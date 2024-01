Si votre téléphone Android figure sur cette liste, il bénéficie d’une mise à niveau gratuite à succès de Google

Nous ne sommes peut-être qu’en janvier, mais de gros changements sont déjà à venir sur les téléphones Android. Google vient d’annoncer sa prochaine grande version logicielle qui contient 6 changements assez importants, notamment de grandes améliorations de l’IA et de meilleures façons de partager du contenu. La fonctionnalité est déployée à partir de cette semaine sur la plupart des appareils Pixel. Par conséquent, si vous en possédez un, cela vaut la peine de vérifier votre appareil pour voir s’il a reçu les modifications. Voici toutes les nouveautés de la dernière version de Google

Vous pouvez prendre votre température









Si vous avez un Pixel 8 Pro dans votre poche, vous pouvez utiliser l’appareil pour vérifier votre température. C’est grâce à une nouvelle fonctionnalité de qualité médicale dans l’application Thermomètre.

Scannez simplement votre front avec votre téléphone pour obtenir une mesure précise de la température corporelle pour vous ou votre famille. Vous pouvez ensuite enregistrer vos résultats sur votre profil Fitbit pour une compréhension encore plus approfondie de votre santé et de votre bien-être.

Surveillance de la température corporelle ( GOOGLE)



La recherche devient plus simple

Une autre fonctionnalité intéressante des Pixel 8 et Pixel 8 Pro est une recherche plus simple. L’arrivée sur ces appareils à partir du 31 janvier s’appelle Circle to Search. Cela fait exactement ce qui est écrit sur la boîte. Tout ce que vous avez à faire est d’encercler quelque chose sur l’écran et Google fera le reste.

Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour trouver les vêtements que porte quelqu’un dans une vidéo ou même obtenir une aide supplémentaire avec un indice de mots croisés difficile. Tout cela peut même être fait sans jamais quitter l’application que vous utilisez.

Améliorez vos messages

La technologie d’IA générative de Google s’améliore. Grâce à cette dernière mise à jour, vous pouvez l’utiliser pour réécrire un message rédigé dans différents styles via la nouvelle fonctionnalité Magic Compose. Ceci est disponible sur n’importe quel Pixel à partir du Pixel 6 et plus récent.

L’idée est que vous pouvez l’utiliser pour rendre vos messages plus concis, professionnels ou dramatiques. Et tout cela se passe sur l’appareil du Pixel 8 Pro, grâce à Gemini Nano, le modèle le plus efficace de Google conçu pour les tâches sur l’appareil.

Répondez avec un Photomoji personnel

Vous voulez réagir à un message avec une découpe de votre visage souriant ou de votre chien de compagnie ? Photomoji sur Google Messages vous permet désormais de transformer rapidement des photos en réactions instantanées.

Sélectionnez simplement la photo, examinez l’objet avec lequel vous souhaitez réagir et appuyez sur Envoyer.

Partage rapide sur Android ( GOOGLE)



Partagez votre contenu





Il existe désormais un moyen beaucoup plus simple de partager des fichiers et des photos avec vos amis et votre famille. La fonctionnalité populaire de partage à proximité a maintenant été mise à niveau et renommée Quick Share.

Cela vous permet désormais de partager rapidement des images, des fichiers et du texte depuis votre Pixel vers des milliards d’appareils compatibles dans les écosystèmes Android, ChromeOS et Windows.





Appuyez simplement sur la nouvelle icône Quick Share dans la feuille de partage et vous pourrez voir une liste des appareils à proximité sur lesquels vous pouvez partager du contenu, même si vous êtes hors ligne.

Meilleure compatibilité avec d’autres appareils

Les Pixel Buds Pro se connectent automatiquement lorsque vous passez d’un appareil associé à l’autre ; vous n’avez donc pas besoin de les changer manuellement. Vous pouvez désormais transférer vos Pixel Buds Pro de votre Pixel Watch vers n’importe quel nombre de téléphones Pixel ou de tablette Pixel, et recevoir des notifications utiles sur la destination de votre audio. Cela rend votre expérience de changement encore plus fluide et vous permet de passer en toute transparence d’un appareil à l’autre et d’une activité à l’autre.