Si votre Apple Watch vous alerte en cas d’apnée du sommeil, voici ce que cela signifie et que faire ensuite

Déjà des appareils intelligents multi-outils, les Apple Watches ont ajouté une autre fonctionnalité intéressante le mois dernier : une application pour détecter l’apnée du sommeil.

L’apnée du sommeil est une maladie qui provoque une pause dans la respiration du dormeur lorsque les muscles de la gorge se relâchent trop et que les voies respiratoires s’effondrent. Cela peut contribuer à des ronflements bruyants, dont le dormeur n’est peut-être même pas conscient. En règle générale, c’est un partenaire ou un colocataire qui s’attaque en premier au problème.

Cette maladie a été associée à une multitude de problèmes de santé, principalement l’usure du système cardiovasculaire, notamment l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, l’insuffisance cardiaque et les problèmes de rythme cardiaque tels que la fibrillation auriculaire. Cela est également lié à la démence et à la somnolence diurne. Et les personnes souffrant d’apnée du sommeil sont également plus susceptibles d’être impliquées dans des accidents de la route.

Des millions de personnes sont pensés souffrent de troubles respiratoires mais n’ont pas été diagnostiqués, et les experts affirment que la nouvelle application pourrait être un outil précieux pour orienter les gens vers des soins médicaux. La notification d’apnée du sommeil est disponible sur les dernières montres Apple série 10 et certains modèles plus anciens après une mise à jour logicielle.

Cependant, comme pour tout type de nouvelle technologie, la fonction d’apnée du sommeil a des limites et peut avoir des conséquences inattendues, notamment un sommeil moins bon si une personne devient trop concentrée sur l’information ou anxieuse à propos des résultats.

« Nous assistons à ce phénomène appelé orthosomnie. Ce sont les gens qui sont trop inquiets à propos de leurs données sur le sommeil et de la manière dont ils maximisent et améliorent leur sommeil. Et ils vont parfois à l’extrême », a déclaré le Dr Robson Capasso, chef du service de chirurgie du sommeil à la faculté de médecine de l’université de Stanford.

Ils peuvent se tourner vers des suppléments risqués ou des régimes extrêmes à la recherche d’une nuit de sommeil idéale.

Cependant, les nouvelles façons de suivre le sommeil ne doivent pas nécessairement être une source de stress.

«Je pense que c’est un excellent outil. Il faut juste que cela soit mis en œuvre correctement », a déclaré Capasso.

La nouvelle fonctionnalité de l’Apple Watch utilise l’accéléromètre de l’appareil, qui mesure les mouvements, et Apple affirme qu’il est si sensible qu’il peut détecter même de très légers mouvements du poignet correspondant à la respiration nocturne.

Cependant, il s’agit d’une fonctionnalité facultative, elle doit donc être activée pour commencer à fonctionner.

Afin de détecter les apnées du sommeil, la montre mesure les troubles respiratoires pendant le sommeil sur 30 jours. S’il y a au moins 10 séances avec des pauses respiratoires, et qu’au moins cinq d’entre elles comportent un nombre de pauses anormalement élevé, la montre envoie une notification à l’utilisateur.

Dans quelle mesure la fonctionnalité fonctionne-t-elle ?

Pomme je l’ai testé chez près de 1 500 personnes, certaines ayant une respiration normale pendant le sommeil et d’autres présentant divers degrés d’apnée du sommeil. Chacun a porté la montre pendant au moins 30 nuits et a également effectué au moins deux nuits d’étude du sommeil à domicile plus conventionnelle avec un moniteur qui enregistrait une multitude de facteurs, notamment la pression nasale, l’oxygène dans le sang, la position du corps, l’effort respiratoire, le pouls et les mouvements des jambes.

Les chercheurs ont utilisé les données de cette étude du sommeil à domicile pour déterminer l’indice d’apnée-hypopnée de chaque personne, le nombre de fois par heure où la respiration s’arrête ou est réduite. Les chercheurs ont ensuite comparé les performances de la montre aux mesures prises lors de l’étude sur le sommeil.

En général, les tests d’Apple ont révélé que la montre détectait n’importe quel degré d’apnée du sommeil environ 66 % du temps. Il était plus précis dans la détection des apnées graves du sommeil, alertant correctement les utilisateurs environ 89 % du temps. Il alertait correctement les utilisateurs de problèmes respiratoires modérés environ 43 % du temps.

Apple a déclaré avoir modifié l’algorithme de la montre pour ne pas donner de faux positifs qui pourraient effrayer les utilisateurs, et cela semble avoir fonctionné. La nouvelle alerte n’a pas indiqué aux dormeurs normaux qu’ils souffraient d’apnée du sommeil dans 100 % des cas.

Ainsi, si vous recevez une alerte, vous pouvez être assez sûr que le résultat est réel et nécessite un suivi auprès de votre médecin traitant ou d’un spécialiste du sommeil. En revanche, si vous ne recevez pas d’alerte, cela ne vous met pas forcément à l’abri. Vous pouvez toujours souffrir d’apnée du sommeil, surtout si vous présentez d’autres symptômes évocateurs.

L’étude de la société n’a pas été évaluée par des experts externes ni publiée dans une revue médicale. Mais la Food and Drug Administration des États-Unis commercialisation approuvée de la fonctionnalité d’apnée du sommeil sur les montres Apple à la mi-septembre.

