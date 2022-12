“Si quelqu’un connaît le présent et l’avenir du football espagnol, c’est moi”, déclare le nouveau patron Luis De La Fuente

L’entraîneur de la Nouvelle-Espagne, Luis de la Fuente, a défendu sa nomination après avoir critiqué son manque d’expérience au plus haut niveau, lors de sa présentation lundi.

Le joueur de 61 ans, nommé jusqu’après l’Euro 2024, entraîne les équipes espagnoles de jeunes depuis 2013, plus récemment l’équipe U23.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

De la Fuente remplace Luis Enrique après que l’ancien entraîneur de Barcelone a été limogé à la suite de la défaite choc de l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Maroc.

“J’ai été joueur professionnel pendant 15 ans”, a déclaré De la Fuente lors d’une conférence de presse.

“J’ai gagné des titres, j’étais international (chez les jeunes) en dehors de l’équipe nationale.

“J’ai (entrainé) 16 joueurs qui faisaient partie de l’équipe d’Espagne à la Coupe du monde.

“S’il y a quelqu’un en Espagne qui connaît le présent et l’avenir du football espagnol, c’est moi.”

De la Fuente était arrière gauche de l’Athletic Bilbao dans les années 80 et 90, remportant deux titres de la Liga et la Copa del Rey avec l’équipe basque.

Il a également joué pour Séville et Alaves avant de commencer sa carrière d’entraîneur.

Le nouvel entraîneur espagnol a remporté l’argent avec l’équipe nationale aux Jeux olympiques de 2020, s’inclinant en prolongation contre le Brésil lors du match pour la médaille d’or.

On a demandé à De la Fuente s’il rappellerait Sergio Ramos et, bien qu’il ne veuille pas parler de joueurs individuels, il a laissé la porte ouverte au vétéran défenseur du Paris Saint-Germain pour obtenir un rappel.

Ramos est le joueur le plus capé d’Espagne avec 180 sélections entre 2005 et 2021.

“Tous les joueurs en condition sont susceptibles d’être rappelés”, a déclaré De la Fuente.

L’entraîneur a admis qu’il avait accepté le poste immédiatement après s’être vu proposer et a déclaré qu’il resterait fidèle au style de jeu classique de l’Espagne, sans se fermer à d’autres idées.

L’Espagne a dominé le ballon lors de la Coupe du monde, tentant plus de 1 000 passes contre le Maroc, mais n’a réussi qu’un seul tir cadré en 120 minutes et a été éliminée aux tirs au but.

“Il y a une chose qui n’est pas négociable, une idée et un modèle”, a ajouté De la Fuente.

« Ça s’adapte à n’importe quel système, ce n’est pas incompatible. Je vais essayer d’incorporer des nuances pour m’améliorer.

“Nous allons essayer de grandir et de continuer à nous améliorer, en interprétant les changements dans le jeu.

“Nous ne sommes fermés à rien, nous sommes ouverts à changer les choses quand c’est nécessaire.”

L’ancien ailier du Deportivo La Corogne Albert Luque a également été confirmé comme nouveau directeur sportif de l’équipe nationale, en remplacement de Jose Francisco Molina, qui partira en janvier.

Le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a déclaré que lui, Luque et le directeur sportif sortant Molina étaient d’accord sur le fait qu’un nouveau projet devait commencer, c’est pourquoi ils ont licencié Luis Enrique après la sortie de la Coupe du monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici