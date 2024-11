Si Trump remporte les élections, il pourrait prendre le contrôle des tribunaux américains

défaut

Si Donald Trump réintègre la Maison Blanche le 20 janvier, il le fera enhardi par un pouvoir dont aucun président entrant précédent n’a jamais bénéficié : l’immunité de poursuites pénales pour tout acte accompli en sa qualité officielle.

La protection, accordée en juillet par la grande majorité d’extrême droite de la Cour suprême américaine, change fondamentalement la dynamique du Bureau Ovale.

« Les juges ont rédigé un guide pratique à l’intention d’un président qui souhaite enfreindre la loi », a déclaré Michael Waldman, président de l’organisation non partisane. Centre Brennan pour la justice. « Concrètement, si vous êtes un président qui veut enfreindre la loi, assurez-vous que vos complices sont également des fonctionnaires – alors vous serez tiré d’affaire. »

La décision d’immunité, en Trump contre les États-Unisest l’exemple le plus clair à ce jour de la boucle de rétroaction judiciaire que l’ancien président a établie au cours de sa présidence de 2017 à 2021. Avec le soutien actif des républicains au Sénat américain, le président Trump de l’époque a nommé trois nouveaux juges d’extrême droite au plus haut tribunal du pays, créant ainsi une majorité qualifiée de 6 contre 3 entre conservateurs et libéraux.

Cette majorité qualifiée a dûment remboursé Trump. Dans l’affaire Roe v Wade, il a d’abord aboli le droit constitutionnel à l’avortement, puis lui a accordé une immunité substantielle contre les accusations criminelles.

La décision d’immunité a eu une incidence directe sur les poursuites fédérales contre Trump intentées par le conseiller spécial Jack Smith. Cela pourrait modifier les paramètres d’un deuxième mandat de Trump, dont il a déjà indiqué qu’il serait consacré à représailles contre ses ennemis politiques, les expulsions massives d’immigrés sans papiers, la mobilisation de l’armée contre des cibles nationales et d’autres mesures juridiquement discutables.

Une boucle de rétroaction similaire fonctionne également dans les tribunaux inférieurs. Prenez par exemple la juge de district américaine nommée par Trump en Floride, Aileen Cannon, qui a rejeté en juillet les poursuites pénales contre lui pour avoir thésaurisé des documents classifiés dans son club de Mar-a-Lago. Le jugement fait l’objet d’un appel.

L’enjeu de cette élection historique est de savoir si Trump sera capable de renforcer et d’approfondir cette boucle de rétroaction au cours d’un second mandat. Et si oui, comment il le déploierait ensuite.

La manière la plus évidente de renforcer un mécanisme déjà puissant consiste à nommer davantage de juges. La dernière fois, Trump a occupé pas moins de 234 sièges judiciaires fédéraux.

Cela comprenait trois juges de la Cour suprême : Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Il a également nommé 54 juges de cour d’appel, les juges les plus puissants du pays, après les juges de la Cour suprême – soit un de moins en quatre ans que ce que Barack Obama a obtenu au cours de ses huit années de mandat.

La principale priorité de Trump sera de consolider l’emprise de l’extrême droite qu’il a déjà assurée sur la Cour suprême. Il pourrait assurer la domination de la grande majorité pour les années à venir s’il pouvait remplacer les juges d’extrême droite plus âgés, Clarence Thomas, 76 ans, et Samuel Alito, 74 ans, par des idéologues tout aussi véhéments, la moitié de leur âge.

Compte tenu de leur propre attachement aux valeurs politiques du mouvement Make America Great Again, les deux juges les plus anciens pourraient bien être tentés de démissionner pendant que Trump était à la Maison Blanche pour assurer la continuité. Thomas, un pilier de la droite, évolue déjà sur le court supérieur depuis 33 ans.

« La retraite la plus probable serait celle du juge Thomas », a déclaré Steve Vladeck, professeur de droit au centre juridique de l’Université de Georgetown et autorité à la Cour suprême.

Une récompense encore plus grande pour Trump serait que l’un des trois juges de tendance libérale soit contraint de démissionner de son poste à vie. Tous les regards seront tournés vers l’aînée du trio, Sonia Sotomayor, 70 ans.

Si Trump était capable de remplacer ne serait-ce qu’un seul juge libéral, la majorité qualifiée passerait de son statut dominant actuel à un statut inattaquable. Un équilibre de 7 contre 2 éliminerait toute ambiguïté, supprimerait toute possibilité de compromis ou de modération et garantirait une jurisprudence d’extrême droite inébranlable pendant au moins une génération.

« Si Donald Trump prend la Maison Blanche et que les Républicains contrôlent le Sénat, alors ce sera la prochaine, deux, trois nominations de juges, et cela concernera l’ensemble de notre système judiciaire », a récemment déclaré Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, à CBS News. « Il n’y aura personne pour les arrêter, et avec une Cour suprême qui a essentiellement déclaré que Donald Trump peut être roi, il n’y aura aucun contrôle sur lui. »

Dans les tribunaux inférieurs, Trump ferait également pression pour poursuivre sa refonte du système judiciaire, à la fois en recherchant agressivement de nouvelles nominations à la magistrature fédérale et en défendant les juges qui soutiennent du bout des lèvres les valeurs de Maga. Si les Républicains reprennent le contrôle du Sénat américain la semaine prochaine, il y aura peu d’obstacles à la poursuite de son objectif.