Il existe d’autres appareils portables qui promettent également d’aider les gens à déterminer s’ils souffrent d’apnée du sommeil, mais le fait qu’il s’agisse d’une entrée d’Apple sur le marché a retenu l’attention.

«Cela a été évoqué à maintes reprises dans les conversations», a déclaré le Dr Jing Wang, directeur clinique du Mount Sinai Integrative Sleep Center. « J’en suis devenu plus conscient. »

Wang dit que le fonctionnement de la montre est différent des étapes qu’elle suit pour établir un diagnostic. La montre s’appuie sur les mouvements du poignet, mais elle commence par des symptômes.

« À part la montre qui dit cela, ou à part votre tracker qui dit cela, qu’avez-vous vécu d’autre ? » Wang a dit.

Notamment, la montre ne pose pas de questions sur les symptômes. Il n’utilise pas non plus la fonction d’oxygène pulsé, qui a disparu sur certaines montres Apple en raison de un litige en cours concernant les brevets.

Wang dit que les éléments typiques qui l’incitent à l’apnée du sommeil incluent un ronflement bruyant – bien que tous ceux qui ronflent ne souffrent pas d’apnée – un partenaire qui dit qu’il ne peut pas dormir à cause du bruit ou qui a entendu son compagnon de lit cesser de dormir la nuit, un patient qui rapporte s’être réveillé en s’étouffant ou en haletant, et quelqu’un qui dit se réveiller fatigué ou se sentir épuisé pendant la journée. Des maux de tête matinaux, de l’hypertension artérielle et des problèmes de mémoire peuvent également être impliqués, dit-elle.

Après cette conversation, elle ordonnera une étude du sommeil si elle le juge nécessaire. Celles-ci peuvent être effectuées à la maison ou dans un laboratoire du sommeil, ce qui nécessite généralement une nuit dans un hôpital ou un centre du sommeil. Les études du sommeil enregistrent plusieurs variables, notamment l’oxygène dans le sang, la fréquence respiratoire, les pauses respiratoires et les réveils nocturnes.

L’Apple Watch possède quelques-unes de ces fonctionnalités, mais la société ne les a pas prises en compte dans la fonction d’apnée du sommeil. Si tel avait été le cas, il aurait pu être plus à même de détecter les cas d’apnée légers et modérés, explique le Dr Eric Topol, cardiologue fondateur et directeur du Scripps Translational Research Institute.

« Quand leur montre contenait une oxymétrie de pouls – maintenant perdue – elle aurait fourni des données utiles, au moins chez les personnes de couleur », a écrit Topol dans un e-mail. Des études ont montré que les appareils portables permettant de détecter l’oxygène, appelés oxymètres de pouls, ne sont pas aussi précis chez les personnes à la peau plus foncée, ce qui conduit à une pression pour de meilleurs appareils testés sur des populations plus diverses.

« Contrairement aux tests à domicile ou aux laboratoires du sommeil, où la saturation en oxygène est mesurée en continu, l’algorithme de la montre Apple s’appuie sur des mesures de mouvement par accéléromètre, ce qui expliquerait une faible sensibilité. »

Ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose que la montre ne soit pas aussi sensible, a déclaré Capasso de Stanford.

Même avec des études complètes du sommeil, les réponses ne sont pas claires. La principale mesure d’une étude du sommeil – l’indice d’apnée-hypopnée, ou AHI – n’est pas toujours en corrélation avec les symptômes, a-t-il déclaré. Et tous les cas d’apnée du sommeil n’ont pas besoin d’être traités.

Capasso dit que si un patient présente de nombreux épisodes de respiration interrompue et un tas de gouttes d’oxygène, il sait qu’ils doivent être traités avec un appareil à pression positive continue, ou CPAP.

La machine est un « compresseur d’air glorifié » qui délivre un flux constant d’air à travers un masque pour maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil.

« Il existe de nombreuses preuves que ces patients présentant des baisses fréquentes d’oxygène ont une corrélation plus étroite avec les résultats cliniques ultérieurs, en particulier les résultats cardiovasculaires », a-t-il déclaré.

S’il a un patient présentant un IAH qui le classe dans la catégorie légère à modérée et qu’il présente également des symptômes diurnes de somnolence et de brouillard cérébral, il pourrait également essayer la CPAP.

Cependant, tout le monde n’a pas réussi avec ces machines. La moitié des patients à qui cette thérapie est prescrite ne l’utilisent pas comme ils le devraient, a déclaré Capasso.

Pour certaines personnes souffrant d’apnée légère, la clé d’un meilleur repos peut résider dans d’autres options, telles que la perte de poids – qui guérit souvent le problème chez les personnes en surpoids ou obèses – et la correction d’une mauvaise hygiène du sommeil.

« Il suffit de consacrer beaucoup de temps à corriger les habitudes liées au lit », a-t-il déclaré.

Chez les jeunes adultes souffrant d’apnée du sommeil et qui ne sont pas en surpoids, il peut examiner les caractéristiques anatomiques, comme la taille de la mâchoire et des amygdales, qui peuvent également être un facteur.

En fin de compte, dit-il, il prend en compte l’âge d’une personne et la gravité de son état pour décider du degré d’agressivité du traitement.

Capasso pense que les alertes Apple Watch seront utiles aux personnes qui vivent seules ou qui n’ont pas facilement accès aux études et aux spécialistes du sommeil.

« Cela peut être un très bon outil de dépistage », a-t-il déclaré.