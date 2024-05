Au cours d’une carrière de plusieurs décennies, l’auteure pour enfants Laura Numeroff a expliqué en détail les conséquences situationnelles du fait de donner un biscuit à une souris, un muffin à un élan, une crêpe à un cochon. Mais des questions demeurent quant à la manière dont d’autres espèces d’animaux pourraient réagir à l’octroi d’un cadeau de nourriture ou de boisson. Quels bourbiers pourraient survenir si vous donniez un bol d’açai à un axolotl ? Quels détours pourraient survenir si vous donnez un jalapeño à un javelina ? Quel chaos pourrait survenir si vous donnez une tasse de café à une fourmi ?

Heureusement, un groupe de scientifiques de l’Université de Ratisbonne en Allemagne a répondu à cette dernière question. Lorsque les chercheurs ont offert une friandise contenant de la caféine aux fourmis argentines, celles-ci ont semblé apprendre plus rapidement et naviguer plus efficacement, selon un nouvel article de la revue iScience.

Vous vous demandez peut-être pourquoi donner de la caféine à une fourmi ? C’est une question raisonnable. Mais donner de la caféine à divers animaux, un stimulant naturel et bon marché, est en réalité une tradition scientifique séculaire. Certains des destinataires les plus populaires sont les abeilles, qui consomment de la caféine de leur propre gré dans la nature. Les abeilles pollinisent de nombreuses plantes dont le nectar contient faibles doses de caféine, comme les plants de café et d’agrumes. Dans une expérience, les chercheurs ont découvert que ces niveaux naturels de caféine semblent même droguer les abeilles. Les abeilles caféinées étaient plus susceptibles de retourner à leur mangeoire et d’exécuter leur danse frétillante, qui est généralement le signe d’une sacrée bonne tasse de nectar. Un autre expérience a suggéré que la caféine stimule la mémoire à long terme des abeilles, garantissant que l’abeille est plus susceptible de revenir polliniser la même plante.

Mais les fourmis, dites-vous peut-être, ne sont pas des abeilles. Cela aussi est raisonnable. Fourmis argentines, qui peuvent déplacer de manière agressive les fourmis indigènes et perturber les réseaux alimentaires locaux, sont beaucoup moins appréciées que les abeilles. L’espèce est devenue établi sur six continents car leurs colonies peuvent avoir plusieurs reines reproductrices et sont simplement aussi bons pour collaborer – un trait qui serait louable s’ils étaient meilleurs dans le partage de l’espace. Malheureusement, ce n’est pas le cas et la grave menace qu’ils représentent pour la biodiversité et les cultures a fait de leur gestion une priorité en matière de conservation.

Pour quiconque a déjà vécu dans une maison ou fait un pique-nique, « gérer » les fourmis peut sembler une tâche ardue. C’est. De nombreuses stratégies de contrôle tentent les fourmis avec des appâts empoisonnés, mais cette stratégie est loin d’être infaillible pour les fourmis rusées, qui abandonneront les sources de nourriture savoureuses mais nocives, car une étude récemment trouvé. Autrefois fourmis coupeuses de feuilles apprendre ils collectent des feuilles traitées avec un fongicide qui nuisent à leur champignon symbiotique, ils associent son odeur à un danger et cesseront de collecter les feuilles empoisonnées. Nous serions idiots de sous-estimer les fourmis !

Mais que pourrait-il arriver, se demandaient ces chercheurs, si nous ajoutions de la caféine à l’appât empoisonné ? Dans une série d’expériences, ils ont testé la capacité de 142 fourmis à naviguer dans une arène de recherche de nourriture constituée d’une feuille de papier, à laquelle elles ne pouvaient accéder qu’après avoir descendu un pont-levis en Lego. Quelque part sur le papier, les chercheurs avaient placé une gouttelette sucrée enrichie de 0, 25 ppm, 250 ppm ou 2 000 ppm de caféine. « La dose la plus faible que nous avons utilisée est celle que l’on trouve dans les plantes naturelles, la dose intermédiaire est similaire à celle que l’on trouve dans certaines boissons énergisantes, et la quantité la plus élevée est fixée à la DL50 des abeilles, où la moitié des abeilles nourries avec cette dose meurent. « – donc il est probable que ce soit assez toxique pour eux », a déclaré Henrique Galante, biologiste informatique et auteur de l’article, dans un communiqué. déclaration.

