Si vous consommez du cannabis, faites-le en toute sécurité

Conseils de sécurité clés à mesure que la marijuana médicale et récréative légale évolue.

Il est juste de dire que les opinions de la société sur le cannabis ont évolué. Aujourd’hui, l’utilisation récréative par les adultes est légale dans 21 États et l’utilisation médicale est légale dans la plupart des autres États, à des degrés divers. La consommation de cannabis ne semble pas vouloir disparaître. Compte tenu de cela, voici ce que vous devez savoir pour rendre la consommation de cannabis plus sûre.

Achetez-le légalement

Si vous vivez dans un État où le cannabis est légal, qu’il soit médical ou récréatif, passez par le marché légal plutôt que par le marché illicite, malgré la tentation de la baisse des prix. Bien que de nombreux programmes étatiques soient loin d’être parfaits, l’achat de cannabis sur le marché légal offre généralement certains avantages et protections :

Le produit est suivi tout au long de son cycle « de la graine à la vente ». Il est testé pour sa puissance et pour s’assurer qu’il est exempt de contaminants. Le cannabis acheté légalement doit être exempt de métaux lourds, de pesticides interdits, de champignons et de plomb.

L’étiquetage est de plus en plus précis et utile, montrant ce qui se trouve réellement dans le cannabis que vous achetez. Différents types de cannabis ont des effets différents. Vous devez être capable de comprendre ce que vous consommez et ce que vous ne consommez pas.

Dans les États où son utilisation est légale, il est toujours illégal d’acheter de la marijuana auprès de sources illicites.

Si un produit contaminé est découvert, il peut y avoir un rappel.

Le maintien des transactions au-dessus de tout permet de faciliter la communication avec les prestataires de soins de santé et de réduire la stigmatisation qui nuit aux usagers médicaux.

Certaines choses à surveiller sur le marché légal :

La sécurité et la surveillance ne sont en aucun cas infaillibles. Cela ira mieux une fois qu’il y aura des normes fédérales cohérentes.

Ne comptez pas sur des employés de dispensaire bien intentionnés (appelés budtenders) pour faire des suggestions médicales lors de vos achats. Les prestataires de soins de santé devraient répondre à ces questions, même si beaucoup sont encore au courant de la question du cannabis.

Faites extrêmement attention aux dosages. Ne vous laissez pas convaincre d’acheter un produit trop puissant pour vous.

Tous les produits ne sont pas sûrs à avoir dans la maison, comme les sodas, les chocolats ou les bonbons infusés au THC que tout enfant ou animal de compagnie consommerait volontiers.

Attention à la puissance

Le moyen le plus simple d’avoir des ennuis avec le cannabis est de consommer une dose trop élevée du principal ingrédient actif, le THC. Comme pour tout médicament ou drogue, il est plus sûr d’utiliser la dose efficace la plus faible pendant la durée la plus courte autorisée.

La fleur de cannabis est bien plus puissante qu’elle ne l’était dans les années 1970. Les personnes qui n’ont pas consommé de cannabis à l’ère moderne peuvent surconsommer par inadvertance, en supposant qu’il s’agit de la même herbe qu’ils avaient à l’époque.

Prendre trop de cannabis, ou utiliser du cannabis trop fort pour vous, peut provoquer une grave crise d’anxiété, pouvant vous conduire aux urgences. Tu ne veux pas ça! Une dose trop élevée peut également potentiellement déclencher d’autres conditions médicales, telles que des arythmies cardiaques et des syncopes.

Certaines personnes développent le syndrome d’hyperémèse cannabique – des vomissements incontrôlés en réponse à la consommation de cannabis – qui ne peuvent être traités qu’en cessant de consommer. Commencez bas, allez-y doucement et restez bas est un bon conseil, surtout si vous débutez (ou revenez) à consommer du cannabis. Soyez prudent avec tous les produits comestibles, en particulier ceux que vous fabriquez vous-même : lécher la pâte de la cuillère signifie que vous consommez de la marijuana.

Les concentrés (appelés wax, shatter ou crumble) présentent des niveaux extrêmement élevés de THC. Ils n’ont souvent pas d’autres cannabinoïdes médicinaux tels que le CBD, ce qui peut atténuer certains des effets indésirables du THC. Il est beaucoup plus facile de surconsommer avec ces concentrés, car la teneur en THC varie de 40 % à 90 %.

Qui ne devrait pas consommer de cannabis ?

Comme pour toutes les choses en médecine (y compris le cannabis médical), il y a des exceptions à toutes les règles, mais généralement :

Les adolescents doivent absolument éviter de consommer du cannabis en raison des inquiétudes concernant les effets qu’il peut avoir sur le développement du cerveau.

Les femmes enceintes ou qui allaitent devraient s’abstenir de consommer du cannabis en raison de problèmes de sécurité concernant ses effets sur un cerveau en développement.

Les personnes atteintes de certains troubles psychiatriques, comme tout type de psychose, ou celles qui ont des antécédents familiaux de schizophrénie, devraient éviter de consommer du cannabis, car cela peut aggraver leur état.

Si vous éprouvez des difficultés à contrôler votre consommation de cannabis ou si vous constatez qu’elle s’intensifie, demandez l’aide d’un professionnel.

