‘Si pas maintenant quand?’ Critique: Des liens faibles font un film fragile

Leur première crise survient lorsque Tyra, secrètement enceinte, accouche dans les toilettes d’une école secondaire. Des années plus tard, lorsque la fille de Tyra est adolescente, les quatre amis semblent avoir du succès. Mais ils ont encore du mal à trouver leur but et à donner un sens à la romance et à la parentalité. Le film qui les entoure se débat aussi.

Bass and Good a réalisé le film et ils s’assurent que leurs co-stars sont lumineuses. La peau de chaque artiste brille. Leurs vêtements, leurs coiffures, leur maquillage sont de bon goût et flatteurs. Mais au-delà du style personnel, le film est shambolique. Les personnages travaillent dans des bureaux stériles; leurs maisons ressemblent à des unités Airbnb fades; leurs personnalités sont également mal définies.

Il ne faut pas longtemps pour remarquer que ce sont des femmes sérieuses, voire sans humour. Ils sont trop occupés à contempler leur agitation quotidienne pour jouer ou faire une blague. En conséquence, leur chimie n’est jamais cohérente et le film patauge sous le poids d’une sincérité sans vie. Les mariages échouent, les enfants se rebellent, le rétablissement commence – mais qui se soucie de ce qui se passe sur une base aussi fragile? Les histoires ne parviennent jamais à une résolution parce que les relations étaient indistinctes depuis le début.

Si pas maintenant quand?

Si pas maintenant quand?

Non classé. Durée: 1 heure 51 minutes.