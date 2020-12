En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, les boffins du Forum économique mondial pensent que nous pouvons apprendre de la planète Vénus, qui a détruit ses océans et son climat plus doux. Tout cela, et personne sur Vénus n’a jamais conduit de voiture.

«Nous pouvons en apprendre beaucoup sur le changement climatique de Vénus, notre planète sœur,» Lisez un article sur le site Web du Forum économique mondial cette semaine. Selon l’article, une nouvelle modélisation scientifique a révélé que pendant une grande partie de son histoire, Vénus avait des températures de surface similaires à celles de la Terre actuelle, avec des océans, de la pluie et même de la neige.

Tout cela a changé lorsque des éruptions volcaniques continues ont craché suffisamment de dioxyde de carbone dans l’atmosphère pour faire de la planète la friche brûlante et inhabitable qu’elle est aujourd’hui.

Des éruptions volcaniques massives, qui se produisent ici sur Terre tous les 20 à 30 millions d’années, pourraient faire de même pour notre planète, a averti l’article du WEF, modifiant de manière permanente notre planète comme la consommation de combustibles fossiles ne le pourrait jamais.

De telles prédictions sont apocalyptiques et, pour des légions de commentateurs en ligne, ont sapé l’argument du WEF selon lequel l’humanité doit passer d’urgence à une économie zéro carbone pour survivre au réchauffement climatique – tout cela fait partie de la « grande réinitialisation » post-coronavirus envisagée par l’organisation et ses partisans en politique.

«Si seulement la planète Vénus avait écouté l’adolescent grognard qui fait l’école buissonnière» a tweeté l’expert conservateur Stephen Miller, une référence apparente à la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, dont la croisade contre les combustibles fossiles a fait la une des journaux l’année dernière.

Alors que les éruptions volcaniques cataclysmiques pourraient éventuellement annuler toute taxe sur le carbone, interdiction de véhicules ou «Green New Deal» adopté ici sur Terre, l’article du WEF n’a pas écarté les effets du changement climatique causé par l’homme. Il ne l’a simplement pas mentionné.

Si cela se produit, le WEF a déjà les yeux rivés sur la lune et prédit un «Ruée vers l’or» dans les décennies à venir, alors que les entreprises et les gouvernements entreprendront de dépouiller la roche spatiale stérile de son précieux thorium, uranium et hélium.

