« Si quelqu’un est allongé ici, sénateur, c’est vous », a déclaré Fauci au sénateur Paul lors d’un échange houleux lors d’une audience au Sénat

Fauci, qui supervise plusieurs programmes de recherche du NIH en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré qu’il ne rétracterait pas sa déclaration précédente. « Je n’ai pas menti devant le Congrès. Je n’ai jamais menti. Certainement pas devant le Congrès. Affaire classée », a déclaré Fauci.

Paul a grillé Fauci à propos d’une étude financée par le NIH qu’il qualifie de recherche sur le gain de fonction, le processus de modification d’un agent pathogène pour le rendre plus transmissible afin de mieux prédire les maladies émergentes. Fauci a précédemment nié dans un précédent témoignage au Sénat que le NIH avait directement financé la recherche dans un laboratoire de Wuhan, en Chine, qui a fait l’objet d’un examen minutieux en tant que source possible du virus.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci et le sénateur Rand Paul, ont échangé des barbes lors d’un échange houleux lors d’une audience au Sénat mardi sur la question de savoir si les National Institutes of Health ont financé des recherches controversées que Paul prétend avoir pu contribuer à la pandémie de Covid-19.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen à Washington, DC, États-Unis, le 20 juillet 2021.

« Vous laissez entendre que ce que nous avons fait a entraîné la mort de personnes », a répondu Fauci en pointant Paul du doigt. « Je n’aime pas du tout ça, et si quelqu’un est allongé ici, sénateur, c’est bien vous. »

Paul a répliqué: « Personne ne dit que ces virus ont causé la pandémie. Ce que nous alléguons, c’est que la recherche sur le gain de fonction a été effectuée dans ce laboratoire et le NIH l’a financé. obscurcissent la vérité. »

Il a déclaré que l’étude à laquelle Paul faisait référence ne constitue pas une recherche de gain de fonction. « Sénateur Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement, et je voudrais le dire officiellement. Vous ne savez pas de quoi vous parlez », a déclaré Fauci.

L’Institut de virologie de Wuhan est sous surveillance depuis le début de la pandémie. L’Organisation mondiale de la santé a dirigé la première phase d’une enquête au laboratoire sur les origines de Covid-19 et la possibilité qu’il ait pu fuir de ce laboratoire.

L’OMS a appelé à une plus grande coopération du gouvernement chinois dans l’enquête et a déclaré que l’agence s’était vu refuser les données brutes nécessaires à une enquête plus complète.