Chaque fourmi a parcouru le parcours quatre fois et, entre les essais, les chercheurs ont retiré la feuille de papier afin que les fourmis ne puissent pas suivre leurs propres traces de phéromones jusqu’à la récompense. Les fourmis sans caféine ne semblent pas avoir mémorisé l’emplacement de la récompense sucrée, car elles ne l’ont pas trouvée plus rapidement lors de leurs courses ultérieures. Mais les fourmis qui ont reçu 25 ppm de caféine (l’équivalent des doses naturellement présentes dans les plantes) ont passé 28 % de temps en moins à se nourrir, et les fourmis qui ont reçu 250 ppm de caféine (Monster pour les fourmis) ont passé 38 % de temps en moins à se nourrir. Ce n’était pas que les fourmis marchaient plus vite vers la récompense, excitées par Java, mais plutôt qu’elles étaient des navigateurs plus efficaces.

Qu’en est-il des fourmis qui ont reçu une dose de 2 000 ppm de caféine potentiellement destructrice d’abeilles ? Ce n’était peut-être pas la question la plus cruciale pour les chercheurs, mais elle l’était pour moi. Une fourmi est plus petite qu’une abeille, on pourrait donc penser que 2 000 ppm de caféine élimineraient tous les insectes chétifs. Les chercheurs ont découvert que les fourmis ne trouvaient pas leur récompense aussi efficacement avec 2 000 ppm de caféine, ce qui ne semble pas totalement surprenant. Mais ce qui m’a surpris, c’est le fait que les fourmis n’ont pas été abattues par une consommation de caféine qui aurait fait tomber la moitié de leurs camarades abeilles plus bruyantes. Ce qui m’amène à mon énoncé de thèse.

Je ne connais pas le taux de conversion exact de 2 000 ppm de caféine d’une fourmi en humain. Ce que je sais, cependant, c’est que nous, les humains, buvons une boisson qui ressemble à un match d’ambiance : la limonade mortelle Panera, ainsi nommée parce qu’elle fait l’objet de deux procès pour mort injustifiée. La boisson, officiellement connue sous le nom de Limonade chargée Panera, se décline en trois saveurs : fraise citron menthe, mangue yuzu agrumes et orange sanguine et contient jusqu’à 302 mg de caféine. (En comparaison, une tasse de café en contient 95 mg.) Panera annoncé il arrêtera de boire à la suite des personnes qu’il aurait tuées, ce qui est probablement pour le mieux.

Pouvez-vous imaginer de quoi une fourmi argentine, une créature insensible à 2 000 ppm de caféine, pourrait être capable de faire après avoir siroté une gouttelette de limonade interdite ? Peut-être que les fourmis super-caféinées ont trouvé leurs récompenses sucrées plus lentement parce que leur cerveau était gorgé des secrets du monde caféinés. Quels monuments une supercolonie de fourmis argentines arrosées cérémonieusement dans un Blood Orange Charged Splash pourrait-elle construire à partir de zéro ? Quelles maladies rares un groupe de fourmis argentines dans une pataugeoire de limonade chargée à la mangue, au yuzu et aux agrumes pourrait-il guérir et éradiquer ? Quelles œuvres littéraires à couper le souffle un tas de fourmis argentines sirotant une tour de champagne de limonade chargée à la fraise, au citron et à la menthe pourraient-elles être adaptées pour la télévision avec le soutien d’Amazon Prime ? Si vous donnez à une fourmi une limonade chargée Panera, cela pourrait-il mettre en œuvre des soins de santé universels ? Je ne connais certainement pas la réponse, mais Laura Numeroff pourrait le faire.