Si votre test COVID est négatif, êtes-vous contagieux ?

Alors que le pays connaît ce que de nombreux experts considèrent comme la deuxième plus grande vague d’infections au COVID depuis le début de la pandémie, de nombreux Américains vérifieront qu’ils ne souffrent pas de maladie respiratoire.

Les directives de test COVID et ce que nous savons sur la durée de contagiosité ont changé depuis le début de la pandémie. Nous avons donc rencontré un épidémiologiste de renom, qui nous a conseillé sur les tests à réaliser, quand les réaliser et comment les interpréter.

Quand faut-il tester le COVID ?

Si vous présentez des symptômes du COVID, vous devez passer un test immédiatement, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Si vous avez été exposé au COVID, vous devez passer un test au moins cinq jours après votre exposition.

Si vous ne présentez aucun symptôme ou aucune exposition connue au COVID, vous pouvez également envisager de vous faire tester avant même un événement où vous rencontrerez beaucoup de monde ou si vous passez du temps avec une personne à haut risque de maladie grave, comme une personne âgée. ou une personne immunodéprimée. Testez juste avant l’événement ou la visite, si possible.

Quelle est la précision des tests COVID actuellement ?

Un résultat positif à un test COVID à domicile est très fiable, selon le CDC. Cependant, un seul résultat négatif obtenu lors d’un test à domicile peut ne pas être précis, car vous l’avez peut-être obtenu avant que le virus n’atteigne des niveaux détectables.

C’est pourquoi, si vous utilisez des tests à domicile pour détecter une infection, vous devez effectuer plusieurs tests.

Si vous présentez des symptômes et que votre test est négatif avec un test rapide à domicile, testez à nouveau 48 heures plus tard, conseille le CDC. Si vous avez été exposé au COVID, que vous ne présentez aucun symptôme et que votre test est négatif, faites un nouveau test 48 heures plus tard. Si ce test est négatif, faites un nouveau test 48 heures plus tard.

L’émergence de nouvelles variantes, en particulier JN.1, n’a pas affecté la précision des tests à domicile, a précédemment rapporté TODAY.com.

Si vous souhaitez passer un seul test, le CDC recommande ce que l’on appelle le test PCR pour obtenir le résultat le plus fiable. Les tests PCR sont généralement administrés en milieu médical et détectent l’ARN d’un virus, qui est similaire à l’ADN humain, a déclaré à TODAY.com le Dr Michael Mina, épidémiologiste de premier plan et directeur scientifique de la société de télésanté eMed à Miami, en Floride. (Les tests à domicile sont généralement des tests antigéniques, qui recherchent des protéines du virus.)

Il note que les tests PCR restent souvent positifs des jours, voire des semaines, plus longtemps que les personnes ne sont contagieuses, ce qui les rend idéaux pour diagnostiquer le COVID, mais moins idéaux pour savoir quand vous n’avez plus à craindre de propager une infection aux autres.

Peut-on être contagieux après un test COVID négatif ?

Si votre test PCR est négatif, vous n’êtes probablement pas contagieux.

Mais si votre test est négatif avec un test à domicile, la réponse dépendra en partie « du fait que le test COVID négatif soit au début d’un sentiment de malaise ou en voie de guérison », explique Mina.

“Si vous avez déjà été positif et que vous faites un test pour voir si vous êtes en train de guérir ou si vous êtes rétabli, alors dès que vous devenez négatif, il convient de supposer que vous n’êtes plus contagieux”, explique-t-il.

Lorsqu’un test antigénique rapide positif passe d’une ligne sombre à une ligne très pâle, cela signifie que la charge virale dans l’écouvillon est probablement inférieure à celle lorsque la ligne était sombre, ajoute-t-il.

“Ainsi, même une ligne faible après une ligne très sombre signifie que vous êtes probablement beaucoup moins contagieux, et aucune ligne signifie que vous avez probablement un très faible risque d’être contagieux”, explique Mina.

Mais au début d’une maladie COVID, un antigène domestique peut s’avérer négatif, même si vous pouvez être contagieux à ce moment-là et par la suite à mesure que la charge virale augmente.

“Vous commencez peut-être à ressentir des symptômes parce que votre système immunitaire s’active, mais le virus n’est peut-être pas encore suffisamment élevé dans votre nez pour qu’un test devienne positif”, explique Mina. Dans ce scénario, vous pouvez être positif plusieurs heures plus tard. , le lendemain ou le surlendemain.

