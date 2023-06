"Si nous voulons gagner…": La suggestion d’Ashok Gehlot avant les sondages à l’Assemblée

Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a déclaré jeudi que le Congrès ne devrait donner des billets qu’aux candidats « gagnants » de l’État et a affirmé que les billets devraient être décidés deux mois avant les élections.

Il a également dit qu’il fallait être patient pour réussir en politique.

Ashok Gehlot s’adressait ici à la réunion exécutive de l’État du Congrès de la jeunesse du Rajasthan.

Appelant les membres du bureau et les dirigeants du Congrès des jeunes à se préparer pour les prochaines élections à l’assemblée, il a déclaré : « Gardez-le à l’esprit si vous voulez aller de l’avant… Si le parti prend une décision (de ne pas donner de billet).. .(vous) vous sentiriez triste (mais) dans un tel moment, celui qui garde patience et continue, alors il réussit en politique. » Les élections à l’assemblée doivent avoir lieu dans l’État plus tard cette année.

Plaidant pour donner des billets aux « jitau » ou candidats gagnables uniquement, Ashok Gehlot a déclaré que le parti devrait décider des candidats deux mois avant les élections afin qu’ils puissent travailler plus dur dans leurs circonscriptions respectives.

Ashok Gehlot a déclaré: « Si nous voulons gagner les élections, seuls les candidats gagnables devraient recevoir des billets. » « Nous avons également dit (au responsable de l’État Sukhjinder Randhawa) que deux mois avant les élections, il faudrait décider qui obtiendrait les billets… même les dirigeants en ont assez d’errer dans les rues de Delhi au moment des élections, « , a déclaré le premier ministre.

Le chef du Congrès du Rajasthan, Govind Singh Dotasra, et d’autres dirigeants étaient également présents au programme.

