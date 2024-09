Si Shedeur Sanders veut être sélectionné en première position, il doit agir comme tel.

Les pièces d’un puzzle ne révèlent pas grand-chose en elles-mêmes. Mais si on les relie entre elles, on obtient une image clairement définie.

Métaphoriquement parlant, cela décrit la draft de la NFL. Après avoir passé des mois, voire des années, à recueillir des informations sur les prospects, les équipes relient ensuite tous les points – euh, les données – pour créer une image plus complète des joueurs qu’elles pourraient sélectionner.

Le quarterback du Colorado, Shedeur Sanders, devrait le comprendre plus que n’importe quel autre prospect. Son père, Deion Sanders, n’est pas seulement son entraîneur principal, mais aussi l’un des meilleurs cornerbacks de l’histoire de la NFL. Coach Prime, comme il aime être appelé, connaît la ligue et son fonctionnement interne aussi bien que quiconque. Il connaît le cirque qu’est le processus de draft et la façon dont des incidents anodins peuvent prendre une vie propre.

C’est pourquoi je suis surpris que Shedeur n’ait pas géré les projecteurs de manière plus circonspecte au cours de la dernière année. Cela va au-delà du fait qu’il ait jeté ses joueurs de ligne offensive sous le bus après avoir été limogé cinq fois lors de la défaite de samedi contre le Nebraska. son éthique de travail remise en question par le quarterback de Miami Cam Ward, un autre choix potentiel dans le top 5, après que les deux se soient entraînés ensemble dans le sud de la Floride pendant l’intersaison. Et lui faisant une commentaire désobligeant à propos d’un ancien coéquipier après le transfert du joueur. Et le légendaire QB Tom Brady plaisantant (?) en disant qu’il avait besoin de sors de la salle d’exposition automobile et dans la salle de cinéma après avoir posté des photos dans une Rolls-Royce.

« Combien de fois Raiola a-t-elle été touchée ? » Shedeur Sanders met la faute sur sa ligne offensive pic.twitter.com/5Rnab2BOWS — Rugosité inutile (@UnnecRoughness) 8 septembre 2024

Prises en elles-mêmes, ces choses ne signifient peut-être pas grand-chose.

Mais si on les met ensemble, ces éléments pourraient soulever des questions gênantes quant à son aptitude à être repêché en première position, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est revenu pour sa dernière saison. Comme me l’a dit un ancien directeur général de longue date cette semaine : « Si vous posez la question, les équipes vont certainement se la poser. »

Shedeur Sanders semble blâmer le receveur de première année Drelon Miller pour le Pick 6. Miller était la cible visée par la passe de Sanders. « C’était une erreur de débutant. » pic.twitter.com/2F2AztEG5b — Jason Whitlock (@WhitlockJason) 8 septembre 2024

À ce stade, seulement trois semaines après le début de la saison, il est trop tôt pour discuter de manière crédible des favoris pour la première place. Et même si certains ont commencé l’année en projetant que 2025 serait une classe de draft faible en QB, l’histoire nous montre que des inconnues relatives seront repoussées dans les tableaux de draft d’ici la fin de la saison, ce qui ouvrira un débat animé sur qui devrait être le numéro 1.

Nous entendrons certainement des noms comme Quinn Ewers du Texas, Carson Beck de la Géorgie et Ward de Miami, tous talentueux et à la tête d’équipes potentielles pour les playoffs. Miller Moss de l’USC pourrait également se joindre à la conversation. Aucun n’est plus talentueux physiquement que Sanders, mais, jusqu’à présent, chacun a géré la vedette avec plus de dextérité.

ALLER PLUS LOIN Deion dit que son fils aurait « probablement » été le deuxième QB choisi lors du repêchage de 2024

Sanders doit savoir qu’il sera jugé différemment des autres. D’une part, il est quarterback, ce qui est le poste le plus important dans le football. D’autre part, il est un quarterback qui se trouve être noir dans une ligue qui, jusqu’à récemment, considérait les Afro-Américains comme capables d’exceller à ce poste. Et troisièmement, il est un quarterback qui se trouve être noir et qui est le fils de Deion Sanders, un homme dont la confiance, l’éclat et la bravade en irritent plus d’un. Penser que Shedeur ne sera pas jugé plus critiquement est une preuve de naïveté.

