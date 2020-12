Alors que «rien n’est sûr à 100%», les chances d’effets secondaires de la vaccination sont des centaines de milliers de fois plus faibles que celles de contracter Covid-19 en restant non vacciné, a déclaré à RT l’éminent immunologiste Stanley Plotkin.

Avec un nombre croissant de vaccins Covid-19 approuvés par les régulateurs, les pays du monde entier lancent des campagnes de vaccination. Cependant, en l’absence de procès à long terme, de nombreuses personnes semblent réticentes à prendre le coup, ce qui incite les gouvernements à recourir à divers moyens pour encourager la conformité, des campagnes de relations publiques à la menace de sanctions.

RT a contacté Stanley Alan Plotkin, un médecin américain renommé et co-développeur de plusieurs vaccins, dont ceux contre la polio, la rubéole et la rage, lui demandant son commentaire sur les préoccupations existantes concernant les vaccins Covid-19 – et leur sécurité.

«Si vous comparez les risques et que vous êtes intelligent, vous prendrez le vaccin», Dit Plotkin. L’immunologiste, qui a travaillé en tant que consultant pour les gouvernements et les fabricants de vaccins tels que Sanofi Pasteur, a expliqué que le risque de souffrir d’effets secondaires négatifs en prenant un vaccin est incomparable au danger posé par la maladie elle-même.

Même si le risque d’être infecté n’est que d’environ 20%, cela signifie toujours que deux personnes sur dix contracteront la maladie, a expliqué Plotkin. Dans le cas d’un vaccin, le risque de réaction négative est « un sur un million, » il a ajouté en disant que « Les vaccins en général sont assez sûrs » et les jabs Covid-19 qui ont reçu l’approbation semblent également démontrer des niveaux de sécurité suffisamment élevés.

«Il va y avoir des réactions mais elles sont très rares, alors que la maladie est très courante», dit-il, tout en admettant que « Rien n’est sûr à 100%. »

Ceux qui reçoivent le vaccin n’auraient guère besoin de s’inquiéter de certains effets secondaires désagréables qui les rattraperaient des années après avoir pris le vaccin, a déclaré le scientifique. «L’examen de sécurité peut être effectué dans un mois ou deux après la vaccination. Il est très peu probable qu’il y ait des réactions au-delà de cela. »

La chose qui préoccupe les scientifiques est de savoir si les vaccins Covid-19 sont efficaces pour prévenir l’infection et ainsi endiguer la propagation de la maladie, a déclaré Plotkin, expliquant qu’un vaccin pourrait théoriquement empêcher une personne de tomber malade mais la laisserait toujours contagieuse si elle attraper le virus.

«S’ils ne le font pas [prevent infection] alors nous aurons une situation où les personnes vaccinées seront protégées mais les personnes non vaccinées ne seront pas protégées ». dit le médecin.

Obtenir une bonne réponse immunitaire

Les développeurs de vaccins travaillent déjà sur des moyens d’améliorer les jabs Covid-19 existants. Un excellent exemple, sur lequel RT a interrogé Plotkin, est une collaboration entre l’AstraZeneca du Royaume-Uni et le Gamaleya Institute de Russie, qui a développé le premier vaccin enregistré au monde, «Sputnik V.».

La semaine dernière, la société basée à Cambridge a annoncé qu’elle ferait équipe avec les scientifiques de Moscou pour savoir si sa formule de vaccin pourrait produire de meilleurs résultats lorsqu’elle est combinée avec des éléments du jab russe.

Plotkin y voit un pas dans la bonne direction, en particulier en raison de la plate-forme utilisée par les deux développeurs de vaccins. Les deux jabs sont basés sur un adénovirus modifié portant une protéine Covid-19 pour provoquer une réponse immunitaire à cette protéine.

Pourtant, comme une vaccination réussie nécessite deux doses, « L’immunité peut se développer au vecteur lui-même ainsi qu’à la protéine insérée, » explique le scientifique. La réponse pourrait être améliorée en utilisant deux types d’adénovirus au lieu d’un seul, ajoute-t-il.

«C’était une bonne idée du vaccin Gamaleya [developer]: utiliser un adénovirus comme prime et un autre adénovirus comme boost. Cela semble mieux fonctionner. »

L’immunologiste a également exprimé l’espoir que la pandémie encouragerait les gouvernements à surmonter les divergences politiques et «Rassembler les pays» ainsi que devenir un «Grand stimulant pour le développement de vaccins dans le monde».

