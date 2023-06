Si vous avez déjà fait cuire du steak ou du bacon dans une poêle, vous en voudrez un

Vous ne savez peut-être pas s’il vient de la cuisinière immaculée, mais il y a un steak de faux-filet qui grésille là-dedans. David Watsky/Crumpe

Je sais que j’ai dit que je ne ferais plus jamais cuire du bacon dans une poêle à frire, puisque en faire un four — en particulier un four de comptoir — est plus facile et plus propre et prend à peu près le même temps. Mais si je étaient faire cuire du bacon sur une cuisinière, disons, ma nouvelle poêle en acier inoxydable préférée ou poêle en fonte, je ne le ferais pas sans l’aide d’un pare-éclaboussures. Cet appareil simple mais efficace garde votre cuisinière propre lorsque vous cuisinez tout ce qui est sujet aux éclaboussures de graisse ou aux débordements de sauce tels que le bacon, les steaks, sauce rouge et sautés.

Bien que le concept d’un pare-éclaboussures ne soit pas totalement nouveau, j’ai trouvé un nouveau modèle appelé le ÉclaboussureDom (40 $ sur Amazone) avec un design mis à jour et quelques fonctionnalités intelligentes qui le rendent plus efficace et plus facile à utiliser. C’est tout pour dire, ce ne sont pas les pare-éclaboussures de votre grand-mère.

Les pare-frites, ou pare-éclaboussures, sont simplement des parois de protection en caoutchouc autour de votre poêle à frire. Quand un gras steak ou une tranche de bacon frappe la surface et commence à grésiller, les murs attrapent toutes les éclaboussures, vous laissant avec une surface de cuisson propre et une corvée de moins à faire lorsque le dîner est terminé.

Cela semble assez simple, non ? Maintenant, la vraie question est, comment ai-je mis autant de temps à découvrir la beauté du pare-éclaboussures ? En tant que personne qui déteste soulever ces lourdes grilles en fonte pour nettoyer un poêle graisseux après la cuisson, je fais du SplatterDom un pilier indéniable dans ma cuisine.

Le SplatterDom est un pare-éclaboussures plus intelligent

Cet ajout simple et lavable au lave-vaisselle à votre poêle à frire préférée vous évitera d’avoir à nettoyer une cuisinière graisseuse plus tard. David Watsky/Crumpe

Il existe quelques types de pare-éclaboussures, y compris les simples, modèles coniques avec des ouvertures en haut et en bas et sans couvercle. Il y a aussi écran anti-éclaboussures qui ressemblent beaucoup à des raquettes de badminton trapues, mais celles-ci vous empêchent de toucher les aliments et lorsque vous les soulevez, vous ouvrez également votre poêle aux éclaboussures, ce qui va à l’encontre de l’objectif.

Le SplatterDom, que j’ai testé et recommandé, est réglable avec un dessus ouvert et un couvercle amovible. J’ai aimé le dessus ouvert car il permet de retourner et de manœuvrer les aliments à l’intérieur de la casserole pendant la cuisson sans avoir à soulever le pare-éclaboussures lui-même. Le réglage en accordéon vous permet d’élever ou d’abaisser les murs en fonction de ce que vous faites et de la quantité d’éclaboussures que vous prévoyez. Pour un sauté rapide de légumes dans l’huile, vous n’avez probablement pas besoin d’augmenter les parois au-delà du réglage le plus bas. Mais pour du bacon ou un gras bifteck de faux-filet, vous aurez besoin de ces murs en caoutchouc en pleine force. Couvrez le dessus et vous pourrez complètement apprivoiser la graisse et profiter de votre butin sans gâchis.

Le dessus ouvert vous permet de manœuvrer les aliments à l’intérieur sans retirer la protection de la casserole et sans risquer un poêle arrosé de graisse. David Watsky/Crumpe

Le SplatterDom a une ouverture de 8 pouces d’un côté et une ouverture de 10 pouces de l’autre afin que vous puissiez le retourner pour s’adapter aux deux tailles les plus populaires pour les poêles à frire et autres ustensiles de cuisine. Mais le couvercle de 8 pouces ne s’adapte parfaitement que lorsque vous l’utilisez sur une casserole ou une casserole avec un diamètre de surface de 10 pouces. SplatterDom propose également une taille plus grande pour accueillir des casseroles de 10 et 12 pouces. Il est composé à 100 % de silicone de qualité alimentaire et peut résister à des températures allant jusqu’à 450 Fahrenheit.

Les pare-éclaboussures fonctionnent-ils ?

Oui, et très bien j’ai trouvé. J’ai cuisiné plusieurs aliments à la poêle traditionnellement désordonnés à l’aide du SplatterDom. Tout en décidant de la hauteur nécessaire pour élever les murs, il y avait une courbe d’apprentissage, une fois que j’ai compris, j’ai empêché toutes les éclaboussures d’atteindre la portée. Je n’ai pas de lave-vaisselle, donc cela a entraîné une chose de plus à laver à la main après. Mais si vous avez un lave-vaisselle intégré, le SplatterDom et la plupart des autres protections contre les éclaboussures sont entièrement lavables au lave-vaisselle.

Les protections contre les éclaboussures d’écran fonctionnent bien, mais elles sont plus difficiles à nettoyer que le SplatteDom. Zesproka

Le SplatterDom vaut-il 40 $ ?

Ce nouveau pare-éclaboussures est plus cher que la plupart. Alors que les autres types que j’ai essayés fonctionnent bien, je ferais tout aussi bien de préparer la pâte supplémentaire pour ce modèle supérieur. Il est solide et fonctionne bien. Vous n’avez pas besoin de le tenir pendant que vous l’utilisez et le couvercle bien ajusté vous offre une protection complète contre les grenades à graisse. Il est également facile à nettoyer à la main ou au lave-vaisselle et vous évitera beaucoup de tracas après avoir fait frire un lot de bacon ou de faux-filet.

