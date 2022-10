Si un Google Pixel 6 ou Nest Audio figurait sur votre liste, allez-y

Cet accord Pixel 6a que nous avons souligné hier est toujours solide à 299 $ et mérite absolument d’être considéré. C’est sans aucun doute l’une des meilleures offres que nous ayons vues à ce jour sur un téléphone Pixel. Cela dit, il existe d’autres offres incroyables sur Google et Nest en ce moment, notamment des baisses de prix sur le Pixel 6 et le meilleur matériel Nest.

Jusqu’à ce qu’ils se vendent, vous pouvez obtenir un Pixel 6 pour aussi peu que 399 $ ou un Pixel 6 Pro pour aussi peu que 649 $. Pour le Pixel 6, c’est une remise de 200 $, tandis que le Pixel 6 Pro est de 250 $ à ce prix. Je sais que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont là pour attirer toute l’attention, mais ces prix ne doivent pas non plus être ignorés.

Voulez-vous la nouvelle sortie Pixel Buds Pro ? Vous les trouverez à 149 $, une baisse de 50 $ par rapport à leur prix de lancement. Comme il s’agit de l’un des bourgeons sans fil préférés à sortir dans un certain temps, je suggérerais de ne pas dormir ici. Super son. Excellent ajustement. Excellentes tablettes tactiles. Et de nombreuses mises à jour pour les maintenir sur la voie de l’amélioration au fil du temps.

Pour les trucs Nest, eh bien, il est maintenant temps d’équiper votre maison. La Nest Audio est tombé à 50 $tout comme le Nest Hub (2e génération). Le plus gros Nest Hub Max est actuellement coté à 164 $, soit 65 $ de réduction. La Nest Minisi nous les achetons toujours, est 20 $.

Prêt à magasiner ? Tous les liens vers chacun sont ci-dessous.