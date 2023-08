Si Rishi Sunak est vraiment du côté des pilotes, il doit le prouver en répondant à nos cinq exigences clés

Trop c’est trop.

Pendant des années, nous avons averti que le tiret vers le zéro net était trop rapide, trop tôt.

Le parcours vers l’élimination des émissions doit être raisonnable et abordable pour tout le monde Crédit : Alamy

Personne ne suggère un seul instant que nous devrions renoncer à l’ambition louable d’être sans émissions dès que cela est pratiquement possible.

Mais le voyage vers un tel avenir doit être raisonnable et abordable pour tout le monde.

Une course inutile pour atteindre des objectifs arbitraires tels que la fin des nouvelles voitures à essence et diesel d’ici 2030 – maintenant dans seulement sept ans – va marteler les conducteurs et nuire à l’économie au sens large.

L’ampleur de cette erreur est révélée par les propres chiffres du gouvernement.

Il y a 35 millions de voitures sur les routes du Royaume-Uni, mais nous n’avons construit que 7 000 bornes de recharge électrique rapide.

Pendant ce temps, les conseils locaux ont introduit des milliers de quartiers à faible trafic déroutants et surveillés par CCTV, qui ont obstrué les routes principales locales et ruiné le commerce pour les entreprises locales.

Il faut cesser de traiter les chauffeurs comme des vaches à lait pour réaliser des idéaux verts pie-in-the-sky.

Aujourd’hui, nous publions un manifeste pour les automobilistes qui devrait être saisi par les politiciens de tous bords comme un moment pour ralentir et se réinitialiser.

Notre campagne défend les propriétaires de voitures dont le sort est oublié dans cette ruée idéologique insensée.

Rishi Sunak affirme qu’il est du côté des conducteurs.

Nous l’exhortons donc à le prouver en répondant à nos cinq exigences clés – et rapidement.

Donnez-nous un frein, PM.

Slick vs pétrole

RISHI Sunak mérite le crédit pour l’annonce d’hier de centaines de nouvelles licences de forage pétrolier et gazier.

Ce faisant, il a mis de l’eau bleu clair de la mer du Nord entre lui et Sir Keir Starmer, qui soutient Just Stop Oil.

Rishi Sunak mérite d’être félicité pour l’annonce d’hier de centaines de nouvelles licences de forage pétrolier et gazier Crédit : AFP

Il y a maintenant un choix clair pour les électeurs :

Sécurité énergétique à plus long terme face aux menaces de dictateurs comme Poutine.

Ou la folie des travaillistes de laisser la politique être dirigée par les écolos.

Des programmes de capture du carbone comme ceux dévoilés hier à Aberdeen seront vitaux car le Royaume-Uni reste dépendant des combustibles fossiles pendant des décennies.

Nous devons gérer leur impact, et non – comme Rishi l’a souligné lors d’un interrogatoire ridicule d’un intervieweur de la radio de la BBC hier – chercher à les interdire purement et simplement.

Simplement le Baz

LA célèbre vieille urne est peut-être restée Down Under.

Mais quelle course Ashes les brillants Bazballers de Ben Stokes nous ont donné.

Contrecarré à des moments cruciaux uniquement par la malchance, le mauvais temps et – disons-le – le mauvais esprit sportif australien.

Le livre des records dira que l’Angleterre n’a attiré que la série.

Mais ils ont conquis le cœur de tout le monde du cricket.