« Si sans fondement et ridicule »: Téhéran dénonce les accusations américaines d’implication de l’État iranien dans la tentative d’enlèvement d’un journaliste

Saeed Khatibzadeh a fustigé l’accusation américaine selon laquelle Téhéran était complice de la tentative d’enlèvement après que les autorités américaines eurent affirmé qu’un responsable du renseignement iranien était impliqué dans le complot. Le porte-parole a déclaré mercredi que « Cette nouvelle affirmation du gouvernement américain… est si infondée et ridicule qu’elle ne vaut pas vraiment la peine d’y répondre. »

« Ce n’est pas la première fois que les États-Unis entreprennent de tels scénarios hollywoodiens », Khatibzadeh a ajouté.



Les commentaires ont fait suite à l’inculpation de quatre Iraniens par le ministère de la Justice de New York mardi, les quatre hommes étant accusés d’avoir comploté pour kidnapper le journaliste Masih Alinejad depuis 2020. Les suspects auraient tenté de soudoyer sa famille pour la faire voyager à l’étranger afin qu’elle pourrait être remis aux autorités iraniennes.

L’avocate américaine Audrey Strauss pour le district sud de New York a affirmé que « quatre des accusés ont surveillé et prévu d’enlever un citoyen américain d’origine iranienne qui a critiqué l’autocratie du régime, et d’emmener de force leur victime en Iran, où le sort de la victime aurait été au mieux incertain. »

Parallèlement aux accusations d’enlèvement, les quatre hommes ont été inculpés de complot en vue de violer les sanctions contre le gouvernement iranien, ainsi que de blanchiment d’argent et de fraude.

Bien qu’elle ne soit pas directement nommée dans l’acte d’accusation, Alinejad, une journaliste d’origine iranienne vivant à Brooklyn, s’est identifiée comme la journaliste qui aurait été visée par les comploteurs, affirmant que le gouvernement iranien tentait de l’enlever.

Dans une vidéo émouvante publiée sur Twitter, Alinejad a remercié le FBI d’avoir assuré sa sécurité, déclarant que la présence constante de la police devant sa maison lui rappelait comment, dans son Iran natal, elle serait plutôt arrêtée pour avoir parlé.

Je suis reconnaissant au FBI d’avoir déjoué le complot du ministère du Renseignement de la République islamique d’Iran visant à me kidnapper. Ce complot a été orchestré sous Rouhani. C’est le régime qui a kidnappé et exécuté Ruhollah Zam. Ils ont également kidnappé et emprisonné Jamshid Sharmahd et bien d’autres pic.twitter.com/HUefdEbiil – Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) 14 juillet 2021

L’Iran est de plus en plus critiqué par des militants et des groupes de défense des droits humains pour les violations de la liberté de la presse par l’État, notamment dans le cas du journaliste Ruhollah Zam, fondateur de la chaîne Ahmad News, qui a vécu en exil en France. À la suite d’un retour en Iran, Zam a été exécuté en 2020 après avoir été accusé d’avoir suscité la dissidence – la première fois en 30 ans qu’un journaliste a été condamné à mort par l’État iranien.

Alinejad est une écrivaine et militante de premier plan avec cinq millions de followers sur Instagram et plus de 250 000 sur Twitter. Elle mène également une campagne contre le port du foulard obligatoire pour les femmes en Iran.

