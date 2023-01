Si seulement il y avait plus comme Jesse White dans le gouvernement de l’Illinois – Shaw Local

Faire référence à Jesse White en tant que secrétaire d’État le plus ancien de l’Illinois semble rendre un mauvais service à un homme qui a vécu plus de vies et fait plus de choses que beaucoup d’entre nous ne pourraient rêver.

Ses 24 années en tant que secrétaire d’État ne sont que le dernier chapitre d’une vie remarquable – mais certainement pas le dernier.

White, 88 ans, n’a été élu à ce poste qu’à l’âge de 63 ans – une époque où beaucoup d’entre nous commencent à réfléchir à la façon dont nous passerons nos années de retraite.

Et sa victoire dans cette primaire démocrate de 1998 n’était pas une promenade de santé. Pour ce faire, il a dû dépasser le puissant président Mike Madigan, qui soutenait un autre candidat.

Mais le chouchou de la politique démocrate de l’Illinois a certainement conquis les électeurs avec d’énormes victoires au cours du dernier quart de siècle.

Avant d’occuper ce poste, il a été l’enregistreur des actes de l’État pendant deux mandats. Avant cela, un représentant de l’État pour huit personnes – dans le district le plus diversifié sur le plan racial et économique de l’Illinois.

À cette époque, il était président du comité de la Chambre sur les services sociaux et membre actif des comités sur l’éducation, les enfants et le vieillissement.

Le blanc est tout simplement sympathique. Il nous a toujours impressionnés comme étant simple et affable, collégial sans être un jeu d’enfant et sérieux au sujet de l’inscription des conducteurs en tant que donneurs d’organes et au service des millions de personnes qui traitent avec son bureau pour les affaires et les permis de conduire, parmi les innombrables tâches le secrétaire de l’Etat supervise.

C’est un militant propre. Et en toutes choses un gentleman.

Si seulement plus de politiciens pouvaient comprendre – comme le fait White – que les gentils ne finissent pas toujours derniers.

Il a appris à apprécier cela grâce à son affiliation avec le révérend Martin Luther King Jr. dans les années 1950.

Le travail auquel il revient maintenant est celui de chef des Jesse White Tumblers, une organisation qu’il a créée il y a 63 ans et qui cherche à donner aux jeunes du centre-ville une chance de faire quelque chose de mieux. Quelque 18 500 enfants ont participé à sa troupe itinérante au fil des décennies.

L’athlète de longue date et professeur d’éducation physique exige que ses enfants maintiennent des notes décentes et restent à l’écart des gangs, de la drogue, de l’alcool et du tabagisme. Son effet sur la vie de ces enfants a été incalculable.

Qui sait ce qui aurait pu arriver à la carrière de baseball de White avec l’organisation des Cubs s’il n’avait pas été enrôlé dans l’armée en 1957, quelques jours avant l’entraînement du printemps. Il a servi comme parachutiste dans la 101e Airborne de l’armée.

Le blanc inspire les jeunes depuis des générations.

Nous espérons que son héritage de leadership compatissant et son sens expansif de la responsabilité personnelle pour l’amélioration de la société perdureront au sein du gouvernement de l’Illinois alors qu’il consacre à nouveau sa vie à ses gobelets.

Et que ces gobelets continuent de suivre son exemple.

Travail bien fait, M. White.

Ils Daily Herald

https://www.dailyherald.com/discuss/20230104/daily-herald-opinion-if-only-there-were-more-like-jesse-white-in-illinois-government