Si vous êtes en faveur de la paix dans le monde, levez le bras droit – pour toujours – Shaw Local

Question : Comment pouvons-nous parvenir à la paix dans le monde ?

Envoyez-moi vos idées à – ATTENDEZ. Mieux encore, envoyez-les au Père Noël au pôle Nord. Après tout, la paix mondiale ne serait-elle pas le don universel ?

Et comme toutes les lettres au Père Noël, il s’agit vraiment de garder les rêves et les souhaits vivants avec l’espoir que quelque chose de merveilleux pourrait se réaliser.

Paix mondiale. C’est un rythme de batterie que j’aime entendre et rejoindre.

Mon cœur bat encore un peu chaque fois que j’entends John Lennon supplier le monde de “donner une chance à la paix”. Ou plus éloquemment lorsqu’il nous demande à tous d’imaginer.

« Imaginez que tous les gens vivent en paix. … Tu peux dire que je suis un rêveur mais je ne suis pas le seul. J’espère qu’un jour tu nous rejoindras et que le monde ne fera plus qu’un.

Imaginer. Un bon début pour tout rêve, je suppose. Mais … toujours un rêve. Oui?

Lonny Caïn

J’ai grandi à une époque où il était populaire de faire clignoter le symbole de paix des doigts en « V ». Moi-même et d’autres signons toujours avec un souhait de “paix” à la fin des notes ou en disant au revoir.

Je pourrais poser une autre question : que feriez-vous pour promouvoir la paix dans le monde ?

Je pose cette question au nom d’Amar Bharati. Peut-être avez-vous entendu parler de lui. C’est un ascète indien qui a quitté son travail, ses amis et sa famille avec trois enfants en 1970 pour consacrer sa vie à Shiva, une divinité hindoue.

En 1973, il a levé son bras droit vers le monde comme un symbole et un engagement à mettre fin aux guerres et à soutenir la paix mondiale. Le truc, c’est qu’il n’a jamais lâché son bras. Cela signifiait au moins deux ans de douleur extrême avant de perdre toute sensation dans son bras et ses muscles s’atrophieraient.

Ce que vous voyez maintenant, après plus de 50 ans, n’est qu’un squelette enfermé dans une protestation éternelle. (Recherchez-le en ligne. Les photos sont tristes. Et je n’ai vu aucun avis de sa mort.)

Son action envoie clairement un message et il en a inspiré d’autres. Mais John Lennon aussi à travers la chanson. Comme beaucoup d’autres qui ont prêché le même message. D’autres qui sont plus largement reconnus qu’Amar Bharati.

Nous amenant à la question qui doit être posée : la paix mondiale est-elle même possible ?

Après une rapide analyse de la nature humaine, je dirais non. Cela n’arrivera jamais. (Quelqu’un s’il vous plaît prouvez-moi que j’ai tort.)

Mais cela ne met pas fin au rêve. Ne s’arrête pas aux prières, aux chants, aux discours, aux protestations, aux diverses actions des individus qui agitent le drapeau de la paix. Et ça doit être une bonne chose.

Avant de qualifier Amar Bharati d’homme confus ou idiot, je soulignerais qu’il a probablement trouvé la paix. La paix intérieure. Ce que nous recherchons tous à notre manière. Et peut-être le seul moyen pour que la paix se répande dans le monde.

Le rêve de la paix mondiale ne se réalisera peut-être jamais, mais il est toujours important d’embrasser l’espoir. De tels rêves aident à soulager la douleur, à apaiser la colère et à stimuler le cœur.

Et c’est le genre de paix dont le monde a besoin. Et peut-être pourrait trouver.

• Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, a également été journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail de paperasse est lonnyjcain@gmail.com. Ou envoyez un courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.