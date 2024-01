Si Ofori-Atta démissionne de son poste de ministre des Finances, le Ghana sera en paix – Atta Akyea

Ken Ofori-Atta, le ministre des Finances du Ghana, fait une pause lors d’une interview accordée à Bloomberg Television à Londres, au Royaume-Uni, le mercredi 20 mars 2019. Le Ghana, qui a levé cette semaine 3 milliards de dollars grâce à la vente de dettes et envisageait des obligations à 100 ans, travaillera avec le marché pour déterminer la durée de sa prochaine émission, a déclaré Ofori-Atta. Photographe : Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Le député d’Akim Abuakwa Sud, Samuel Atta Akyea, a exprimé sa conviction que la démission du ministre des Finances Ken Ofori-Atta apporterait la paix au pays.

Atta-Akyea a souligné la nécessité d’une réflexion personnelle de la part d’Ofori-Atta, l’exhortant à envisager de démissionner pour son bien-être personnel et pour le bénéfice général du Nouveau Parti patriotique (NPP) au pouvoir.

Lors d’un entretien avec Citi TV le mardi 16 janvier, le législateur d’Abuakwa Sud a appelé le ministre des Finances à donner la priorité aux intérêts de la nation et à envisager de démissionner de son poste.

« Pour moi, ce qui est très effrayant, c’est le fait qu’il y ait toute une armée de gens qui disent : écoute, tu en as assez… Je pense que cela pourrait être une façon pour lui de se détendre. Regardez tous les fardeaux qui pèsent sur un seul homme. C’est donc à lui de décider s’il doit partir ou s’il doit continuer. »

En outre, Atta-Akyea a exprimé l’opinion que la démission d’Ofori-Atta pourrait contribuer à créer un environnement plus pacifique tant pour le gouvernement que pour la nation.

“Il devrait se regarder et regarder les problèmes auxquels tout le monde croit, je veux dire quand il n’est pas là, alors la nation aura la paix… Il devrait se sauver et sauver le gouvernement et avoir la paix parce qu’il en a besoin”, M. Atta Akyea dit.

Les demandes de démission d’Ofori-Atta se multiplient depuis plusieurs mois, portées par certains députés du NPP.

Le Congrès national démocratique (NDC), parti d’opposition, s’est montré particulièrement franc, tenant systématiquement le ministre des Finances pour responsable des défis budgétaires actuels.

Le ministre des Finances Ken Ofori-Atta a exprimé sa profonde détresse émotionnelle et sa déception lorsque des appels ont été lancés pour que le président Akufo-Addo le limoge ou qu’il démissionne de son poste.

Dans une interview exclusive accordée à GTV le dimanche 6 août 2023, M. Ofori-Atta a révélé qu’il s’était senti battu et brisé lors de ces manifestations.

Cependant, il a souligné son engagement envers un devoir unique : rester en fonction et servir son pays bien-aimé dans ses efforts pour se relever des défis économiques.

Selon lui, des temps aussi difficiles nécessitent des individus audacieux et courageux, prêts à rester et à se battre pour le bien-être de la nation.

“Pendant la période de censure, au cours de laquelle le Parlement a ensuite voté contre, mais plus important encore, vous étiez dans une situation où vous étiez battu et brisé.”

“Et ne quittez pas un navire à ce moment-là, et étant donné l’urgence de garantir que le programme du FMI soit mené à bien, pour moi, c’était un devoir de servir, et il n’y avait pas moyen de fuir”, a déclaré M. Ofori-Atta.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Les points de vue, commentaires, opinions, contributions et déclarations formulés par les lecteurs et contributeurs sur cette plateforme ne représentent pas nécessairement les points de vue ou la politique de Multimedia Group Limited.