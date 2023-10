Si votre enfant déteste les trajets en voiture comme le mien, essayez cette tablette en vente pour 75 $ pendant le Prime Day

Avant d’avoir des enfants, je pensais que je ne serais jamais le parent qui offrirait une tablette à son enfant. Puis la réalité m’a frappé : j’ai eu un bébé qui, à l’âge de 10 jours seulement, a décidé qu’il détestait la voiture avec passion. Il pleurait sans arrêt pendant des trajets en voiture entiers, qu’ils duraient cinq heures ou seulement cinq minutes, ce qui est extrêmement pénible et distrayant lorsque vous conduisez.

J’ai tout essayé : m’asseoir à côté de lui, jouer avec lui, lui lire (bonjour, le mal des transports), jouer de la musique, chanter des chansons. La seule chose qui a fonctionné, une fois que j’ai fini par céder, a été de charger un épisode de Mickey Mouse Clubhouse, Ms. Rachel ou Bluey sur mon téléphone et de le tenir en l’air pour qu’il le regarde.

Une tablette collée à l’arrière de l’appuie-tête est beaucoup plus facile que de tenir un téléphone pendant la durée d’un road trip, et Amazon propose une excellente option : le Tablette Amazon Fire HD 8 pour enfants, qui est actuellement en vente lors des Big Deal Days d’Amazon les 10 et 11 octobre au prix de 75 $. C’est une énorme réduction de 50 % par rapport à son prix habituel de 150 $.

Il dispose de 32 Go de stockage, est livré dans un boîtier lourd et coloré, dispose de contrôles parentaux et de contenu sans publicité, de 13 heures d’autonomie et d’un écran de 8 pouces.

La tablette est disponible en bleu et violet au prix de 75 $, ou légèrement plus cher pour le Mickey la souris (85$) et Princesse Disney (85 $) versions.

Si vous souhaitez un peu plus de stockage pour votre tablette, vous pouvez également obtenir le Version 64 Go pour 42 % de réduction pendant le Prime Day, de 180 $ à 105 $.

Les tablettes incluent un abonnement d’un an à Amazon Kids Plus et bénéficient d’une garantie de deux ans si votre enfant devient un peu trop dur avec la tablette et la casse.

Ils constituent une excellente option si vous souhaitez accéder à Internet et télécharger un tas de vidéos avant un long (ou court) voyage en voiture, les déconnecter d’Internet, les coller à l’arrière de l’appuie-tête auquel votre enfant est confronté, puis voilà – ils ont leur propre système de divertissement de type avion à regarder. Assurez-vous simplement d’avoir un support de dossier de siège aussi sûr et sécurisé que possible.