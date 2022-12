Si nous voulons une plus grande confiance dans notre police, ouvrons le processus d’embauche des chefs

Cette chronique est une opinion d’Alok Mukherjee, universitaire, défenseur des droits de la personne et ancien président de la Commission des services policiers de Toronto. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Est-ce que le chef de police désigné de Toronto, Myron Demkiw et son homologue d’Ottawa, Eric Stubbs , aptes à occuper les postes les plus élevés compte tenu de leur passé ? Les commissions de services policiers qui les ont choisis ont-elles procédé à des vérifications adéquates des antécédents? Un processus d’embauche trop secret est-il à blâmer pour ces décisions ? Ces questions ont été soulevées par des membres des communautés queer et noires des deux villes.

Myron Demkiw est devenu chef après une longue carrière au service de police de Toronto. Il a été félicité pour son implication dans les efforts visant à mettre fin aux interpellations policières discriminatoires à caractère racial et pour son soutien aux officiers noirs. Cependant, peu de temps après sa nomination, il est apparu qu’en septembre 2000, il avait participé à la tristement célèbre descente de police dans un bain public pour femmes du centre-ville de Toronto, le Pussy Palace, et à d’autres descentes similaires cette année-là.

Dans un lettre ouverte au conseil Chanelle Gallant et JP Hornick, deux femmes présentes au Pussy Palace, ont demandé quel message cela envoyait aux “communautés historiquement surpolicées” de la ville.

Le chef désigné d’Ottawa, Eric Stubbs, a été embauché à l’externe. Son passé, en tant que commissaire adjoint de la GRC en Colombie-Britannique, se rapporte à son rôle dans l’application des injonctions des tribunaux contre les blocus liés aux ressources dans le territoire traditionnel Wet’suwet’en du nord de la Colombie-Britannique en utilisant des tactiques paramilitaires. Selon la Commission de services policiers d’Ottawa, Stubbs a dirigé la réponse de la GRC à « de nombreuses manifestations très médiatisées liées au secteur des ressources ». le grand chef Stewart Phillip, président de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, critiqué Stubbs de ne pas prendre au sérieux les préoccupations des Premières Nations et de ne suivre les motions qu’au cours des réunions.

Confiance déjà très faible

Le rôle de Stubbs auprès de la GRC a amené Robin Browne, co-responsable du 613-819 Black Hub d’Ottawa, un groupe de défense communautaire, à exprimer de sérieuses inquiétudes sur l’impact de l’histoire de Stubbs en Colombie-Britannique et de son embauche secrète et précipitée par la commission des services policiers sur la confiance du public – déjà très faible, en particulier parmi les Noirs et d’autres groupes racialisés et marginalisés.

Ces controverses soulèvent des questions pertinentes sur la façon dont les chefs de police sont embauchés dans la plupart des régions du Canada.

La plupart des conseils ou commissions de police mènent une forme ou une autre de consultation communautaire au début d’un processus d’embauche. En utilisant les informations comme ils l’entendent, ils déterminent les critères auxquels le candidat retenu doit répondre. Ils font appel à une société de recherche pour annoncer et recruter des candidats potentiels. Les membres du conseil d’administration ou de la commission présélectionnent ceux qu’ils souhaitent interroger – et le font dans le plus strict secret.

Cette fois, cependant, Toronto a fait participer les membres des comités consultatifs sur la lutte contre le racisme et la santé mentale du conseil aux premières étapes de son processus. Thunder Bay, actuellement à la recherche d’un chef, a également impliqué son nouveau comité de gouvernance. Mais les membres du conseil d’administration prennent la décision finale et le processus reste secret.

Pour les candidats internes, le chef en fonction fournit des rapports de fond. L’entreprise de recrutement vérifie les antécédents des candidats externes.

Vérifications rigoureuses des antécédents nécessaires

Comme le suggèrent les controverses entourant les nominations de Demkiw et Stubbs, une vérification des antécédents beaucoup plus rigoureuse est nécessaire. Avec le volume d’informations disponibles sur Internet, il n’y a aucune raison pour qu’une recherche approfondie des rapports des médias et des publications sur les réseaux sociaux ne puisse pas être effectuée. Ce serait une bonne pratique de le faire.

Il n’y a pas non plus de raison pour que la sélection finale ne soit pas plus ouverte. L’explication habituelle — la protection de la vie privée — ne tient pas la route dans le cas d’une personnalité publique qui exercera un pouvoir énorme sur la communauté. L’ouverture du processus ne serait pas non plus sans précédent.

Les universités exigent que les candidats présélectionnés présentent leurs recherches lors de séances publiques aux membres du corps professoral et aux étudiants intéressés par leurs travaux. Une fois, alors que j’étais considéré pour un poste supérieur dans une université, j’ai dû rencontrer des représentants des diverses organisations du campus et du comité consultatif communautaire du recteur sur les droits de la personne, ainsi que faire une présentation publique.

Pourquoi un conseil ou une commission de police ne devrait-il pas avoir une exigence semblable? Au moins, les finalistes de la liste restreinte devraient présenter leurs antécédents, leur vision et leurs plans pour la sécurité communautaire lors d’une séance publique, avec la possibilité pour les personnes intéressées de poser des questions et de faire part de leurs commentaires.

Dans nos communautés diverses avec des expériences différentes des services de police et à une époque où la demande de transparence est croissante, de tels changements ne peuvent que contribuer à une plus grande confiance dans les services de police.