Si un arbre est planté, est-ce que cela fait une différence ? Ces bâtisseurs forestiers disent oui

Les planteurs d'arbres font face à une myriade de défis partout au Canada

Comparée à l’objectif du gouvernement fédéral de planter deux milliards d’arbres, une organisation locale à but non lucratif comme PlantForever pourrait ressembler à une simple feuille dans le vent.

Mais pour le président fondateur Marmik Patel, le travail ne se résume pas à de simples chiffres. Il s’agit de ramener les espaces verts dans les jungles de béton et de contribuer à établir des liens entre les citadins et la nature.

PlantForever est une initiative étudiante fondée en 2017. Les propriétaires d’Edmonton et de Saskatoon peuvent s’inscrire auprès du groupe pour planter des arbres sur leur propriété en échange d’un don minimum de 10 $ par arbre – et le premier arbre est gratuit.

« Le résultat idéal est de voir chaque grande ville avec un pourcentage de couvert forestier important, d’avoir des possibilités de parcs et d’arbres dans les maisons et les propriétés publiques, et de ne pas ressentir cette déconnexion que nous voyons dans de nombreuses grandes villes où il n’y a que du béton et des routes et pas assez. nature », a déclaré Patel, un étudiant en informatique de 21 ans à l’Université de la Saskatchewan, à l’émission CBC. Que diable.

Le gouvernement fédéral poursuit ses efforts pour planter deux milliards d’arbres d’ici 2031, malgré les commentaires de l’organisme de surveillance environnemental du Canada plus tôt cette année, affirmant qu’Ottawa utilisait une « comptabilité créative » pour prétendre qu’il dépassait ses objectifs.

Que diable J’ai parlé à des personnes passionnément dévouées à leurs missions de plantation d’arbres et j’ai découvert certains des défis scientifiques et bureaucratiques qu’elles rencontrent en cours de route.

Plus d’autres verts (argent)

PlantForever est confronté à deux défis majeurs, selon Patel : le stockage et le financement.

« Pour Edmonton, nous [had] plus de 500 arbres cette saison », a-t-il déclaré dans une interview plus tôt cet été. « C’est assez difficile d’installer cela dans la maison d’une seule personne. »

Patel affirme que PlantForever a distribué et planté plus de 500 arbres à Edmonton au cours de la saison 2023. Les objectifs de l’organisation à but non lucratif incluent l’augmentation du couvert forestier de la ville et l’aide à l’établissement de liens entre les citoyens et la nature. (Planter pour toujours)

Certains membres de son équipe ont offert un espace chez eux pour entreposer les arbres en attente de plantation. Idéalement, Patel aimerait trouver quelqu’un qui pourrait prêter l’utilisation d’une plus grande superficie pendant qu’il fait son travail.

Patel aimerait également accéder à des sources de revenus au-delà de ce que rapportent les dons.

PlantForever n’est pas une opération assez importante – elle est décrite en ligne comme une équipe de 11 personnes et 50 bénévoles – pour être admissible à un financement fédéral dans le cadre du 2 milliards d’arbres (2BT) programme. Cela nécessite un minimum de 10 000 arbres plantés par an.

Patel a déclaré qu’il espérait enregistrer le groupe en tant qu’organisme de bienfaisance afin qu’il puisse bénéficier d’un financement qui n’est normalement pas disponible pour les organisations à but non lucratif.

Quelques centaines d’arbres ne semblent peut-être pas beaucoup dans l’ensemble, mais c’est « génial » et « extrêmement, extrêmement important », a déclaré David Wallis, responsable de la politique de reboisement et de campagne pour Nature Canada, une organisation de défense de l’environnement basée à Ottawa.

« La plupart des terres dans les zones urbaines et suburbaines appartiennent à des propriétaires privés, et ces parcelles de terrain doivent faire partie de la solution pour résoudre la crise de la biodiversité », a-t-il déclaré. Il s’agit d’une avancée majeure par rapport aux pelouses, qui, selon lui, « ne font rien pour la biodiversité » et s’apparentent davantage à de « grands déserts verts ».

2 millions d’arbres à Edmonton

La Ville d’Edmonton est occupée avec ses propres initiatives de plantation d’arbres.

En 2020, il s’est fixé pour objectif de planter deux millions de nouveaux arbres d’ici 2050. Plus tôt ce printemps, il a mis à jour l’objectif, déclarant qu’il avait désormais l’intention d’atteindre cet objectif d’ici 2030.

« Planter deux millions d’arbres est définitivement un objectif ambitieux… donc les équipes qui travaillent là-dessus, je pense, se sont senties dépassées par le passé », a déclaré Nicole Fraser du service des parcs et des routes d’Edmonton.

