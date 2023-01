La mère de l’actrice Urvashi Rautela, Meera Rautela, a partagé un souhait pour le joueur de cricket Rishabh Pant après que ce dernier a été blessé dans un accident de voiture. Compte tenu de la relation acrimonieuse entre Rishabh et Urvashi, Meera a été un peu trollé pour son poste. Quelques jours après ce message, Meera a maintenant partagé un message crypté sur l’estime de soi et la critique.

Partageant une photo de Rishabh sur Instagram, Meera avait écrit : “Médias sociaux ki afwaah ek taraf aur aap ka suwasth ho ke niveau international pe Uttrakhand ka naam roshan karna dursi tarf. Sidhbali Baba aap par vishesh krupa kare. Aap sabhi log bhi prathna kare (Mis à part les rumeurs sur les réseaux sociaux, nous espérons que vous retrouverez la santé et que vous représenterez l’Uttarakhand au niveau international. Que Sidhbali Baba vous bénisse. Priez tous également, s’il vous plaît). Le message a suscité des critiques ainsi que des éloges, beaucoup disant que Meera le faisait pour le spectacle.

Mercredi, Meera a publié un post carrousel de ses photos de Dubaï, où elle est en vacances avec Urvashi. Dans une légende en hindi, elle a écrit à côté: “Si vous connaissez votre valeur personnelle, alors toute critique des autres ne vous affectera pas.” Bien qu’elle n’ait pas directement fait allusion à un commentaire ou à un incident, beaucoup de ses abonnés se sont demandé s’il s’agissait d’un indice de la récente pêche à la traîne à laquelle elle a été confrontée.





Rishabh Pant a eu un accident de voiture la semaine dernière lorsque sa voiture est entrée en collision avec une cloison à grande vitesse près de Roorkee. Le joueur de cricket est blessé mais stable. Le joueur de cricket est transporté par avion à Mumbai mercredi pour un traitement supplémentaire.

Le 30 décembre, le gaucher se rendait de Delhi à Roorkee pour surprendre sa mère, mais aux petites heures du vendredi, sa voiture est entrée en collision avec un séparateur et a pris feu. Pant a en quelque sorte brisé la vitre de la fenêtre et a trouvé son chemin hors de la voiture et a été aidé à se rendre à l’hôpital par un chauffeur et un conducteur du bus Haryana Roadways.