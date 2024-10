Si vous êtes malade, restez à la maison : le Manitoba mettra fin aux tests gratuits de dépistage de la COVID-19

Les personnes à la recherche de tests d’antigène COVID-19 gratuits à domicile trouveront des étagères vides une fois que l’approvisionnement fourni par le gouvernement fédéral sera épuisé.

Des boîtes de tests rapides à domicile sont disponibles partout dans la province dans les pharmacies, les bibliothèques, les épiceries et les magasins d’alcool pour toute personne qui en a besoin depuis qu’elles sont devenues largement disponibles.

Mais le Dr Brent Roussin, administrateur en chef de la santé publique du Manitoba, affirme qu’une fois les tests à domicile terminés, ils ne seront plus réapprovisionnés.

« Nous voulons que les gens malades restent à la maison », a déclaré Roussin.

Les tests généralisés étaient utiles et importants lorsque la province effectuait des recherches sur les contacts et isolait les gens, mais désormais, les tests de dépistage de la COVID-19 à domicile ne présentent aucun avantage, a-t-il déclaré.

Le Dr Brent Roussin, administrateur en chef de la santé publique du Manitoba, prendra la parole en 2023. (Travis Golby/CBC)

Ceux qui sont malades et présentent un risque élevé de conséquences graves devraient consulter leur médecin pour des tests et un plan de traitement approprié, qui ne devrait pas nécessiter de test à domicile.

« Si vous présentez un risque élevé, le simple fait de passer un test COVID ne change pas nécessairement la prise en charge, surtout s’il est négatif », a déclaré Roussin.

Les personnes qui présentent des symptômes pseudo-grippaux devraient rester à la maison et éviter les environnements à haut risque comme les maisons de retraite, même si leur test de dépistage du COVID à domicile est négatif, a-t-il déclaré.

« Des facteurs comme la grippe, le RSV et d’autres virus ont également un impact significatif », a déclaré Roussin. « Nous ne voulons pas non plus que vous apportiez la grippe dans un foyer de soins personnels. »

Certaines pharmacies, points de vente et bibliothèques proposent encore un certain nombre de tests rapides à domicile. D’autres tests rapides seront réservés aux contextes à haut risque comme les établissements de soins de longue durée, a déclaré Roussin.

Il y a eu une augmentation des cas de COVID-19 au cours des six à huit dernières semaines, mais le virus ne crée pas la même pression sur le système de santé qu’il le faisait autrefois, a déclaré Roussin.

« La virulence du COVID a diminué de façon constante au fil du temps… depuis le moment où nous avons commencé à le constater », a-t-il déclaré. « Cela ne se traduit pas par de lourdes charges pour le système de santé. »

Les vaccins contre la grippe sont désormais largement disponibles, y compris des vaccins contre la grippe à haute dose pour les personnes de plus de 65 ans, a déclaré Roussin.

La campagne provinciale officielle pour les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sera lancée mardi.

Toute personne âgée de six mois ou plus est éligible aux vaccins, et Roussin encourage les personnes ayant des problèmes médicaux sous-jacents et celles considérées à haut risque à se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 dès que possible.