Si vous en faites trop, ayez un plan B pour rentrer chez vous après les fêtes – Shaw Local

Nous sommes dans la période des fêtes qui regorge de réunions de famille, de fêtes de travail, de célébrations en tout genre.

Il y a un côté sombre à tout cela, malheureusement.

C’est aussi une période de l’année où si vous êtes seul pendant que d’autres s’amusent, vous êtes plus susceptible de recourir à la drogue ou à l’alcool pour vous en sortir. Que ce soit le résultat d’une fête ou d’une dépression, c’est une période de l’année où les gens ont tendance à en faire trop.

Avec trois semaines avant le jour de l’An, décidons de le garder sous contrôle – ou au moins d’avoir un plan B si vous ne le faites pas. Si vous êtes ivre au volant, vous prenez votre vie en main. Vous prenez également la vie de tous les autres sur la route entre vos mains.

Et vous commettez un crime.

Selon un rapport de la National Highway Transportation Safety Administration de cette année qui a analysé l’activité de 2020, voici quelques statistiques qui donnent à réfléchir :

• En 2020, 1 666 conducteurs ont été impliqués dans des accidents mortels dans l’Illinois.

• Pour 25 % d’entre eux, de l’alcool était en cause.

• 350 d’entre eux étaient légalement ivres.

• 220 d’entre eux étaient deux fois la limite légale ou plus.

• À l’échelle nationale, le pourcentage d’accidents mortels impliquant des automobilistes en état d’ébriété était de 30 %.

• Les périodes de vacances, qu’il s’agisse du Memorial Day, de la fête du Travail ou des vacances d’hiver, sont les périodes de pointe pour les catastrophes.

• Pendant Thanksgiving 2020, 36 % des accidents mortels impliquaient de l’alcool.

• Pour Noël, c’était 39 %.

• Et pour le Nouvel An, c’était un énorme 49 %. C’était le deuxième taux le plus élevé pour le Nouvel An au cours des 25 dernières années.

Il n’est pas étonnant que décembre soit le Mois de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies.

• Les conducteurs âgés de 21 à 44 ans représentent la plupart des conducteurs ivres impliqués dans des accidents mortels.

• Les trois heures après minuit et les trois heures avant minuit sont les moments les plus probables pour qu’un accident mortel se produise.

“Toutes les festivités des fêtes peuvent apporter des tentations aux conséquences potentiellement tragiques pour les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances ou celles qui sont en convalescence”, a déclaré Melissa Loesch, directrice de Rosecrance des comtés de Boone et McHenry, qui fournit un traitement de santé mentale et de toxicomanie. “Cependant, un système de soins aimant et solidaire, ainsi qu’une conscience de soi et un plan pour les situations inconfortables peuvent faire la différence. Sachez qu’obtenir de l’aide maintenant peut vous sauver la vie, et celle d’autres personnes, cette année.

Si vous avez besoin d’aide, appelez :

• La ligne d’assistance téléphonique nationale sur l’abus et la toxicomanie au 844-289-0879

• La ligne d’assistance téléphonique nationale sur la santé mentale au 866-903-3787

• La ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 800-273-8255.

Le quotidien Herald

https://www.dailyherald.com/discuss/20221208/daily-herald-opinion-if-youre-likely-to-overdo-it-at-holiday-parties-always-have-a-plan-b-for- rentrer à la maison-