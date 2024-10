« Si Trump perd, je suis foutu » – Musk — RT World News

Le patron de Tesla et Space-X a plaisanté en disant qu’il serait arrêté si la candidate démocrate Kamala Harris devenait présidente.

Le magnat de la technologie Elon Musk a déclaré au journaliste américain Tucker Carlson qu’il « tout en» sur la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine en novembre.

Le milliardaire s’est entretenu avec Carlson pendant un long métrage entretien publié lundi sur le réseau social Musk’s X (anciennement Twitter).

Carlson a commencé l’interview en théorisant ce qui se passerait si la candidate démocrate Kamala Harris battait son rival républicain Trump en novembre. « S’il perd… tu es foutu, mec! » » dit Carlson, incitant les deux hommes à éclater de rire.

« S’il perd, je suis foutu » Musk a accepté, ajoutant « Combien de temps pensez-vous que ma peine de prison va durer ? Vais-je voir mes enfants ? Je ne sais pas. »

Le PDG de Tesla a officiellement soutenu Trump comme président en juillet, à la suite d’une tentative d’assassinat contre l’ancien président lors d’un rassemblement en Pennsylvanie.

« Et j’ai saccagé Kamala sans arrêt », Musk l’a dit à Carlson. « La marionnette Kamala, je l’appelle. Et la machine que représente la marionnette Kamala », » ajouta le milliardaire.

Musk a fait référence à un article X controversé qu’il a écrit – puis supprimé – disant que personne ne tente de tuer Harris, alors que Trump a fait face à deux tentatives d’assassinat. « Certaines personnes ont interprété cela comme si j’appelais à l’assassiner », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il y a « aucune raison d’essayer d’assassiner une marionnette. »

« Elle dira tous les mots qui sont sur le téléprompteur, donc… c’est vraiment celui qui contrôle le téléprompteur qui est en fait responsable. »

En réponse aux difficultés potentielles que pourrait rencontrer Musk en cas de défaite de Trump, le milliardaire a déclaré qu'il « tout est dedans. »















Le magnat de la technologie et le candidat républicain ont discuté de la direction de Musk à la tête d’un « Commission gouvernementale sur l’efficacité » dans le cadre d’une éventuelle administration Trump, a déclaré Musk. Après avoir racheté X, il a licencié 80 % de son personnel et « amélioration des caractéristiques et des fonctionnalités du site » dans le processus, a-t-il affirmé.

L’interview intervient quelques jours seulement après que Musk ait soutenu Trump lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, la ville où il a survécu à la première tentative d’assassinat. Musk s’est adressé à une foule enthousiaste, saluant le sang-froid de l’ancien président sous le feu des critiques.

Bien qu’il soit un modéré politique autoproclamé, Musk a récemment commencé à se pencher vers Trump. Il a expliqué qu’au lieu de changer ses opinions politiques, les opinions de la gauche politique aux États-Unis sont devenues si extrêmes qu’il semble en comparaison de droite.