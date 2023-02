"Si une seule équipe se bat": Twitter Trolls Australia sur la perte du test de Nagpur

L’équipe indienne dirigée par Rohit Sharma a dominé l’Australie par une manche et 132 points lors du premier test au stade Vidarbha Cricket Association de Nagpur samedi. Cette victoire a aidé l’Inde à prendre une avance de 1-0 sur les invités dans la série de quatre matches. Même avant le début de la série, le terrain du match était sous les feux de la rampe en raison de rapports affirmant que l’Inde préparait la surface dans différentes parties en fonction de ses points forts. Les médias australiens l’ont pris comme un outil pour s’en prendre aux hôtes, mais il s’est avéré que l’équipe australienne a perdu le match par une manche et 132 points.

Le skipper en visite Pat Cummins a remporté le tirage au sort et a choisi de frapper en premier, mais son équipe a été emportée pour 177 points. L’Inde a ensuite affiché un gigantesque 400 points en réponse – annulant les affirmations selon lesquelles le terrain était un retourneur de rang – avant de battre les Australiens pour 91 points et de gagner le match de manière compréhensible.

Étant donné que l’Inde a affiché un bon total dans les seules manches pour lesquelles elle a battu et que seule l’équipe australienne a eu du mal à mettre un score décent au tableau, Twitterati a critiqué les visiteurs pour leur performance.

Voici quelques-unes des réactions :

L’Inde enregistre une victoire massive par une manche et 132 courses sur l’Australie lors du 1er test. #Australie ne peut pas blâmer le terrain puisque Axar et Tailenders ont pu accumuler 89 points aujourd’hui presque égaux à leur 2e manche total de 91 #INDvAUS pic.twitter.com/IsJCCWtXxo

Hé, qu’est-il arrivé à la falsification du terrain dont vous parliez avant le début du match ?

Le terrain où l’Inde a marqué 400 secondes au bâton et les n ° 7 et 8 ont marqué 70 et 84.

Et toute votre équipe a marqué 91.

Apprenez à bien jouer plutôt que de trouver des excuses.#INDvsAUS #INDvAUS #BGT2023

– Krishna Kant Sharma (@krishnakant_75) 11 février 2023