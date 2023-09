Si vous avez revendu des billets pour Taylor Swift, l’IRS vous surveille

Deux des tournées de concerts les plus en vogue de l’été, la Renaissance World Tour de Beyoncé et celle de Taylor Swift. L’Eras ​​Tour a déclenché une conversation nationale sur la manière dont les marchés en ligne et les revendeurs de billets exploitent les fans inconditionnels qui cherchent à s’amuser. Aujourd’hui, l’Internal Revenue Service resserre son emprise sur les revendeurs de billets qui ont revendu des billets pour des concerts et des événements sportifs majeurs et ont engrangé plus de 600 dollars cette année.

À surveiller : « Midnights » de Taylor Swift À surveiller : ventes de vinyles « Midnights » de Taylor Swift

Comme tle Wall Street Journal rapports, le la nouvelle loi de l’IRS oblige les vendeurs de billets comme Ticketmaster et Stubhub à fournir des informations s’ils font plus de 600 $ de revente de billets cette année. Les sites de billetterie devaient auparavant envoyer des formulaires 1099-K à un utilisateur qui a réalisé plus de 20 000 $ grâce à 200 transactions ou plus en un an. La loi mise à jour, qui fait partie de l’American Rescue Plan Act, réduit ce montant à 600 $ quel que soit le nombre de ventes, et les vendeurs n’auront à payer d’impôts que sur les bénéfices. C’est la dernière en date du Biden les tentatives de l’administration de régner sur le Far West de la vente de billets…la Maison Blanche a déjà accueilli des responsables de la billetterie cet été pour un dialogue sur en augmentant transparence sur les frais cachés que les clients subissent lors du paiement.

« Les applications de paiement et les marchés en ligne sont tenus de déposer un formulaire 1099-K si les paiements bruts qui vous sont versés pour des biens et services dépassent 600 $ », a indiqué l’IRS dans une fiche d’information. « Le seuil de déclaration de 600 $ a commencé à partir de l’année d’imposition 2023. Il n’y a aucun changement dans ce qui compte comme revenu ou dans la façon dont l’impôt est calculé. »

Le Journal rapporte que le prix moyen des billets pour la tournée The Eras de Swift s’élevait à 1 095 dollars, citant les chiffres de StubHub, spécialisé dans la revente de billets.. De la même manière, les prix moyens des tournées respectives de Beyoncé et Harry Styles atteignent 380 $ et 400 $. Les concerts ne sont cependant pas les seuls contrevenants, puisque les billets pour les matchs de football de l’Inter Miami CF sont passés de 30 $ à 250 $ après que Lionel Messi a rejoint la Major League Soccer. StubHub a également apparemment déclaré au WSJ qu’il y avait un nombre inhabituellement élevé de revendeurs cette année, probablement en raison du rebond de l’industrie des événements en direct après les blocages de covid-19 en 2020 et 2021.

L’Eras Tour a été l’un des événements qui a permis de mettre en lumière certains problèmes majeurs liés à la vente de billets. Lors de la prévente de la tournée l’automne dernier, des milliers d’utilisateurs ont signalé des pannes sur le site Web de Ticketmaster en essayant d’acheter des billets. Lorsque les Swifties ont finalement pu se connecter, ils ont constaté que les billets étaient soit revendus à des prix extrêmement élevés, soit complètement disparus. Swift a répondu avec mécontentement sur Instagram, déclarant: « Je ne vais trouver d’excuses à personne parce que nous leur avons demandé à plusieurs reprises s’ils pouvaient gérer ce type de demande et nous avons été assurés qu’ils le pouvaient. » Ticketmaster a finalement blâmé les robots lors d’une audience fédérale pour la prévente désastreuse, tandis que la société a ensuite arrêté la vente de billets en France pour The Eras Tour dans des circonstances similaires à celles survenues lors de la prévente américaine.