« La mesure dans laquelle le Sénat disposait d’une sorte de colonne vertébrale pendant le processus de confirmation des nouveaux juges sous l’administration Trump est susceptible de disparaître », a déclaré Vladeck. «Les contraintes pesant sur les choix les plus extrêmes de Trump disparaîtraient.»

L’un des principaux objectifs serait de pousser les puissantes cours d’appel encore plus à droite. Le cinquième circuit basé à la Nouvelle-Orléans, la cour d’appel la plus d’extrême droite du pays, compte déjà six juges nommés par Trump parmi ses 17 juges actifs, et un deuxième mandat de Trump visera à améliorer ce chiffre.

Waldman a souligné que les juges les plus idéologiquement nommés par Trump ont été nommés vers la fin de sa présidence, ce qui indique la direction de plus en plus radicale dans laquelle il s’oriente. Ces nominations ultérieures comprenaient Matthew Kacsmaryk, nommé juge du tribunal fédéral de district du Texas en juin 2019.

Certaines des affaires les plus controversées portées devant la Cour suprême ces derniers mois ont été initiées par Kacsmaryk devant son tribunal du district nord du Texas. Cela comprenait l’interdiction de la mifépristone, un médicament abortif (la Cour suprême a rétabli l’accès à ce médicament cet été).

Cannon, le juge qui a rejeté l’affaire des documents classifiés, a également été nommé tardivement par Trump. Elle a pris ses fonctions fédérales seulement deux mois avant son départ de la Maison Blanche.

Les nominations extrêmes de juges ne seraient qu’un côté de la médaille. Certains éléments indiquent que Trump pourrait passer à l’offensive lors d’un second mandat pour s’en prendre à des juges fédéraux gênants qui font passer la loyauté envers la Constitution avant la loyauté envers Trump.

L’une des grandes frustrations de ses quatre années à la Maison Blanche a été que les juges fédéraux ont refusé à plusieurs reprises de l’autoriser à agir de manière anticonstitutionnelle. Les tribunaux ont bloqué sa demande initiale Interdiction de voyager pour les musulmans, restrictions en matière d’asile aux frontières et tenter de permettre la discrimination en matière de soins de santé contre patients transgenresparmi bien d’autres actions.

Lors d’un second mandat, Trump devrait durcir son approche. John Eastman, l’avocat qui a joué un rôle central dans le complot visant à renverser l’élection présidentielle de 2020, a appelé à la destitution des juges en exercice. « Nous devons commencer à mettre en accusation ces juges pour avoir agi de manière incroyablement partisane depuis le banc », Eastman a dit une conférence nationale conservatrice récemment.

Waldman a détecté une autre stratégie juridique que Trump pourrait poursuivre lors d’un second mandat, afin de contourner les objections constitutionnelles à ses politiques les plus flagrantes. Il s’appuie sur l’identification de lois fédérales relativement obscures qui ont été rédigées il y a des décennies, voire des siècles, et qui sont rédigées de manière si vague qu’elles lui laisseraient une marge de manœuvre considérable.

défaut

Par exemple, Trump a menacé d’invoquer l’Insurrection Act, initialement promulgué en 1792, qui lui permettrait de déployer l’armée américaine contre les Américains. La loi est si large qu’elle donne au président de larges pouvoirs pour décider du moment où elle peut être activée, et le Centre Brennan de Waldman a appelé que la loi soit renforcée pour éviter les abus.

Lors de son rassemblement au Madison Square Garden la semaine dernière, Trump a également vérifié la loi de 1798 sur les ennemis étrangers, une loi fédérale qui a été utilisée pour interner des ressortissants japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. La loi, qui permet aux citoyens de pays étrangers d’être rassemblés et expulsés en cas de guerre, « d’invasion ou d’incursion prédatrice », pourrait être utilisée comme justification légale pour ses projets d’expulsion massive de millions d’immigrés sans papiers.

« Même un juge diligent aurait du mal à imposer des limites à certaines de ces lois qui comportent très peu de garde-fous et donnent énormément de pouvoir aux présidents », a déclaré Waldman. « Il s’avère que c’est la retenue, plus que toute autre chose, qui a empêché les abus de ces pouvoirs. »

Même Trump invoquant les vastes pouvoirs qui lui sont conférés par de vagues lois anciennes n’est rien à côté de la pire crainte de Vladeck. Et si Trump ose bafouer l’État de droit lui-même ?

« Ma plus grande préoccupation est le spectre bien réel que les tribunaux se prononcent contre lui, et il dit aux tribunaux de marteler du sable », a déclaré Vladeck. « Et s’il disait à ses partisans que les juges de la Cour suprême sont une bande de Rinos [Republicans in name only] et essaie de les défier ? Qui, à ce moment-là, défendra les tribunaux ?