« Mais dernièrement, je pense que les gens sont plus enthousiastes. »

REGARDER | De petits efforts ont un grand impact près de Toronto : Restaurer la biodiversité dans les villes, un arbre à la fois Des études ont montré que les zones urbaines sont importantes pour la restauration écologique et la réduction des impacts du changement climatique. De nombreux groupes locaux agissent en plantant des arbres.

Depuis que cet objectif a été fixé, ils ont planté 5 164 arbres sur des boulevards et des espaces ouverts et planté des arbres sur 33 hectares en naturalisation – un processus de réintroduction de la biodiversité comme les arbres, les arbustes et les fleurs originaires d’une région, a-t-elle déclaré.

Mais cela ne représente qu’une partie du tableau, a-t-elle déclaré. Environ 3 000 arbres meurent chaque année à Edmonton, victimes de la sécheresse, du froid intense, du vent ou de la pollution automobile. Une grande partie des travaux de plantation de la ville visent à combler le terrain perdu.

Il n’a pas toujours été facile de suivre le rythme.

Au cours des 10 années entre 2000 et 2009 – une période qui comprend certaines des années les plus sèches de l’histoire d’Edmonton – les estimations de la ville indiquent qu’elle a perdu près de 42 000 arbres mais n’a pu en remplacer que 15 560.

« Si vous n’entretenez pas votre couvert forestier actuel, vous ne pourrez pas le cultiver », a-t-elle déclaré.

Les forêts du futur

En 2017, près de 40 000 personnes en Colombie-Britannique ont été évacuées de leur domicile à cause d’incendies de forêt. La plus grande communauté touchée était Williams Lake, une ville comptant un peu plus de 10 000 habitants.

Selon le chef Willie Sellers de la Première nation voisine de Williams Lake, des centaines de milliers de mètres cubes de bois dans les forêts environnantes ont soit partiellement brûlé, soit « entièrement brûlés ».

À la suite des incendies, une opération massive a été menée pour récupérer du bois utilisable, suivie d’une replantation des terres dans l’espoir d’assurer leur santé écologique et leur résilience futures, même face à des conditions météorologiques extrêmes qui devraient s’aggraver.

« Maintenant, à l’avenir, la question se pose : ‘Eh bien, que faisons-nous du côté de la sylviculture pour nous assurer que cette ressource naturelle est toujours disponible pour les générations futures ?' », a déclaré Sellers.

Willie Sellers est le chef de la Première Nation de Williams Lake. (Julie Elizabeth Photography/Soumis par John Walker)

La sylviculture est la science de la gestion durable des écosystèmes forestiers en contrôlant leur établissement, leur croissance, leur composition et leur santé pour répondre à différents besoins et objectifs.

Brad Pinno, professeur agrégé à l’Université de l’Alberta et expert en sylviculture dont les recherches portent sur les forêts boréales de l’Ouest, affirme que le changement climatique a rendu plus compliquée la réflexion sur la santé à long terme des arbres.

« Dans le passé, nous avons souvent dit que les arbres locaux étaient généralement les meilleurs arbres à planter. Ils sont plus adaptés aux conditions de croissance, au climat, à l’environnement du sol, etc. », a-t-il déclaré.

« Mais maintenant, nous devons nous demander si nous allons avoir ces arbres dans notre paysage au cours des 50 à 100 prochaines années, peut-être qu’ils devront également être prêts pour le climat futur. »

Les membres de la Première Nation de Williams Lake plantent des centaines de milliers de plants pour reboiser la région rasée par les incendies de forêt en 2017. (Soumis par John Walker)

Williams Lake a planté 426 000 arbres en 2022, avec l’objectif d’en planter 400 000 autres en 2023 et 300 000 en 2024, selon John Walker, forestier d’intendance de la Première Nation de Williams Lake.

« En fait, il a fallu un peu plus de deux semaines pour planter 426 000 arbres. Le plus grand défi de ce projet est la difficulté de faire pousser un arbre dans cette zone ; c’est plus difficile que je ne le pensais », a déclaré Walker.

Certaines parties de la région entourant Williams Lake ont connu une mortalité d’arbres de près de 90 pour cent au cours de la saison hivernale, a-t-il déclaré.

Un seul semis sort du sol près de Williams Lake, en Colombie-Britannique (Soumis par John Walker)

Selon Sellers, planter des arbres fait partie du respect de la terre et de la culture autochtone.

« Être des intendants de la terre est quelque chose qui doit être intégré au quotidien du monde moderne en matière de pratiques forestières », a-t-il déclaré.

« Être les gardiens non seulement de la terre, mais aussi du climat et de l’environnement dans lesquels nous vivons tous et que nous pouvons célébrer. »