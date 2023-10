Si nous sommes ce que nous mangeons, aujourd’hui est un régal | Actualités, Sports, Emplois

Hier, après avoir fait quelques courses, j’ai ouvert ma porte d’entrée et je suis resté debout. Respiration. Souriant. Ahhhhh… l’ail ! Pour moi, la maison sentait bon – comme si j’entrais dans une petite trattoria aromatique. Je réalise que ce n’est peut-être pas l’odeur que tout le monde aime sentir dans sa maison, mais pour moi, ça sent la bonne nourriture – ça arrive !

Avant de manquer de persil et de tomates steak, j’avais partiellement préparé une sauce aux palourdes pour nos linguines. La sauce nécessite deux grosses gousses d’ail ; la chapelure panko sautée pour la garniture n’en nécessitait qu’une. Le vieil ail fiable avait fait sa magie. Et dire que je suis arrivé à l’ail plus tard dans la vie. Toutes ces années manquées. Soupir.

Je suis sûr que j’ai mangé ma part d’ail dans les restaurants italiens sans le savoir, mais son piquant solitaire dans tant d’autres plats n’a atterri dans ma cuisine que presque à l’âge mûr. En grandissant, je n’en ai jamais entendu parler.

Au collège, j’avais un travail à temps partiel pour une équipe d’ingénieurs. Sal, le patron, était un excellent cuisinier et apportait souvent de délicieuses friandises au travail le lundi. Sal m’a appris à préparer une sauce à spaghetti à sa manière – sicilienne. Alors, j’ai acheté mon premier ail. Mais l’utiliser sur autre chose ? Fuggedaboutit. Cela ne m’est jamais venu à l’esprit avant la fin de la trentaine, lorsque je me suis lancé dans une cuisine plus sérieuse. C’est alors que j’ai découvert tous les merveilleux aliments alléchants qu’un régime fade de la Nouvelle-Angleterre n’incluait pas. Pas à l’époque.

La cuisine de ma mère était bonne, mais simple. Sa spécialité était le dîner bouilli de la Nouvelle-Angleterre – du corned-beef et du chou avec beaucoup de légumes supplémentaires. Elle était plus heureuse lorsqu’elle faisait griller des côtelettes d’agneau de longe, un régal hors du budget. Elle adorait les crevettes et le homard, mais ne cuisinait jamais de poisson d’aucune sorte à la maison. L’idée d’une odeur de poisson qui traînait dans notre appartement n’était pas acceptable. Elle m’emmenait toujours dans des restaurants de poisson – et italiens. Nous allions au Chinatown de Boston une fois par an. Malheureusement, je pense que nous avons mangé du chop suey.

Venant de ce contexte, la gamme actuelle de nourriture disponible m’époustoufle. Nous tenons désormais pour acquis que les pains indiens, hawaïens et français sont partout. Les sushis frais sont disponibles dans nos supermarchés ! Il y a tellement d’aliments sur nos étagères maintenant que je n’en ai jamais entendu parler en grandissant. Bon sang, j’avais 21 ans quand j’ai vu mon premier œuf blanc !

Lors d’une escale à Los Angeles, je me suis assis au comptoir du petit-déjeuner et j’ai regardé le cuisinier des commandes courtes. Il lut la commande de la serveuse, fouilla dans un énorme bol d’œufs blancs et les cassa sur le gril. J’en avais commandé deux, trop faciles. À la maison, tout ce que j’avais vu ou mangé, c’était des œufs bruns. Je me demandais si les œufs qu’il retournait pour moi pouvaient avoir le même goût. Ils ne l’ont pas fait. Ils étaient meilleurs. Les œufs de Californie avaient une saveur légèrement différente, un goût plus riche, probablement de celui qu’ils donnaient à leurs poules. De retour à Boston, les œufs blancs se vendent désormais à un prix plus élevé. Ici, les œufs bruns se vendent cher. Si de simples œufs blancs étaient une surprise, j’ai réalisé que j’avais tout un monde de nourriture à découvrir. L’exploration a été une balade amusante.

Je suis vite tombé amoureux de la cuisine mexicaine à San Diego, Phoenix et Dallas. Il a fallu encore quelques décennies pour que les burritos et les enchiladas deviennent nationaux. Nous devons encore travailler sur le contrôle de la qualité de la nourriture mexicaine à l’est du Mississippi, même si Chipotle s’en rapproche. J’adore les tacos aux crevettes de temps en temps.

La cuisine mexicaine m’a préparé au piquant de la cuisine chinoise et thaïlandaise du Sichuan. Miam. Mais s’il vous plaît, apportez une bière fraîche. Cher Richard aime tout ce qui est épicé, y compris les piments forts sur les hamburgers, les omelettes et les légumes. Sur presque tout sauf le pudding au tapioca. Passez le Frank’s Red Hot.

J’ai regardé dans mon réfrigérateur ce matin juste pour voir ce qu’il y avait qui n’aurait pas été dans le réfrigérateur de ma mère : du cantaloup, des framboises et des bleuets – en octobre ? Pommes Honey Crisp, kiwi et saumon fumé. Bagels, laitue romaine et gingembre. Trois sortes de fromage bleu fantaisie (un cadeau). Fromage feta et yaourt. Jus d’orange non concentré. Sauce hoisin, moutarde de Dijon et confiture de figues. Le vinaigre balsamique n’aurait pas été dans son armoire et les avocats n’auraient pas été posés sur le comptoir. Et il y a plus, mais vous voyez l’idée. Notre nourriture vient désormais de partout et nous pouvons acheter toute l’année ce qui était autrefois saisonnier. La soupe aux tomates et les sandwichs au fromage grillé sont là pour rester, mais j’adore avoir l’occasion de grignoter des noix de macadamia. Aucun des éléments ci-dessus n’était disponible quand j’étais enfant – du moins pas dans le Massachusetts.

Nous, les Silver Seniors, nous souvenons de l’époque où l’ananas n’arrivait que dans une boîte étiquetée Dole, sans parfum aromatique dans mon bol de fruits, de la taille d’un ballon de football. La vie est belle. S’il vous plaît, passez le guacamole.

Marcy O’Brien peut être contactée à [email protected].







