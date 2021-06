Si vous enlevez le ballon à un coéquipier, vous feriez mieux de marquer

L’Angleterre a assuré qu’elle se dirigerait vers l’Euro 2020 grâce à deux victoires en l’espace de quatre jours après avoir battu de justesse la Roumanie 1-0 lors de son dernier match d’échauffement.

Le seul but du match au Riverside Stadium de Middlesbrough est survenu à la 78e minute, lorsque Marcus Rashford a inscrit son 100e but en carrière pour le club et le pays en convertissant avec succès un penalty remporté par Jack Grealish quelques instants auparavant.

L’équipe de Gareth Southgate a ensuite eu la chance de doubler son avantage à peine 10 minutes plus tard, encore une fois sur place, après le renversement de Dominic Calvert-Lewin dans la surface de réparation roumaine.

Cependant, c’est à ce moment-là que le milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson s’est imposé dans l’équation, éloignant le ballon de l’attaquant d’Everton Calvert-Lewin après avoir décidé que c’était le moment opportun pour ouvrir son propre compte international de buts marqués.

Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu car Henderson a vu son effort télégraphié paré par le gardien Florin Nita.

Jordan Henderson a sauvé son penalty pic.twitter.com/xgFvlHd3k1 – ESPN FC (@ESPNFC) 6 juin 2021

Henderson, qui est entré à la mi-temps pour faire sa première apparition à n’importe quel niveau depuis février, a plaisanté en disant qu’il avait « manqué de plus grosses pénalités que ça ». en parlant aux journalistes après le match.

« Je suis déçu [to miss] bien sûr. Mais je me sentais plus désolé pour Dom », a-t-il ajouté. « Malheureusement, je n’ai pas pu trouver le but mais je ne suis pas trop agité. Pour être honnête, je suis plus gêné de revenir là-bas. »

Henderson n’a pas jugé bon de mentionner l’incident dans un bref message sur les réseaux sociaux apres le jeu. Cependant, cela n’a pas échappé à l’attention de Southgate avec l’entraîneur des Trois Lions réprimandant son skipper pour avoir usurpé le penalty en prenant l’ordre sans autorisation.

« Nous nous attendions à ce que Dominic le prenne et je m’attendais à ce que ‘Hendo’ aille vers lui et le laisse le prendre », Southgate a dit. « Nous tirerons le rang la prochaine fois. »

Calvert-Lewin a également ruiné la situation, l’attaquant admettant qu’il aurait été « plus impitoyable » à l’avenir s’il voulait atteindre le niveau supérieur en tant qu’international senior.

Les retombées médiatiques d’après-match ont été bien plus cinglantes. ITV Football analyste Roy Keane, qui avait déjà remis en question l’inclusion d’Henderson dans l’équipe anglaise de l’Euro 2020, a protesté contre le fiasco des pénalités du milieu de terrain.

🗣 « J’ai raté quelques penaltys, ne t’inquiète pas pour ça. » La réaction de Jordan Henderson après avoir raté un penalty pour l’Angleterre après avoir pris le penalty contre Dominic Calvert-Lewin pic.twitter.com/47hlgRL53I – Football quotidien (@footballdaily) 7 juin 2021

« [Calvert-Lewin] aurait dû combattre son coin là-bas », a déclaré Keane. « Il aurait dû faire preuve d’un peu de maturité. Ce n’est pas comme si [Henderson] a marqué des tas de pénalités ou des tas de buts. Vous êtes l’attaquant, vous avez gagné le penalty. Il s’agit de mettre le ballon au fond des filets. Il [Henderson] n’aurait pas dû le faire, ce n’est pas un bon signe de sa part. »

Tout cela évoque des souvenirs de quelques querelles de penalty classiques d’antan, dont plusieurs que nous avons vues éclater entre deux coéquipiers se quereller pour le même tir au but.

Edinson Cavani ne voulait vraiment pas que Neymar tire ce penalty pour le PSG ce week-end ! #Combat! pic.twitter.com/4iOBD19kuv – Yahoo Sport Royaume-Uni (@YahooSportUK) 18 septembre 2017

Qui peut oublier la vue des supposés partenaires de grève Edinson Cavani et Neymar s’affronter pour une pénalité quand le Paris Saint-Germain a affronté Lyon en 2017 ?

La paire s’est disputée sur plusieurs coups de pied arrêtés pendant le match, alimentant rumeurs répandues selon lesquelles une rupture malveillante s’était ouverte entre eux.

La dispute a duré plusieurs semaines, le PSG devant même nier publiquement un article de journal selon lequel il avait offert à Cavani un bonus d’un million d’euros pour reculer et laisser Neymar prendre en charge les pénalités.

Trouble au paradis? @lequipe dit que Neymar et Cavani ont dû être séparés dans les vestiaires après s’être disputés au sujet des coups de pied arrêtés contre Lyon pic.twitter.com/Q8dos8C1Ab – Tom Williams (@tomwfootball) 19 septembre 2017

Il faut un homme courageux pour priver Cristiano Ronaldo de ses feux de la rampe, mais Xabi Alonso a tenté de faire exactement cela lors d’un match du Real Madrid début 2010. Avec le Real déjà 5-2 contre Villarreal et à quelques minutes de la fin, Alonso a pris le penalty de Ronaldo après implorant son coéquipier d’avoir la chance d’inscrire son premier but de la saison.

Absolument bouillonnant, Ronaldo – qui avait déjà marqué le premier but du match – a ensuite choisi de se tenir très loin de la surface alors qu’Alonso marquait avant de refuser de célébrer avec ses coéquipiers.

Coïncidence étrange, Mario Balotelli est tombé une fois sur Jordan Henderson lors de son passage à Liverpool lorsque l’attaquant italien a réquisitionné un penalty lors d’un match des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Besiktas en 2015.

Bien qu’Henderson soit le preneur nominé des Reds, Balotelli s’est musclé et a rapidement marqué le seul but du match – au grand dam de son coéquipier.

Le duo de Tottenham, Son Heung-Min et Erik Lamela, a partagé un moment inconvenant lorsque les deux joueurs se sont disputés sur le terrain après que leur équipe ait reçu un penalty contre Manchester City en 2016. Dans des scènes plutôt enfantines, les coéquipiers ont commencé à essayer de se retirer le ballon. donne la chance de donner à leur équipe trois buts d’avance. Lamela est finalement sorti vainqueur de la dispute, mais a rapidement raté son tir au but alors que le match se terminait 2-0 contre les Spurs.

Frank Lampard a été impliqué non pas dans un, mais dans deux tirs au but – le premier avec Paolo Di Canio pendant ses jours à West Ham et le second avec Didier Drogba à Chelsea.

Le jeune Lampard a encouru la colère de Di Canio (et a finalement cédé) alors que l’Italien a arraché un penalty à son coéquipier junior lors d’un match de Premier League contre Bradford City en 2000.

Le milieu de terrain était alors du côté opposé de l’équation lorsqu’il a bouleversé Drogba (qui poursuivait le Soulier d’or à l’époque) en refusant de permettre à l’attaquant ivoirien de tirer un penalty pour Chelsea lors d’un titre contre Wigan en 2010.

Lampard a réussi, mais Drogba a au moins pu revendiquer le dernier rire (et le Soulier d’or) en tant que il a ensuite marqué un tour du chapeau en deuxième mi-temps dans une démolition 8-0 des Latics qui a bouclé le titre pour les Bleus.