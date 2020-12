LONDRES – Le Brexit peut souvent sembler être une chaîne temporelle interminable d’accords, de délais, de moments difficiles et de négociations de minuit. Si le Royaume-Uni a voté pour quitter l’Union européenne en juin 2016, pourquoi en parle-t-on encore maintenant, 1645 jours plus tard?

La bonne nouvelle est que si vous en avez assez d’entendre parler du Brexit, jeudi a peut-être apporté un dernier moment de clarté qui pourrait aider à mettre le problème au point – pendant un certain temps au moins. Le Royaume-Uni et l’UE ont finalement conclu un accord commercial qui remplacera le partenariat qu’ils ont partagé pendant 47 ans.

« Au cours des quatre dernières années, le Brexit nous a consumés », a déclaré David Henig, directeur britannique du Centre européen pour l’économie politique internationale, un groupe de réflexion. « Le plus gros résultat de cet accord est qu’il trace une ligne en moins de quatre ans et demi de débat – cela retire le Brexit des premières pages et ramène les affaires des relations commerciales à une bureaucratie terne. »

Voici une partie de ce que nous savons de l’accord et un rappel de la manière dont la Grande-Bretagne et l’UE sont arrivées ici.

Qu’y a-t-il dans l’accord?

Politicos se querellera sur les détails, débattant de quel côté a cédé le plus et lequel a gagné dans les négociations. On dit que l’accord complet compte quelque 2 000 pages.

Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que le Premier ministre Boris Johnson et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, la branche exécutive de l’UE, ont émergé avec ce que l’on appelle un Brexit «dur». Il abandonne la plupart de leurs règles et réglementations communes, mais maintient le libre-échange entre eux, ainsi qu’une certaine coopération dans des domaines tels que la sécurité, les marchés financiers, l’aviation et la science.

Image: Le Premier ministre britannique visite Bruxelles avant la date limite de l’accord sur le Brexit (Aaron Chown / WPA Pool via Getty Images)

Soutenu par Johnson, l’accord a été accueilli par l’UE avec un soulagement mélancolique – en particulier compte tenu de l’alternative. S’ils ne parviennent pas à un accord avant le 31 décembre, le Royaume-Uni se serait écroulé avec un Brexit «sans accord». Les experts y voient un scénario cauchemardesque, menaçant le chaos frontalier, les hausses de prix, les pénuries de nourriture et de médicaments et même les troubles dans les rues.

L’accord obtiendra probablement l’approbation finale des législateurs la semaine prochaine, et tout ce qui est considéré est « une bonne affaire pour les deux parties », a déclaré Henig. Cela n’évitera toujours pas les frictions commerciales. Il s’agit du premier accord commercial de l’histoire qui érige plus de barrières – plutôt que moins – par rapport aux relations harmonieuses avec l’UE auparavant.

De quoi s’agissait-il?

Le 23 juin 2016, les Britanniques ont voté par 52% contre 48 qu’ils ne voulaient plus faire partie de l’UE, mais le référendum en disait peu sur ce qu’ils voulaient à la place.

L’UE est le plus grand club politique et économique du monde, lié par des décennies de lois, de valeurs partagées et d’un désir de ne jamais répéter l’horreur de la Seconde Guerre mondiale à l’échelle du continent.

La Grande-Bretagne avait toujours été un membre mal à l’aise, ses journaux de droite dénonçant ce qu’ils considéraient comme des réglementations inutiles dictées par Bruxelles et qui érodaient la souveraineté de leur pays.

Lorsqu’il travaillait comme journaliste au Daily Telegraph dans les années 80 et 90, Johnson a mis au point un type de conte qui se moquait des « eurocrates » pour avoir imposé des règles inutiles sur la souplesse des bananes – des histoires souvent plus amusantes que factuellement exactes.

Pendant des décennies, cet euroscepticisme s’est emparé du Parti conservateur, jouant un rôle dans la chute des premiers ministres Margaret Thatcher et John Major dans les années 1990. Lorsque leur successeur David Cameron a tenté de tracer une ligne sous les luttes intestines de son parti, en qualifiant ce qu’il supposait d’être un référendum sur le Brexit facile à gagner en 2016, il a également démissionné après le choc.

