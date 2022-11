Si vous aimez lire, profitez dès maintenant de l’offre Kindle Paperwhite Black Friday

J’adore lire. Et bien que j’apprécie l’expérience de lire de vrais livres de la librairie ou de la bibliothèque, il n’est parfois pas pratique de les transporter. C’est là qu’une liseuse peut être utile : elle vous permet de stocker des centaines de livres sur un seul petit appareil. Mieux encore, les liseuses vous permettent d’ajuster la police et l’espacement des lignes pour aider vos yeux à trouver la manière la plus confortable de lire. Oh, et ils sont également équipés de feux avant intégrés qui illuminent la page sans causer de fatigue oculaire supplémentaire.

Le dernier est l’une des meilleures versions de l’appareil qu’Amazon ait jamais fabriquées et il est actuellement en vente pour un prix record de 95 $. Le Paperwhite est étanche, est livré avec un écran plus grand de 6,8 pouces à 300 ppi E Ink, des performances de page rapides et une autonomie incroyable de 10 semaines. Il dispose également d’une lumière chaude réglable qui peut faire passer l’ombre de l’écran du blanc à l’ambre – une fonctionnalité qui n’était auparavant disponible que sur le 250 $. .

J’ai possédé de nombreuses versions du Paperwhite dans le passé et c’est de loin le meilleur à ce jour. J’ai acheté le mien début septembre et je n’ai pas encore rechargé la batterie. J’adore les boutons physiques de rotation de page sur l’Oasis et j’aurais aimé qu’ils les aient fabriqués pour cette version du Paperwhite. Mais cela dit, je pense honnêtement que la durée de vie améliorée de la batterie, les performances rapides et l’écran éclairé uniformément permettent au Paperwhite de battre l’Oasis en tant que meilleur lecteur électronique absolu sur le marché.