Si vous obtenez un résultat négatif à un test à domicile, conservez les conseils suivants la Food and Drug Administration des États-Unis à l’esprit lorsque vous évaluez votre risque de contracter la COVID :

Si vous présentez des symptômes typiques d’une exposition connue , supposez que vous avez le COVID (malgré le résultat négatif). Prenez vos précautions et testez à nouveau 48 heures plus tard.

, supposez que vous avez le COVID (malgré le résultat négatif). Prenez vos précautions et testez à nouveau 48 heures plus tard. Si vous présentez des symptômes typiques mais aucune exposition connue , vous pourriez avoir soit le COVID, soit une autre maladie. Prenez vos précautions et testez à nouveau 48 heures plus tard.

, vous pourriez avoir soit le COVID, soit une autre maladie. Prenez vos précautions et testez à nouveau 48 heures plus tard. Si vous n’avez aucun symptôme de COVID mais une exposition connue , vous pourriez encore avoir le COVID. Prenez vos précautions, testez à nouveau 48 heures plus tard, et si le deuxième test est négatif, faites un troisième test 48 heures plus tard.

, vous pourriez encore avoir le COVID. Prenez vos précautions, testez à nouveau 48 heures plus tard, et si le deuxième test est négatif, faites un troisième test 48 heures plus tard. Si vous ne présentez aucun symptôme de COVID sans aucune exposition connue, vous n’avez probablement pas de COVID. Testez à nouveau 48 heures plus tard, et s’il est négatif, reprenez 48 heures après.

Quand n’êtes-vous plus contagieux du COVID ?

Si vous obtenez deux résultats négatifs au test COVID à domicile à 48 heures d’intervalle après avoir été précédemment testé positif, vous n’êtes probablement plus contagieux.

Mais la durée de cette contagion « dépend entièrement de la personne », explique Mina. La durée de contagiosité dépend :

Vos problèmes médicaux sous-jacents

Votre statut vaccinal

Gravité de votre maladie

La variante en circulation prédominante à l’époque

Si vous avez une maladie bénigne ou aucun symptôme, vous êtes moins susceptible d’être contagieux après le cinquième jour de votre maladie (le jour 0 étant le jour où vos symptômes ont commencé ou si vous avez été testé positif si vous n’avez aucun symptôme), selon le CDC.

Si vous souffrez d’une maladie modérée à grave, vous devrez peut-être attendre 10 à 20 jours après que vos symptômes ont commencé à ne plus être contagieux. Les personnes immunodéprimées peuvent mettre 20 jours ou plus à ne plus être contagieuses.

Si votre test de dépistage de la COVID continue d’être positif après 10 jours, continuez à prendre des précautions jusqu’à ce que vous obteniez deux résultats de test négatifs.

Combien de temps devez-vous vous isoler et porter un masque si vous avez le COVID ?

Le CDC recommande d’utiliser son calculateur d’isolement pour déterminer combien de temps vous devez prendre des précautions. Voici un résumé :

Aucun symptôme : Restez à la maison pendant au moins cinq jours, mais portez un masque lorsque vous êtes en présence d’autres personnes à la maison.

Restez à la maison pendant au moins cinq jours, mais portez un masque lorsque vous êtes en présence d’autres personnes à la maison. Les symptômes s’améliorent : Mettre fin à l’isolement après cinq jours (à condition d’être sans fièvre pendant 24 heures et sans médicament contre la fièvre).

Mettre fin à l’isolement après cinq jours (à condition d’être sans fièvre pendant 24 heures et sans médicament contre la fièvre). Maladie modérée (comme des difficultés respiratoires) : Isoler pendant 10 jours.

(comme des difficultés respiratoires) : Isoler pendant 10 jours. Les symptômes ne s’améliorent pas : Isolez-vous jusqu’à ce que vos symptômes s’améliorent et que vous n’ayez pas eu de fièvre depuis 24 heures (sans utiliser de médicament pour réduire la fièvre).

Isolez-vous jusqu’à ce que vos symptômes s’améliorent et que vous n’ayez pas eu de fièvre depuis 24 heures (sans utiliser de médicament pour réduire la fièvre). Maladie grave (hospitalisé ou dont le système immunitaire est affaibli) : Isolez-vous pendant 10 jours mais consultez d’abord votre médecin avant de mettre fin à l’isolement.

Quel que soit le moment où vous arrêtez de vous isoler, portez un masque en présence d’autres personnes jusqu’au 10e jour de votre maladie – à moins que vous n’obteniez deux résultats de tests antigéniques négatifs à 48 heures d’intervalle avant le 10e jour, auquel cas vous pouvez retirer votre masque, selon le CDC.

Mina fournit également ces exemples d’utilisation de tests antigéniques rapides pour voir quand vous pouvez mettre fin à l’isolement.