Pour les partisans, le Brexit était le seul moyen de «reprendre le contrôle» – pour reprendre son slogan de campagne – de leurs lois, de leur argent et de leurs frontières, ce dernier étant généralement un euphémisme pour des contrôles plus stricts de l’immigration.

La tourmente ne fait que commencer

Certains modérés ont favorisé un «Brexit en douceur» qui reflétait la relation de la Norvège avec l’UE La Norvège n’est pas membre de l’UE mais reste dans son «marché unique», permettant aux personnes, aux biens, à l’argent et aux services de circuler librement entre les pays avec peu ou pas de contrôles du tout .

Les Brexiteers hardcore ont déclaré que c’était inadmissible, préférant plutôt un Brexit « dur » qui verrait leur pays abandonner la plupart – sinon la totalité – des règles et réglementations partagées avec l’Europe. Pendant ce temps, certains Remainers ont cherché à renverser complètement le résultat.

La guerre politique intestine entre ces factions a fait des ravages.

Il a tourné les partis politiques, les familles et les amis les uns contre les autres; il a brisé les normes parlementaires vieilles de plusieurs siècles; il a vu les conservateurs évincer leur propre premier ministre, Theresa May; et cela a incité Johnson à suspendre illégalement le Parlement pour empêcher les législateurs d’examiner ses projets de Brexit, selon une décision stupéfiante de l’année dernière de la Cour suprême britannique.

Image: Des manifestants anti-Brexit agitent les drapeaux du Royaume-Uni et de l’UE devant les Chambres du Parlement à Londres en décembre 2018 (Daniel Leal-Olivas / AFP – fichier Getty Images)

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier de cette année. Et depuis lors, il a été dans une «période de transition», en gardant la plupart des règles de l’UE pendant que les parties négociaient un accord commercial – avec une date limite du 31 décembre.

La fumée blanche est venue cette semaine avec des jours à perdre. Après une année au cours de laquelle le gouvernement de Johnson a été largement critiqué pour sa réponse au coronavirus, supervisant l’un des décès par habitant les plus élevés au monde, le Premier ministre a donné suite à sa promesse de «faire le Brexit».

Toute forme de Brexit affaiblira l’économie britannique par rapport à rester dans l’UE, selon le propre organisme de surveillance budgétaire du gouvernement britannique, l’Office for Budget Responsibility. L’OBR affirme que l’accord de Johnson réduira le PIB à long terme de 4%, ce qui signifie que le Brexit – un exercice entièrement volontaire – devrait causer plus de dommages économiques à la Grande-Bretagne que Covid-19.

Énorme pression sur le syndicat

Une bizarrerie de l’accord signifie que l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, sera en mesure de commercer plus facilement avec la République d’Irlande qu’avec le reste de la Grande-Bretagne continentale. Ceci à un moment où certains sondages suggèrent un soutien croissant à un référendum sur la réunification irlandaise.

En Écosse, la plupart des gens ont voté contre le Brexit mais ont été écrasés par le poids des votes pro-Brexit en Angleterre. Aujourd’hui, les sondages suggèrent que le soutien à l’indépendance écossaise n’a jamais été aussi élevé.

À court terme, il y aura des maux de tête. Arrivant à peine sept jours avant le changement des règles, l’accord de la veille de Noël laisse aux entreprises un préavis extrêmement court pour s’adapter aux petits caractères.

« Un accord pour la veille de Noël signifie que le public, les entreprises et les parlementaires ont très peu de temps pour se familiariser avec le contenu », a écrit Maddy Thimont Jack, directrice associée du groupe de réflexion de l’Institute for Government, dans un briefing. « Les entreprises ne sont pas prêtes – même avec cet accord désormais conclu. »

À plus long terme, même s’il ne compensera pas les dommages économiques probables causés par le Brexit, un nouvel accord commercial avec les États-Unis est considéré comme un grand prix pour les Brexiteers.

Cela contribuera dans une certaine mesure à répondre à la prochaine question inconnue. Dans un monde où Pékin, Washington et Bruxelles se disputent le contrôle hégémonique, à quoi ressemblera réellement cette nouvelle version de la Grande-Bretagne et quel rôle mondial jouera-t-elle?