Cela dit, rien de tout cela n’empêchera Sanders d’être sélectionné en haut de la liste. Mais cela pourrait créer des ouvertures pour des drames inutiles et indésirables avant la sélection, qui a un appétit vorace pour les histoires insensées. Voyez, Cam Newton et « faux sourire » pour la pièce 1A.

La newsletter Pulse Mises à jour sportives quotidiennes et gratuites directement dans votre boîte de réception. Mises à jour sportives quotidiennes et gratuites directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

En quête de perspective, j’ai contacté quelques anciens directeurs généraux et leur ai demandé quel impact ces pièces du puzzle pourraient avoir sur la sélection de Sanders comme premier choix. Tous deux ont participé à la sélection d’un QB parmi les trois premiers choix, dont un tout en haut, et chacun s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. Leurs points de vue divergeaient.

« Toutes ces choses comptent », a déclaré l’un d’eux. « Nous avons vu de grands quarterbacks au fil des ans qui sont incroyablement talentueux, mais ils ne peuvent tout simplement pas s’en sortir. Il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. … À ce stade, si je revenais dans la ligue et que je lançais un nouveau régime, avec ce que je sais, je ne laisserais jamais Shedeur lancer les choses avec moi. J’essaie de déterminer pourquoi il en est ainsi, et je ne fais tout simplement pas confiance à tout ce que je vois en ce moment. Il a reçu de l’argent du portail et il le dépense comme il le fait. … Je n’ai tout simplement pas confiance en sa maturité. Je ne sais pas comment il va être capable de gérer la célébrité, ce qui semble étrange car il devrait être capable de la gérer plus que quiconque parce qu’il a été autour de cela toute sa vie. Je ne veux pas dire gérer la célébrité ; plutôt, va-t-il être une distraction dans ce bâtiment ? Va-t-il irriter les gens ? Ses coéquipiers l’aiment-ils ou lui en veulent-ils ? »

L’autre a dit : « Pendant le processus de sélection, tout le monde fait des erreurs. Oui, les gens vont regarder ce genre de choses. Mais je vois les choses différemment. Ce genre de choses sont toutes des traits appris, qui évoluent. Nous oublions que les enfants seront des enfants. Ce que vous recherchez, c’est la vitesse à laquelle ils grandiront. Évidemment, il a grandi dans un environnement sportif où il est habitué à avoir les meilleurs autour de lui. L’éthique de travail sera la chose la plus importante. Les commentaires et autres choses de ce genre, les gens s’en inquiéteront un peu, mais l’éthique de travail est la chose la plus importante. Si vous ne pensez pas qu’il aura l’éthique de travail, c’est un gros signal d’alarme. Regardez Jayden Daniels et il a fait venir les receveurs à 5h30 du matin pour des réunions. Regardez Matt Ryan et il avait l’habitude d’inviter ses joueurs de ligne offensive à dîner une fois par semaine. Cela dit, je pense qu’il faut faire très attention à ne pas laisser ces choses s’accumuler. »

Les deux hommes ont qualifié Sanders de « extrêmement talentueux » et ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’il soit parmi les meilleurs quarterbacks de la draft 2025. Il aurait pu devenir professionnel après la saison dernière et peut-être être le premier quarterback sélectionné après Caleb Williams, qui a été choisi en premier par les Bears de Chicago. Mais il est revenu parce qu’il a dit que le timing « ne semblait pas bon », que la saison ne s’était pas « bien terminée », avec le Colorado terminant 4-8 après un début de saison 3-0, et parce qu’il veut être le premier quarterback à sortir du tableau de draft.

Il a le talent, sans aucun doute, complétant 69 % de ses passes pour 3 230 yards et 27 touchdowns, avec seulement trois interceptions, la saison dernière derrière une ligne épouvantable. Les recruteurs ne tarissent pas d’éloges sur sa précision, son talent de bras et sa mobilité dans la poche. Les aspects tangibles. Mais les intangibles sont ce que les clubs comptent décortiquer pendant le processus de draft. Ils voudront en savoir plus sur sa constitution et ses compétences de leader. Jusqu’à présent cette année, la frustration transparaît.

Il a été limogé 56 fois la saison dernière et a été écarté six fois en deux matchs cette année. Si sa protection ne s’améliore pas dans les semaines à venir, comment réagira-t-il ? La réponse pourrait être une pièce majeure de son puzzle du jour de la draft.

(Photo : Matthew Stockman / Getty Images)