« Si petit mais si grand »

On n’est jamais trop jeune pour avoir bon goût.

Une famille de Floride, et plus particulièrement son plus petit membre, est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce aux préférences élevées d’un bébé. La vidéo, publiée sur TikTok le 17 mai, a recueilli des millions de vues et de likes.

« J’ai une question pour tout le monde », dit une voix de femme derrière la caméra. identifié par TODAY.com comme Bailey Wise de Tampa. Le cadre montre une jeune fille qui grimpe avec enthousiasme de son lit vers un bébé vêtu d’une couche tenu dans les bras d’un homme, qui AUJOURD’HUI s’est identifié comme étant son père, Will Wise.

« Qui veut aller au Four Seasons Orlando ?! » continue la voix. Le bébé, qui s’appelle Kate selon AUJOURD’HUI, répond pas un battement plus tard avec un « MOI ! » retentissant. complété par une main levée et un sourire grandissant.

La jeune fille à l’arrière-plan, Madelyn, la grande sœur de Kate, âgée de 4 ans, est d’accord, insistant avec enthousiasme sur « meeeee ! » car les adultes ne peuvent s’empêcher de rire de la réaction du jeune frère.

« Si les @Four Seasons Hotels recherchent un bébé ambassadeur, ma nièce vous a trouvé 😂🤣😂🤣😂 » La sœur de Bailey, Stefanie O’Brien, a sous-titré le clip de huit secondes : posté sur son compte @sobrizzel.

Regardez la vidéo virale « Four Seasons Orlando baby »

Internet devient fou pour bébé « bougie »

Naturellement, Kate et sa famille sont devenues massivement virales pour la vidéo de quelques secondes, accumulant plus de 42 millions de vues et 5,3 millions de likes. Après tout, qu’est-ce qu’Internet aime plus que les bébés mignons ? Rien, sauf peut-être des vidéos de chats.

Les internautes n’ont pas pu s’empêcher d’être séduits à la fois par l’enthousiasme du bébé, mais aussi par son intelligence apparemment avancée et sa capacité à comprendre la question – après tout, qui ne serait pas enthousiasmé par les Quatre Saisons ? Ce bébé a du goût.

« Oh ma mère, je serais ébloui d’assister aux quatre saisons d’Orlando », a plaisanté un intervenant. « Je serais ravie, maman, de vous accompagner dans cette excursion exaltante aux quatre saisons d’Orlando. Je serai sûr d’emporter le nécessaire pour notre voyage. Mon enthousiasme est palpable », a déclaré un autre.

« Le bébé a réservé le voyage », a écrit un commentateur, repris par un autre qui a déclaré : « Je pense que le bébé est responsable des finances de la famille », ont déclaré deux autres.

« Elle est si petite mais si grande », résume un commentaire avec des milliers de likes.

D’innombrables vidéos de réponse ont inondé la plateforme faire des modifications idiotes, mettre Kate dans un haut-de-formecréant voix off et recréer la vidéo elle-même.

Plusieurs équipes sportives se sont également mises à la plaisanterie, dont le Les faucons d’Atlanta, Bengals de Cincinnati et la langue espagnole Compte MLB.

Peut-être plus important encore, Four Seasons Hotels a répondu en publiant sur TikTok pour la première fois depuis 2022. Dans la vidéo, on peut voir des employés de Four Seasons synchroniser leurs lèvres avec l’audio du clip original dans plusieurs emplacements Four Seasons, superposés au texte. « Qui veut accueillir notre nouvel ambassadeur du Four Seasons Orlando ?! »

« Que l’aventure commence @Stefanie O’Brien fam 🏰✨@FourSeasonsOrlando », indique la légende.

Quelle est la tendance TikTok « bébé pleinement conscient » ?

La popularité du bébé Four Seasons a laissé certains émerveillés devant ce qui semblait être un exemple de compréhension avancée pour un si jeune cerveau. Des blagues sur Kate étant un bébé super intelligent ont surgi alors que les téléspectateurs s’émerveillaient de ce qu’ils considéraient comme un comportement étrangement adulte.

La juxtaposition entre l’apparence très jeune de Kate, vêtue d’une couche, et sa réaction apparemment adulte a suscité une conversation parallèle sur les « bébés pleinement conscients » – de jeunes enfants dont les capacités cognitives sont avancées d’une manière qui ressemble à un mini-adulte ou à quelqu’un au-delà de leur âge. Pensez à quelque chose comme un vrai « Boss Baby » ou Stewie Griffin de « Family Guy ».

Le concept a engendré une multitude de mèmes et de vidéos. Dans certains cas, les gens éditent des lignes vocales sur des clips d’enfants, donnant l’impression que les enfants parlent avec des phrases complètes pour adultes. D’autres partagent des clips de jeunes enfants ressemblant à des mini-personnes, faisant des choses « adultes » comme lancer des fléchettes sur une planche.

Certains utilisateurs ont également commencé à réaliser des vidéos partageant des histoires (fausses ou non) de « bébés pleinement conscients » qu’ils ont rencontrés dans leur propre vie, comme un homme qui a décrit brièvement le fait de faire du baby-sitting une jeune fille pour découvrir qu’elle pouvait parler et comprendre plus d’anglais que ses parents ne le pensaient.

Même si les clips sont idiots et amusants, en réalité, ils ne montrent rien d’anormal.

Dans le clip original, Kate a environ 1 an, même si elle peut paraître plus jeune à certains. Les compétences de traitement et de langage dont elle fait preuve dans la vidéo sont adaptées à son âge, tout comme celles d’autres enfants présentés dans des vidéos similaires.

Les enfants commencent à apprendre et à traiter le langage très tôt dans la vie et, même si chaque bébé est différent, vous pouvez s’attendent généralement à voir des jalons linguistiques incluant l’utilisation de vrais mots (salut, chien, maman, papa) et la compréhension de mots et concepts de base (leur nom, leur tasse, leur jus, papa, oui, non, viens ici, tu en veux plus ?) entre 7 mois et 1 an vieux.