Si Poutine élimine Prigojine, cela pourrait entraîner davantage – et non moins – d’instabilité pour la Russie | Samantha de Bendern

« WNous irons tous en enfer. Mais en enfer, nous serons les meilleurs. » a commenté Eugène Prigojine, discutant de son attitude face à la mort dans une interview non datée publiée hier soir sur la chaîne pro-Wagner Grey Zone Telegram. En l’absence d’évolution notable, il semble de plus en plus probable que, selon les informations russes, le patron de Wagner ait été tué mercredi après-midi dans un accident d’avion dans la région russe de Tver, alors qu’il se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg.

Prigozhin a acquis une notoriété internationale il y a près d’un an, lorsqu’une vidéo le montrant recrutant des condamnés dans les prisons russes pour combattre en Ukraine pour sa compagnie militaire privée Wagner l’a établi comme l’un des acteurs russes les plus importants dans la guerre en Ukraine. Cela a culminé en mai de cette année lorsque Wagner a pris la ville symboliquement importante de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, après neuf mois de combats sanglants. Au cours de la bataille, Prigozhin s’est montré de plus en plus virulent dans ses critiques à l’égard des plus hautes autorités militaires russes, allant même jusqu’à formuler des critiques voilées à l’égard de Vladimir Poutine.

Puis il y a eu le coup d’État qui n’a pas eu lieu. Fin juin, le monde a regardé avec impatience Prigozhin mener une rébellion armée qui a capturé le quartier général militaire russe dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et s’est dirigée vers Moscou, exigeant que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgu, et le chef du personnel, Valery Gerasimov, soit démis de ses fonctions. Puis, dans des circonstances encore floues, Prigojine a stoppé sa rébellion à environ 200 kilomètres de Moscou et aurait été pardonné par Poutine (qui avait déclaré la veille que tous les traîtres seraient punis). Prigozhin s’est vu offrir un passage sûr vers la Biélorussie et les accusations criminelles portées contre lui ont été abandonnées – ce qui implique une sorte de grâce. Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a offert des garanties de sécurité à tous les combattants de Wagner.

Le site de l’accident d’avion près du village de Kuzhenkino, dans la région russe de Tver, mercredi. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Selon les médias russes, 10 corps ont été retrouvés sur le lieu de l’accident, et la liste des passagers indique que Prigojine était à bord, ainsi que le fondateur de Wagner, Dmitri Outkine. Parmi les autres morts figurent des personnalités de Wagner. Bien que Prigojine aurait rédigé plans d’urgence sur qui devrait reprendre le groupe en cas de décès de ce dernier, la présence d’autres membres clés de Wagner dans l’avion suggère que l’organisation a été pratiquement décapitée. Ce qui est intéressant ici, c’est que Prigojine, Outkine et d’autres hauts commandants de Wagner semblaient suffisamment sûrs de leur sécurité en Russie pour ignorer la règle d’or des dirigeants de toute organisation importante : ne pas voyager dans le même avion.

La Russie a ouvert une enquête sur l’accident – ​​et certains commentateurs russes suggèrent qu’un acte terroriste a été commis. Les chaînes Telegram affiliées à Wagner affirment qu’un missile sol-air russe a abattu l’avion.

Jeudi matin, le gouvernement britannique a déclaré qu’il surveillait la situation de près, mais n’a pas encore commenté l’accident. Joe Biden s’est montré moins circonspect, notant, en réponse à une question sur la culpabilité : « Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit derrière. Mais je n’en sais pas assez pour connaître la réponse.

« Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si Vladimir Poutine sortira plus fort après la mort annoncée d’Evgueni Prigojine. » Poutine à Koursk, en Russie, mercredi. Photographie : Gavriil Grigorov/AFP/Getty Images

L’accident d’avion qui semble avoir tué Prigojine s’est produit deux mois jour pour jour après le début de sa rébellion avortée. Compte tenu du penchant de Poutine pour les anniversaires et autres dates importantes, il est difficile de ne pas voir son rôle derrière la destruction de l’avion. La mort de Prigojine s’est également produite le jour même où Sergueï Sourovikine, disparu à la suite de la rébellion avortée de juin, a été officiellement démis de ses fonctions de commandant de l’armée de l’air. Même si cela ne confirme pas où il se trouve, cela constitue un pas en avant par rapport à la déclaration officielle selon laquelle il était simplement en vacances. Cela suggère que toutes les questions que Poutine devait régler avant de traiter avec Prigozhin et qui étaient liées d’une manière ou d’une autre à Surovikin ont été résolues. Cela pourrait être lié aux craintes de Poutine selon lesquelles, grâce à Surovikin, Prigojine pourrait encore compter sur le soutien de l’armée.

L’ambiance est aigre sur les chaînes pro-Wagner Telegram. Zone Grise qualifie ceux qui ont tué Prigojine de « traîtres à la Russie ». Le blogueur militaire russe Roman Saponkov écrit que « le meurtre de Prigojine aura conséquences catastrophiques. Ceux qui ont donné l’ordre ne comprennent pas l’état d’esprit qui règne dans l’armée.» D’autres chaînes affiliées à Wagner menacent d’une seconde rébellion, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, il est difficile de dire quel crédit leur accorder.

Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si Poutine sortira dans une position plus forte après la mort annoncée de Prigojine. D’une part, un message clair a été envoyé à tous ceux qui envisagent de le défier : peu importe leur puissance, ils seront mis à l’écart ou abattus.

Les wagnériens survivants choisissent d’interpréter les paroles de Loukachenko et de Poutine comme des promesses faites à Prigojine qui n’ont pas été tenues. « S’il y a une leçon à retenir, c’est qu’il faut toujours aller jusqu’au bout », écrit la chaîne pro-Wagner Telegram. DSHRG. Rien de tout cela n’augure rien de bon pour l’autorité de négociation du dirigeant russe avec les futurs mutins, ou avec quiconque d’ailleurs (les gens en faveur de négociations rapides sur l’Ukraine, veuillez en prendre note). Si Poutine ne parvient pas à consolider son pouvoir absolu sur toutes les forces armées russes, quiconque s’opposera à lui n’aura d’autre choix que d’aller jusqu’au bout. Paradoxalement, avec l’élimination de la menace la plus sérieuse qui pèse sur le pouvoir de Poutine, la Russie pourrait devenir encore plus instable que jamais.