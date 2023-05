Si près du Canada, mais bloqué dans le Maine. Après le changement de Roxham, les migrants s’entassent dans cette petite ville américaine

Un vent violent et une pluie froide ont soufflé dans la rue de Portland, dans le Maine, où Louisma Dosou, sa femme et leurs deux enfants se sont blottis devant un abri pour familles la semaine dernière.

« Ils n’ont pas de place pour nous », a déclaré Dosou, 40 ans, mercredi matin. La famille était dans la petite ville côtière depuis environ une semaine et n’avait toujours pas d’endroit où reposer la tête. Chaque endroit qu’ils ont essayé était complet.

« Nous avons dormi dans la rue, à l’aéroport », a-t-il dit, tremblant contre les coups de vent venant de l’Atlantique. « Je suis sans abri. Je n’ai pas d’endroit où me reposer avec ma femme et mes enfants. Ils sont malades, ils ont de la fièvre. »

L’épouse de Dosou, Rodeline Célestine, a couvert leurs filles, âgées de quatre ans et un an et demi, avec une fine couverture alors qu’elles étaient accroupies sur un perron derrière Dosou. Les filles portaient des chaussettes dans leurs petites tongs roses.

La famille faisait partie d’un groupe de demandeurs d’asile qui s’étaient arrêtés au refuge Chestnut Street Family Services ce matin-là avant d’essayer de trouver un autre endroit pour dormir plus tard dans la nuit. Une femme était à deux ou trois semaines de l’accouchement, a déclaré son mari.

Dosou et Célestine ont fui les troubles en Haïti, voyageant vers le nord depuis le Brésil au cours des trois dernières années à la recherche d’un nouveau foyer sûr. Leur but était d’atteindre le Canada. Aujourd’hui, ils font partie des quelque 1 500 demandeurs d’asile à Portland, une population de 68 000 habitants, où les services s’effondrent sous les besoins du nombre croissant de migrants, dont beaucoup avaient espéré continuer au Canada.

Des personnes, dont de nombreux migrants, fréquentent une banque alimentaire à l’église cathédrale de Saint-Luc, à Portland, le 4 mai. L’église fait partie d’un réseau d’organisations fournissant de la nourriture et un refuge aux personnes souhaitant s’installer aux États-Unis ou au Canada. (Evan Mitsui/CBC)

« Nous ne pouvons tout simplement plus garantir un abri », a déclaré Kristen Dow, directrice des services de santé et des services sociaux de la ville, située à environ 230 kilomètres au sud-est de la frontière américaine avec le Québec. Les Québécois passent leurs vacances sur les plages voisines en été.

À quelques exceptions près, les demandeurs d’asile ne peuvent plus entrer au Canada à pied, à la suite des modifications apportées à l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) avec les États-Unis plus tôt ce printemps.

S’exprimant dans son bureau derrière une salle d’attente remplie de demandeurs d’asile, Dow a déclaré que la ville et les organisations locales utilisaient presque tous les espaces vacants pour empêcher les gens de dormir dans le froid. Pourtant, ces dernières semaines, Dow sait que certains ont dû le faire de toute façon.

Elle se souvient d’une nuit de février où elle a reçu un appel à 20h30 – le refuge familial et un espace supplémentaire avec des tapis de sol pour 36 personnes étaient pleins – et il y avait 40 personnes qui attendaient dehors par un temps de -10 ° C.

Dow a demandé si ces 40 personnes pouvaient entrer à l’intérieur si les travailleurs ramassaient les tapis et mettaient tout le monde sur des chaises à la place. « J’ai dit: ‘Alors, faisons cela.’ Il y avait des enfants qui allaient à l’école et dormaient sur une chaise la nuit. Je veux dire, c’est vraiment déchirant à voir », a-t-elle déclaré.

Kristen Dow, directrice des services de santé et des services sociaux de la ville, a déclaré que Portland hébergeait plus de demandeurs d’asile, par habitant, « que n’importe quelle autre ville du pays ». (Evan Mitsui/CBC)

À la mi-avril, lorsque la saison de l’équipe de basket-ball locale s’est terminée, la ville a installé 300 lits de camp dans son stade, connu sous le nom d’Expo. En une semaine c’était complet.

Lorsque CBC News a visité l’Expo la semaine dernière, une foule d’environ 20 personnes s’est rassemblée à l’extérieur pour parler avec un journaliste et un photographe, demandant quand le Canada laisserait à nouveau entrer tous les demandeurs d’asile – disant que leurs enfants montraient des signes de malnutrition parce qu’ils ne recevaient que du pain , gâteaux et lait périmé.

Presque tous ont déclaré qu’ils avaient l’intention de pénétrer au Canada à Roxham Road, un passage frontalier non officiel à cheval sur le Québec et le nord de l’État de New York près de Plattsburgh, une ville située à 100 kilomètres au sud de Montréal.

