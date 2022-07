Si vous avez du mal à dormir, utilisez ces 6 conseils pour vous endormir

Nous n’avons pas le choix; nous devons dormir. Mais parfois, c’est plus facile à dire qu’à faire. Souvent, nous sommes allongés dans notre lit, fixant le plafond et comptant tous les points jusqu’à ce que le sommeil décide de nous rendre visite. Si vous êtes quelqu’un qui a du mal à dormir, vous savez exactement de quoi je parle. La prochaine fois que vous ne pourrez pas dormir, essayez ces six conseils pour vous endormir.

Utiliser des techniques de respiration

Ne vous inquiétez pas si vous ne t’endors pas tout de suite quand tu te glisses entre les draps. Pour la plupart des gens, il faut 15 à 20 minutes pour s’endormir. Techniques de respiration sont un moyen efficace pour soulager le stress et se détendre. Certaines méthodes – comme Respiration 4-7-8 — sont spécifiquement conçu pour vous aider à mieux dormir.

Il y a aussi des guides applications de méditation conçu pour vous aider à dormir. Des applications populaires comme Calm et Headspace proposent des méditations guidées qui peuvent vous aider à vous endormir. Calm a des histoires de sommeil de célébrités qui présentent des favoris comme Harry Styles, Matthew McConaughey et Emma Thompson.

Sors du lit

Celui-ci semble contre-intuitif, mais croyez-moi. Si vous êtes réveillé après 20 minutes d’efforts pour vous endormir, il est préférable de sortir du lit. La dernière chose que vous voulez faire est d’associer votre lit à la navigation sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Vous voulez garder votre lit pour dormir.

Sortez du lit et faites quelque chose qui te détend — peut-être que c’est léger yoga ou lire un livre ou écouter de la musique. Vous voulez éviter les écrans autant que possible. Vous ne devriez pas vous recoucher tant que vous n’êtes pas assez fatigué pour vous endormir.

Réglez la température de votre chambre

La recherche montre que la meilleure température pour dormir se situe entre 60 et 67 degrés Fahrenheit. Lorsque votre pièce est trop chaude, cela peut avoir un impact sur le processus naturel de thermorégulation de votre corps et vous empêcher de dormir.

Si vous êtes allongé dans votre lit et que vous n’arrivez pas à vous endormir, vérifiez la température de votre chambre. Ensuite, ne sautez pas dans le lit après avoir réglé la température. Laissez la pièce se rafraîchir avant d’essayer de vous rendormir.

Essayez une machine à bruit blanc

Si vous êtes facilement distrait par les sons – comme les bruits de la route ou un membre de la famille qui est encore éveillé, vous voudrez peut-être essayer un machine à bruit blanc. Les machines à bruit blanc vous aident à dormir en remplaçant les bruits intrusifs par des bruits apaisants constants – pensez aux ruisseaux et à la pluie. Vous pouvez également opter pour vrai bruit blancqui englobe toutes les fréquences que l’oreille peut entendre.

Getty Images/domoyéga



Attention au goûter du soir



Lorsque vous ne pouvez pas vous endormir et sortir du lit, il est facile de se promener jusqu’au réfrigérateur et de voir ce qu’il y a dedans. Il vaut mieux sauter cette collation de fin de soirée. Cependant, si vous avez besoin de manger, faites attention à ce que vous choisissez. Vous voulez éviter les aliments riches en sucres ou en glucides transformés.

Certains aliments contiennent de la mélatonine et peuvent vous aider à dormir. Ceux-ci incluent le lait, les amandes et les kiwis. En règle générale, vous voulez des aliments contenant des protéines à digestion lente, comme le yogourt et le beurre de cacahuète, ou des glucides riches en fibres comme les grains entiers, les fruits et les légumes.

Envisagez un nouveau matelas

Les matelas ne durent pas éternellement. En règle générale, ils ont une durée de vie d’environ sept à huit ans. Après ce point, ils cessent de vous offrir le confort et le soutien dont vous avez besoin pour passer une bonne nuit de sommeil. Si vous remarquez que vous n’obtenez pas un sommeil de qualité régulièrement, votre matelas pourrait être à blâmer.

Signes clés dont vous avez besoin pour obtenir un nouveau matelas :

Vous avez du mal à vous endormir la nuit.

Votre dos vous fait mal au réveil.

Si votre matelas est affaissé ou asymétrique. Cherchez des morceaux d’impressions de l’endroit où vous dormez.

Votre matelas est bruyant – il gémit et saute lorsque vous vous retournez.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.