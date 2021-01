L’inauguration mercredi du président élu Joe Biden intervient deux semaines après qu’une foule a pris d’assaut le Capitole des États-Unis, s’accrochant à la théorie du complot selon laquelle le président Donald Trump a remporté les élections de novembre. Cinq personnes ont perdu la vie. Plus récemment, des responsables fédéraux ont mis en garde contre des manifestations armées et potentiellement violentes dans les 50 capitales des États et au Capitole américain dans les jours précédant l’inauguration, selon un bulletin interne du FBI diffusé aux partenaires des forces de l’ordre.

Par peur d’exposer leurs enfants à la violence, certains parents choisissent de ne pas regarder la cérémonie d’inauguration en famille en temps réel. Biden prêtera serment mercredi à midi, heure de l’Est.

La Dre Alison Escalante, pédiatre qui vit à Naperville, a décidé de ne pas assister à l’inauguration en direct avec ses deux fils, âgés de 11 et 9 ans. Bien qu’elle décrit ses enfants comme des «petits patriotes» qui «se soucient profondément de la démocratie», elle prévoit de regarder les festivités en direct et de montrer à ses enfants des clips plus tard. Elle se méfie des effets des enfants prenant de façon inattendue des images violentes.

«Lorsqu’une personne, en particulier une personne plus jeune et vulnérable, est témoin de violence et qu’elle n’y est pas préparée, cela peut vraiment être très effrayant et même traumatisant», dit-elle. «Nous savons d’après les recherches que les enfants ne peuvent souvent pas percevoir la différence entre la télévision et la vraie vie quand il s’agit d’être témoins de violence, ils peuvent donc vivre un traumatisme et une réaction de stress en voyant ces choses, et c’est pourquoi il est également très important de le cadrer. correctement pour eux.

Teri Coday Osborn voulait assister à l’inauguration avec son petit-fils de 9 ans et sa petite-fille de 5 ans ce mois-ci, qui vivent à un pâté de maisons d’elle à Des Moines, Iowa. Osborn dit qu’elle a été élevée par une famille «super patriotique» et que son oncle a reçu un Purple Heart de la Seconde Guerre mondiale; son frère a combattu au Vietnam. Elle se souvient d’avoir grandi «lorsque le président s’est adressé à la nation, nous, les enfants, étions tous devant la télévision».

Mais après avoir vu l’assaut sur le Capitole et avoir été frappé par des images de la Garde nationale endormie sur le sol de l’immeuble, Osborn a décidé de ne pas regarder l’inauguration en direct avec ses petits-enfants.

«J’ai peur de la violence, des images de la violence», dit-elle. « … Je m’attendrais à ce que les réseaux se séparent s’il y a une activité insurrectionnelle n’importe où aux États-Unis et avec des menaces … Je n’ai simplement aucune envie d’avoir à m’inquiéter qu’ils voient quelque chose. » Elle le regardera plus tard avec eux en ligne, dit-elle.

Berta Howard, une assistante juridique vivant à Los Angeles, se souvient avoir été consciente de la politique lorsqu’elle a grandi en Bolivie. Elle pense que regarder l’inauguration avec ses fils de 9 et 16 ans pourrait être significatif et fournir un contexte à ce qui se passe dans le monde.

«Je me souviens avoir l’âge de mon plus jeune fils et en savoir plus sur la politique et en savoir plus sur ce qui se passait dans mon pays et tout, simplement parce que nous en parlions autour de la table du dîner», dit-elle.

Le Dr Eric Rasmussen, professeur associé au Texas Tech’s College of Media & Communication, estime que l’inauguration de mercredi offre aux enfants l’occasion de voir l’Amérique au travail.

«Quelque chose comme l’investiture d’un nouveau président, c’est une chose extrêmement importante en Amérique et dans notre histoire en cours», dit-il. « Cela fait partie de ce qui fait de l’Amérique l’Amérique; (cette) transition de pouvoir, et je ne peux pas penser à une meilleure opportunité de planter les graines de l’engagement civique chez nos enfants que de regarder ensemble et de parler d’une inauguration présidentielle ensemble. »

Cela étant dit, il dit que la recherche a montré que les enfants peuvent être alarmés par certains sujets d’actualité. «Qu’il s’agisse de violence, de catastrophes naturelles ou d’actualités sur la pandémie, les recherches montrent que les enfants ressentent de la peur, de l’inquiétude et du stress», dit-il, «et nous commençons même à voir des preuves d’une exposition prolongée à des informations négatives, un peu comme nous l’avons vu en 2020. » Il ajoute que « l’exposition à des nouvelles positives peut entraîner des choses comme l’optimisme et l’espoir pour l’avenir ».

Rasmussen dit que les parents peuvent atténuer les effets des nouvelles effrayantes en s’assurant que les enfants ne regardent pas le contenu par eux-mêmes.

«À un niveau spécifique des parents, nous pouvons décrire les comportements des gens que nous voyons dans les nouvelles et dire aux enfants si ce comportement est bon ou mauvais», dit-il. « Nous pouvons parler de la façon dont il est normal d’être en désaccord et d’exprimer nos opinions qui sont différentes, sans être désagréables. Je vois cela comme une occasion parfaite pour enseigner à nos enfants qu’il est normal d’être à la fois civique et civil. »

Escalante, la pédiatre, note: «Une des choses qui aide lorsque vous parlez avec des enfants de ce genre de choses est de mesurer leur réaction», dit-elle. «Parce que le problème avec le stress, c’est que lorsque vous submergez quelqu’un, c’est à ce moment que l’adrénaline inonde le cerveau et que les hormones du stress inondent le cerveau et c’est là que vous obtenez ce type de traumatisme ou de réaction au stress bouleversant. Si nous pouvons le leur donner doucement et engager leur réponse … et nous assurer qu’ils ne sont pas trop contrariés, alors nous pouvons leur donner une quantité substantielle d’informations vraiment adultes, mais le faire d’une manière qu’ils peuvent gérer et traiter. «

Contribution: Jay Cannon, Chastity Laskey, Jordan Culver, Elinor Aspegren et N’dea Yancey-Bragg, USA AUJOURD’HUI

