Si vous êtes “résistant aux régimes”, l’exercice peut être la clé de la perte de poids

LUNDI 22 août 2022 (HealthDay News) – “Vous ne pouvez pas fuir la fourche.”

C’est un vieil adage sur la perte de poids, rappelant aux gens que le régime est plus important que l’exercice lorsqu’il s’agit de perdre du poids.

Mais est-ce vrai pour tout le monde ?

De nouvelles recherches suggèrent qu’il existe une catégorie de personnes “résistantes au régime” qui ont besoin de s’entraîner et regardez ce qu’ils mangent s’ils veulent perdre du poids.

En fait, ces personnes devraient donner la priorité à l’exercice, car cela diminue leur masse grasse et augmente la capacité de leurs muscles à brûler des calories, conclut l’étude canadienne.

“Nous avons constaté que les perdants lents réagissaient beaucoup mieux à l’exercice que les perdants rapides”, a déclaré Mary-Ellen Harper, auteure principale de l’étude. Elle est titulaire de la chaire de recherche en bioénergétique mitochondriale à l’Université d’Ottawa.

“Nous espérons que ces résultats permettront une meilleure approche plus personnalisée pour les adultes obèses qui cherchent à perdre du poids, et en particulier les personnes qui ont de très grandes difficultés à perdre du poids”, a déclaré Harper.

Elle a noté que des recherches antérieures ont montré que la capacité des cellules musculaires à brûler de l’énergie varie considérablement d’une personne à l’autre.

Les personnes qui luttent pour perdre du poids ont tendance à avoir des cellules musculaires très efficaces ; ces cellules sont très efficaces pour stocker l’énergie plutôt que de la brûler, a déclaré Harper.

En fait, parfois, un régime ralentit encore plus le métabolisme d’une personne, a déclaré David Creel, psychologue et diététiste agréé au Bariatric and Metabolic Institute de la Cleveland Clinic.

“Leur métabolisme réagit à cet apport calorique inférieur en devenant encore plus efficace”, a déclaré Creel. “Ils ne vont pas réagir aussi bien parce qu’ils ne brûlent tout simplement pas autant de calories.”

Pour voir si l’exercice pouvait changer cela, Harper et ses collègues ont extrait les données cliniques de plus de 5 000 personnes qui avaient participé à un programme de perte de poids hypocalorique à l’Hôpital d’Ottawa.

Le programme limitait les gens à 900 calories par jour, mais il y avait encore un groupe de personnes qui perdaient du poids à un rythme beaucoup plus faible que les autres.

À partir de ces dossiers, les chercheurs ont jumelé 10 personnes “résistantes au régime” avec 10 femmes “sensibles au régime”, et les ont toutes fait participer à un programme d’exercices de six semaines. Les participants ont été appariés en fonction de leur âge, de leur poids et de leur IMC, et on leur a dit de manger comme d’habitude.