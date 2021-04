Amazon a détaillé un tas de nouvelles tablettes Fire ce matin, et même si je suis sûr qu’elles conviennent à ceux qui sont totalement engagés dans l’écosystème d’Amazon, elles ne servent guère à nous qui avons donné nos vies et nos données à Google. Bien que ces tablettes exécutent une version fourchue d’Android, Amazon est tout à fait clair que Google Play n’est pas pris en charge sur ces tablettes, ce qui signifie que vous devrez obtenir toutes vos applications et votre contenu à partir de la propre boutique d’applications de l’entreprise. Et bien qu’il y ait beaucoup d’applications et de jeux sympas là-bas, ce n’est pas la même chose.

Les tablettes intéressantes de la nouvelle gamme sont les Feu HD 10 et Fire HD 10 Plus. Nous parlions juste de l’idée d’une tablette Pixel 7, et honnêtement, ces tablettes Amazon Fire sont parmi les choses les plus proches que quelqu’un puisse y parvenir. Ils sont très simples en termes de conception uniquement pour la consommation de contenu, mais surtout, ils sont très bon marché.

Fire HD 10 commence à seulement 149 $ dans la configuration financée par la publicité, offrant un écran FHD de 10,1 po, un stockage de 32 Go (modèle de 64 Go disponible), une prise en charge microSD, un processeur «octa-core», 3 Go de RAM et une autonomie de 12 heures. Pour aucune publicité, le prix est de 165 $. Ensuite, il y a le Fire HD 10 Plus, à 180 $ avec publicités (195 $ sans publicité). Il dispose d’un écran FHD de 10,1 pouces plus lumineux que celui de la dernière génération, livré avec 4 Go de RAM, offre 32 Go ou 64 Go de stockage (avec prise en charge microSD) et la même autonomie de 12 heures que le HD 10 classique.

Si ces chiots avaient accès à Google Play, j’en aurais déjà un sur la table basse. C’est exactement ce dont je parle lorsque je dis que je veux une tablette de type Pixel 7 ou Pixel 10 de Google.

Les deux sont en précommande dès maintenant, expédiés le mois prochain.