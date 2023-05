« Si vous êtes raciste avec lui, vous êtes raciste avec moi », déclare l’ancien enfant d’Arsenal et star de Valence sur Vinicius Jr

Le milieu de terrain de Valence Yunus Musah a montré son soutien à Vinicius Jr après que la star du Real Madrid ait été la cible d’injures racistes.

La défaite 1-0 du Real Madrid contre Valence en Liga a été interrompue pendant dix minutes après que le joueur ait été victime d’insultes racistes de la part de supporters locaux.

2 Vinicius Jr a fait l’objet d’abus racistes honteux Crédit : Getty

2 Musah a depuis soutenu la star du Real Madrid Crédit : Getty

Les supporters de Valence devaient être avertis pendant le match qu’ils seraient suspendus s’ils continuaient à diriger les abus contre les joueurs.

Vinicius JR a ensuite été expulsé dans les arrêts de jeu pour avoir frappé Hugo Duro de Valence au visage.

Ce n’est pas la première fois qu’il est victime d’abus racistes de la part de supporters extérieurs, le joueur étant également victime d’abus racistes à l’Atletico Madrid et au Real Mallorca.

Le joueur de 22 ans s’est depuis engagé dans une guerre des mots avec la Liga après ses dernières difficultés.

De nombreux footballeurs ont manifesté leur soutien à Vinicius Jr, y compris Musah, qui est venu vers la fin de la rencontre.

« Mon soutien à @vinijr et à toutes les personnes qui ont vécu et traversent cela dans leur vie. SI TON [sic] RACISTE AVEC LUI, TU ES RACISTE AVEC MOI ! », a déclaré Musah sur les réseaux sociaux.

L’ancien jeune d’Arsenal a également cité un passage du Coran, qui se lit comme suit : « Et parmi ses signes est la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a vraiment des signes là-dedans pour ceux qui savent . »