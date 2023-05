"Si vous aimez tellement la cour…": BJP sur la politique d’alcool de l’AAP "Révélation"

Peu de temps après la « grande révélation » du parti Aam Aadmi à la suite d’une ordonnance du tribunal sur l’escroquerie présumée de la politique de l’alcool à Delhi, affirmant qu’il n’y avait pas d’arnaque, le parti Bharatiya Janata a raillé le parti au pouvoir avec ce qu’un juge avait dit plus tôt à propos de l’ancien ministre de Delhi, Manish. Sisodia tout en lui refusant la libération sous caution dans l’affaire.

« Si vous aimez tant lire les références du tribunal et avez l’habitude de vous donner des certificats d’honnêteté, alors lisez ce que le tribunal a dit à propos de @msisodia et dites-le au public », a tweeté le porte-parole du BJP Delhi, Harish Khurana, en hindi. avec une vidéo de lui lisant l’observation du tribunal de l’avenue Rouse de Delhi sur l’ancien vice-ministre en chef de Delhi, qui est l’un des principaux accusés dans l’affaire de corruption enregistrée par le Bureau central d’enquête (CBI) en relation avec la politique d’accise de Delhi, désormais abandonnée.

M. Sisodia avait « joué le rôle le plus important et le plus vital » dans l’association de malfaiteurs et « avait été profondément impliqué dans la formulation ainsi que dans la mise en œuvre de ladite politique pour assurer la réalisation des objectifs de ladite association de malfaiteurs », a déclaré le tribunal. avait déclaré le mois dernier, ajoutant que « … selon les allégations faites par l’accusation et les preuves recueillies à l’appui jusqu’à présent », M. Sisodia « peut prima facie être considéré comme l’architecte dudit complot criminel ».

Harish Khurana a déclaré que si le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, croyait au tribunal, « il est muet après l’ordonnance du tribunal ».

« S’ils condamnent ou acquittent, ce sera le tribunal lui-même qui le dira. Arrêtez de vous donner des certificats d’honnêteté », a déclaré M. Khurana, qualifiant M. Kejriwal de « véritable cheville ouvrière » qui « sera bientôt en prison ».

.@AtishiAAP Plus d’informations Plus d’informations ी आदत है तो कोर्ट @msisodia Plus d’informations बताए। Architecte du complot criminel माना है।… pic.twitter.com/4NMSjmr2FL – Harish Khurana (@HarishKhuranna) 7 mai 2023

Plus tôt dans la journée, le ministre de l’Éducation de Delhi et haut responsable de l’AAP, Atishi, avait déclaré qu’une ordonnance du tribunal d’hier avait observé qu’il n’y avait aucune preuve de Rs 100 crore en pots-de-vin, ce que le BJP a allégué, ou même le Rs 30 crore soi-disant acheminé vers Goa par l’AAP pour l’Assemblée. élections que la Direction de l’exécution a mentionnées dans son acte d’accusation, ajoutant que la CBI et l’ED n’ont aucune nouvelle preuve dans l’affaire. Les agences d’enquête devraient s’excuser, a-t-elle déclaré.

« Au cours des 6 derniers mois, les responsables de l’ED et de la CBI sont assis à Goa et ont interrogé et perquisitionné tous les vendeurs. Même après six mois de perquisitions, ceux qui avaient allégué un pot-de-vin de Rs 100 crore ont déclaré devant le tribunal que le Le parti Aam Aadmi a dépensé Rs 19 lakh roupies en espèces lors des élections à Goa. ED a prouvé que le parti Aam Aadmi est le parti le plus honnête du pays. Le parti Aam Aadmi a contesté les élections à Goa et n’a dépensé que Rs 19 lakh en espèces et le reste dans les chèques », a déclaré Atishi.

Plus d’informations, plus d’informations Plus d’informations स कांफ्रेंस करके ढिंढोरा पीट रही थी CBI ED चार्जशीट दाखिल क र रही है, उसकी सच्चाई क्या है ये मैं नहीं कह रही,ये अपने commander में कल Rouse Avenue कोर्ट ने कहा है — Atishi (@AtishiAAP) 7 mai 2023

Plus tôt ce mois-ci, la Direction de l’application de la loi (ED) dans une feuille d’accusation supplémentaire a informé le tribunal de Delhi que le produit d’un crime d’une valeur de 622 crores de roupies avait été généré en raison des activités de l’accusé en tant que ministre de l’accise.

La caution de Manish Sisodia est inscrite au tribunal de grande instance le 11 mai.

M. Sisodia a été arrêté par l’ED dans cette affaire le 9 mars après des heures d’interrogatoire à la prison de Tihar. Auparavant, il avait été arrêté par la CBI le 26 février. Il est le 29e accusé arrêté dans cette affaire.

La CBI a déjà déposé l’acte d’accusation en la matière.