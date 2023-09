Si Ryan Cohen ne peut pas réparer GameStop, il n’aura personne d’autre à blâmer

Ryan Cohen s’est fait un nom et a fait fortune chez Chewy, en co-fondant le animalerie en ligne avant, je l’ai vendu à Petsmart pour 3,35 milliards de dollars avant c’est devenu public en tant qu’entreprise indépendante en 2019.

Mais ces dernières années, Cohen a misé sa réputation sur le redressement de détaillant de jeux vidéo GameStop. Cohen, milliardaire issu de son succès Chewy, a investi pour la première fois dans GameStop en septembre 2020, remportant un siège au conseil d’administration quelques mois plus tard. Sa présence à GameStop a catalysé les commerçants de détail, s’organisant sur les chaînes Reddit et WallStreetBets de Discord, pour exécuter une vente à découvert sans précédent du titre. Au moment primordial du ère du stock memeles traders ont fait passer l’action de GameStop d’environ 5 $ par action au début de 2021 à un sommet intrajournalier de 483 $ quelques jours plus tard.

Au cours des années qui ont suivi le short squeeze, le cours de l’action GameStop a progressivement chuté tandis que Cohen a de plus en plus pris le contrôle.. Cohen efficacement a pris le relais l’entreprise en déclin, limogeant ses dirigeants et remplissant le conseil d’administration d’associés fidèles. En juin, le conseil d’administration de GameStop a évincé Matt Furlong, l’ancien dirigeant d’Amazon nommé PDG après la courte pression, et a promu Cohen de président à président exécutif.

Mais maintenant, Cohen est entrer dans le rôle de PDG lui-même, point culminant de ses efforts de longue date pour réparer l’entreprise et contribuer à accroître sa participation personnelle. Et il aura cette opportunité : il n’y a plus de distance entre la volonté de Cohen et les affaires de GameStop.

GameStop peut-il renverser la situation ?

GameStop est sans doute une entreprise du passé. En fait, la nostalgie a joué un grand rôle pourquoi les investisseurs particuliers se sont tournés vers la marque, tout comme ils ont essayé de stimuler d’autres vendeurs de centres commerciaux des années 2000, comme AMC, Bain de lit et au-delàet Mûre.

L’industrie du jeu vidéo s’est naturellement éloignée des disques physiques pour se tourner vers les téléchargements numériques. Vous voulez la dernière Jeu Zelda? Vous pouvez simplement allumer votre Nintendo Switch, connectez-vous à Internet, payez le jeu, téléchargez-le instantanément et commencez à jouer. Cependant, les disques physiques présentent des avantages : les téléchargements occupent le stockage de l’appareil local, contrairement aux disques physiques. De plus, les disques physiques peuvent être revendus, notamment à GameStop, qui exploite toujours une activité de reprise dynamique.

Depuis qu’il a rejoint le conseil d’administration, Cohen a exercé des pressions pour orienter GameStop vers une activité de commerce électronique plus robuste – malgré sa vaste empreinte physique – et lancer une jeton non fongible (NFT). Aucune des deux stratégies n’a porté ses fruits.

Plus tôt aujourd’hui (28 septembre), le conseil d’administration de GameStop a annoncé que Cohen deviendrait président et chef de la direction. Les détails étaient rares, mais l’annonce mentionnait que Cohen n’accepterait aucun salaire pour aucun de ses rôles, bien qu’il conserve une participation de 12 %.

Trois ans après avoir acheté pour la première fois des actions GameStop, Cohen a peu d’obstacles faireing GameStop l’entreprise qu’il veut qu’elle soit. S’il échoue, il n’y aura personne d’autre à blâmer que lui-même.