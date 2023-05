"Si vous aviez été nommé ministre en chef…": DK Shivakumar au chef du Congrès

Le chef du Congrès du Karnataka, DK Shivakumar – qui jusqu’à présent a été ferme sur sa demande pour le poste de ministre en chef – aurait déclaré ce soir au président du parti Mallikarjun Kharge qu’il était prêt à travailler comme « député ordinaire » s’il ne le faisait pas. obtenir le poste de ministre en chef. Des sources ont déclaré que tandis que M. Shivakumar présentait son cas pour le poste le plus élevé, il avait également souligné que M. Kharge lui-même, malgré sa stature et sa position, n’était jamais devenu ministre en chef.

« Cela ne me dérange pas que vous deveniez le ministre en chef », ont déclaré des sources à M. Kharge lors de leur tête-à-tête ce soir.

M. Shivakumar a également déclaré qu’il n’avait pas été informé que son rival et ancien ministre en chef Siddaramaiah serait le prochain ministre en chef. Seul son avis a été demandé sur la question.

« Si je n’obtiens pas le poste de ministre en chef, je suis prêt à travailler comme député ordinaire. Depuis que Siddaramaiah a rejoint le parti, il a toujours été au pouvoir, soit en tant que LOP, soit en tant que ministre en chef », des sources l’ont cité comme dire à M. Kharge.

Le chef du Congrès a rencontré les deux candidats aujourd’hui avant de répondre à la question épineuse de savoir qui deviendrait le ministre en chef du Karnataka, un État que le parti a remporté samedi avec un mandat massif. Mais la question du poste le plus élevé a donné du fil à retordre au parti, compte tenu de ses implications pour les élections législatives de l’année prochaine.

Le parti avait envoyé des observateurs pour rencontrer les nouveaux députés individuellement et recueillir leurs commentaires. Selon certaines informations, M. Siddaramaiah est le choix de la majorité des députés.

L’équipe a soumis son rapport et a eu plusieurs séries de réunions avec les principaux dirigeants du parti.

Plus tôt dans la journée, M. Kharge et les hauts dirigeants Rahul Gandhi et KC Venugopal ont eu une réunion pour discuter de la situation.

M. Shivakumar a clairement indiqué que sa prétention au poste le plus élevé est basée sur son travail dans la construction du parti après que son gouvernement de coalition avec Janata Dal Secular de HD Kumaraswamy se soit effondré à la suite d’un changement de parti de masse par les députés. Mais il a également déclaré qu’il ne recourrait pas au « chantage ».

« Sonia Gandhi m’a dit: » J’ai confiance en vous que vous délivrerez le Karnataka « . Je suis assis ici, faisant ma responsabilité habituelle. Vous devriez avoir la courtoisie de base, un peu de gratitude. Ils devraient avoir la courtoisie de reconnaître qui est derrière la victoire », avait-il déclaré hier à NDTV dans une interview exclusive.

Lors de rencontres avec des journalistes, il a également affirmé qu’il avait les «chiffres» – le nombre de députés qui le soutiendraient lors de la réunion du Parti législatif.

« Hier, 135 députés ont donné leur avis et adopté une résolution en une ligne, peu ont exprimé leur opinion personnelle. Mon pouvoir, ce sont les 135 députés. Sous ma direction, le Congrès a remporté 135 sièges », avait-il déclaré.