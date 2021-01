Publiez des images de la Premier League sur Twitter et elles seront supprimées dans quelques heures.

Envoyez en ligne des abus racistes à un footballeur noir et cela restera pendant des jours. Il semble vraiment avoir plus d’importance s’il y a de l’argent dedans.

Lorsque les entreprises de médias sociaux se tordent les mains et insistent sur le fait qu’elles se mettent en quatre pour résoudre le problème, elles pourraient peut-être expliquer pourquoi cela reste le cas.

Les abus raciaux en ligne ne sont plus un problème parce que le trésor national Marcus Rashford le récupère. Nous ne devrions pas non plus, dans l’industrie des médias, le présenter comme tel.

Il avait besoin de cette énergie et de cette colère l’année dernière lorsque Rashford et l’ailier de Crystal Palace Wilfried Zaha l’ont reçu, comme le souligne Mirror Sport.

Ou l’année précédente, lorsque Tyrone Mings d’Aston Villa et Troy Deeney de Watford figuraient parmi les nombreux joueurs à l’obtenir. Ou l’année précédente, lorsque l’arrière latéral de Fulham, Cyrus Christie, l’obtenait.

Peut-être même la semaine dernière, lorsque la recrue de Manchester United, Axel Tuanzebe et Reece James de Chelsea, étaient à la réception.

Les joueurs de profil inférieur et les stars féminines souffrent d’abus racistes en ligne depuis des années. Loin du football, les Noirs utilisent les mécanismes de signalement des abus en ligne depuis des années uniquement pour trouver des termes comme le mot «n» ne violant pas les directives.