Le point de passage a effectivement été fermé le 25 mars, après que la renégociation de la STCA a comblé une échappatoire qui avait permis aux demandeurs d’asile de simplement traverser la frontière avant de se rendre aux autorités. Le Québec avait fait pression sur Ottawa pour qu’il modifie la STCA, affirmant que ses ressources étaient épuisées après que 40 000 personnes aient traversé le chemin Roxham au cours de la dernière année.

CBC News a suivi les impacts de la fermeture, qui a laissé de nombreux demandeurs d’asile bloqué aux États-Unis — après des semaines, des mois ou même des années à parcourir jusqu’à une douzaine de pays pour trouver une destination sûre.

Portland était une étape populaire sur le chemin du Canada pour les demandeurs d’asile francophones en raison de sa petite communauté centrafricaine, de l’histoire de l’État en matière de réinstallation des réfugiés et du fait que les Mainers étaient gentils et accueillants.

Depuis que la STCA a changé, « nous ne voyons pas les gens bouger autant », a déclaré Dow.

Alex Mbando, un Angolais de 41 ans père de quatre enfants, a serré sa fille d’un an Allegria devant l’Expo.

« Nous avons entendu dire que le Canada recherchait des immigrants, mais nous arrivons ici et maintenant ils ne veulent pas d’immigrants ? »

Mufalo Chitam, directrice exécutive de la Maine Immigrant Rights ‘Coalition, une organisation faîtière de 100 groupes, dit qu’elle était au courant de 11 familles qui étaient arrivées au cours des dernières 24 heures. La coalition s’efforçait de les envoyer dans les municipalités voisines qui se sont récemment portées volontaires pour aider.

« Nous essayons continuellement de rattraper notre retard », a déclaré Chitam dans son bureau.

Dow et Chitam veulent voir plus d’aide et de financement de la part des gouvernements fédéral et des États, ainsi qu’un soutien ou une collaboration d’Ottawa.

Et avec la fin du titre 42, la règle américaine de l’ère pandémique qui empêchait de nombreux migrants de traverser la frontière sud, encore plus de personnes devraient atteindre les destinations des migrants du nord, notamment Portland, Chicago et New York.

Mufalo Chitam, directeur de la Maine Immigrants ‘Rights Coalition, a déclaré que les défenseurs «essayaient continuellement de rattraper» les besoins de la population migrante croissante de la ville. (Evan Mitsui/CBC)

Les églises ont permis aux gens de dormir à l’intérieur, se serrant sur et entre les bancs et dans les sous-sols. Les pasteurs des congrégations africaines locales ont accueilli de nombreuses familles dans leurs maisons. La soupe populaire de l’une des églises catholiques a servi plus de deux fois plus de personnes que d’habitude, essayant d’étirer les provisions pour répondre à la demande.

L’Armée du Salut a hébergé 77 personnes, soit environ 20 familles, sur le sol de son gymnase.

Mireille, une Congolaise de 39 ans, y dort avec son fils de 12 ans depuis l’hiver.

Elle a retardé leur voyage à la frontière nord après que son neveu de 14 ans a été détenu à la frontière américano-mexicaine.

« Je regrette d’être restée ici et je ne peux pas rentrer chez moi parce que j’ai fui mon pays et je ne peux pas y retourner », a-t-elle déclaré. « Comment pouvons-nous dormir comme ça? Chaque jour, tu te réveilles avec douleur. »

Le Portland Expo Center, où 300 migrants sont hébergés, vu ici le 4 mai, fait partie d’un réseau d’organisations offrant un refuge aux migrants. (Evan Mitsui/CBC)

CBC News a accepté de ne pas utiliser son nom de famille car elle craignait des répercussions sur sa sécurité ou celle des membres de sa famille en Afrique.

Des enfants épuisés couraient autour d’elle, leurs cris résonnant sur les murs de ciment jaune. Dehors, son fils jouait avec les autres enfants dans le parking clôturé. Un garçon, dribblant un ballon de basket derrière son dos, a déclaré que son père lui avait dit que « quand nous aurons une maison, il va me mettre dans une équipe de basket ».

Mardochee Mbongi, membre de l’Association communautaire congolaise du Maine, a fui la violence dans son pays d’origine en 2014. (Evan Mitsui/CBC)

Au bout de la rue, le petit bureau de l’Association communautaire congolaise du Maine se remplit chaque jour de demandeurs d’asile cherchant à fuir le vent et à obtenir de l’aide pour leurs dossiers d’immigration.

« En fin de compte, nous avons les larmes aux yeux parce qu’ils ne peuvent pas dormir ici et nous savons qu’ils n’ont nulle part où aller », a déclaré Mardochee Mbongi, président de l’association. Mbongi, 38 ans, a lui-même fui les persécutions au Congo en 2014 où il était avocat. Il travaille maintenant comme superviseur chez un fabricant de produits pharmaceutiques mais a pris un congé de six semaines pour faire face à la situation des migrants à Portland.

Des scènes similaires se sont déroulées à New York et à Chicago, qui ont déclaré l’état d’urgence cette semaine pour demander l’aide de la Garde nationale pour abriter des migrants. Quelque 8 000 demandeurs d’asile se trouveraient à Chicago, dont la population avoisine les trois millions d’habitants.

« Par habitant, Portland, dans le Maine, abrite plus de demandeurs d’asile que n’importe quelle autre ville du pays », a déclaré Dow.

La bibliothèque locale organise des programmes quelques fois par semaine permettant aux demandeurs d’asile d’imprimer des documents et d’utiliser d’autres services gratuitement.

Des lampadaires illuminent Chestnut Street, où les migrants sont hébergés dans un refuge familial, à Portland le 4 mai. (Evan Mitsui/CBC)

Sarah Skawinski, directrice des services aux adultes de la bibliothèque, dit que, bien qu’elle et ses collègues soient débordés, elle comprend pourquoi le Canada a fermé l’échappatoire STCA.

« Parfois, il faut avoir des limites pour éviter que tout ne s’effondre », a-t-elle déclaré.

Pour Chitam, le chef de la coalition, la situation fait partie de l’histoire. Elle est arrivée dans le Maine en provenance de Zambie après que son mari a obtenu une carte verte américaine au début des années 2000. Elle évoque les précédentes vagues de migration vers le Maine depuis les années 1800 – les Irlandais, même les Canadiens français à la recherche d’un travail temporaire qui ont fini par s’enraciner.

« La migration n’est pas nouvelle. Nous nous retrouvons simplement à cette époque où cela se produit sous nos yeux. Alors, que faisons-nous ? Nous allons faire partie de l’histoire pour y répondre », a-t-elle déclaré.

On dit que l’histoire et la vie tournent en rond, des histoires similaires bouclent et reviennent. Mais les cicatrices demeurent, comme des rayures sur un disque. Maxwell Chikuta, un entrepreneur dont les nombreuses entreprises incluent une petite épicerie africaine, est arrivé à Portland il y a 22 ans en provenance de Zambie après avoir fui la guerre civile au Congo dans son enfance.

Son histoire est celle d’un succès, mais lorsque ce journaliste lui demande quel âge il a, la voix de Chikuta se fait entendre. La vérité est qu’il n’est pas exactement sûr. Sa sœur est morte à la guerre et leurs dates de naissance se sont confondues.

Il lève la jambe de son pantalon, révélant une tache de peau brillante où une balle perdue a touché son tibia alors qu’il était enfant.

Il ne sait pas s’il avait huit ou neuf ans à l’époque.

La boutique de Chikuta offre aux demandeurs d’asile un chez-soi. Ils peuvent acheter des plats bon marché et rassasiants, comme le corned-beef et le kwanga, une pâte épaisse à base de farine de manioc.

« Il ne s’agit pas seulement de vendre de la nourriture, il s’agit de santé mentale », a-t-il déclaré.

Les migrants que CBC News a rencontrés à Portland ont déclaré qu’ils travailleraient pour se construire une vie aux États-Unis, mais tous ont déclaré qu’ils espéraient aller au Canada. « Si tu me disais [the border is] ouvert en ce moment, j’irais. Je suis prêt. Voulez-vous m’amener? », A déclaré Mbando.

Un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré que l’ETPS fonctionne désormais « comme prévu à l’origine » à la suite des changements de mars. Les demandeurs d’asile doivent déposer une demande d’asile officielle en ligne ou à un point d’entrée.

Le Canada a déclaré qu’avec le nouvel accord frontalier, il ouvrirait 15 000 places pour les immigrants de l’hémisphère occidental, mais n’a toujours pas donné de détails supplémentaires.

Mais cette option ne s’applique pas à beaucoup de ceux qui se trouvent actuellement à Portland.

Pour les autres, on ne sait pas combien de temps une demande d’asile peut prendre.

Au cours des deux jours suivants à Portland, il n’y avait plus aucun signe de Louisma Dosou et de sa famille.

CBC News a pu le joindre plus tard et a appris qu’ils avaient été emmenés à Sanford, une ville du Maine entre Portland et Boston.

« Ça va bien », a réussi Dosou à travers une mauvaise connexion téléphonique, bien qu’il ait dit qu’ils avaient encore du mal à trouver de la nourriture et un logement. Le lendemain, il a appelé pour dire qu’une organisation leur avait trouvé une chambre d’hôtel.