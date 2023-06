Si nous réussissons l’IA, nous profiterons tous de l’extraordinaire avantage… si nous ne le faisons pas, nous ne vivrons peut-être pas pour raconter l’histoire

L’intelligence ARTIFICIELLE est beaucoup de choses. Un génie sur commande. Une technologie paradisiaque. Une machine semblable à un dieu. Une âme numérique. Apocalypse en boîte.

Parler d’IA est devenu si normal ces derniers temps qu’il est facile d’oublier à quel point c’est étonnant – littéralement faire réfléchir une machine.

L’IA est devenue si normale ces derniers temps qu’il est facile d’oublier à quel point elle est étonnante Crédit : Getty

Le robot humanoïde Ameca d’Engineered Arts avec des gestes d’IA tel qu’il est démontré lors du Consumer Electronics Show Crédit : AFP

Jusqu’à récemment, c’était de la science-fiction et banni dans un futur qu’aucun d’entre nous ne vivrait jamais pour voir.

Mais plus maintenant.

Pour la toute première fois, nous créons une technologie capable de penser et de créer.

Chaque jour, il devient plus avancé et nous nous dirigeons vers un point où les machines pourraient bientôt nous déjouer.

Et personne ne sait vraiment quoi faire à ce sujet – et cela me préoccupe.

J’ai rejoint No10 Downing Street lors du premier verrouillage de la crise de Covid en tant que conseiller scientifique et technologique.

Il y a eu des succès historiques et importants, comme le groupe de travail sur les vaccins.

Mais avec un siège dans la salle où les décisions clés étaient prises en ces temps turbulents, j’ai vu une machine gouvernementale qui pourrait également avoir du mal à saisir le monde inconnu d’une pandémie.

Il y a des signes inquiétants que l’histoire se répète maintenant alors que la planète réagit aux progrès spectaculaires de l’IA.

Nous sommes au bord d’un saut technologique proche de la magie.

Comme la magie, l’IA peut aussi être utilisée pour le bien ou le mal.

Sera-ce Harry Potter ou Voldemort, Gandalf ou Saroumane ?

Considérez les points positifs.

L’IA pourrait aider à guérir des maladies telles que le cancer et la démence.

Je suis aveugle d’un œil et j’ai des douleurs chroniques.

Je rêve que l’IA puisse trouver un remède à cela.

Il pourrait inventer de nouvelles formes d’énergie si bon marché que nous remarquons à peine nos factures. Il fait déjà une partie de cela.

Risques apocalyptiques

Mais cela pourrait aussi avoir un côté sombre, contre lequel certains des parrains de l’IA, comme Geoffrey Hinton, ont mis en garde.

L’IA a le potentiel de briser notre sens de la vérité et de nous manipuler.

Si nous réussissons l’IA, nous profiterons tous de l’extraordinaire avantage Crédit : AFP

Cela pourrait nous déjouer, nous contrôler et provoquer notre chute.

Imaginez une intelligence beaucoup plus intelligente vivant à l’intérieur du téléphone dans votre poche, essayant de contrôler vos croyances.

Pensez aux ravages qu’un simple virus informatique peut causer sur nos infrastructures critiques telles que les hôpitaux.

Et maintenant, considérez s’il s’agissait plutôt d’un virus informatique super intelligent avec la capacité de copier rapidement, d’apprendre, de s’adapter et d’élaborer des stratégies – en gardant toujours une longueur d’avance sur nos cerveaux inférieurs.

Le bon sens dit que ce n’est pas un bon résultat, mais le bon sens a fait défaut dans la réflexion sur ce défi.

Nous devons créer une voie où l’IA nous apporte ces avantages extraordinaires sans les risques apocalyptiques.

Si nous nous trompons, nous ne serons peut-être pas là pour le savoir.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il se concentrait sur ce défi, mais nous devons augmenter l’ambition et la vitesse.

D’ABORD, ce débat doit sortir de l’ombre pour que le public puisse s’engager.

La tour d’ivoire ne doit pas créer une machine super intelligente sans nous tous dans la conversation.

Lorsque j’en discute dans mon pub local du Devon, le débat est bien plus sensé que ce que j’entends à Westminster.

Devrions-nous créer cette technologie du tout? Qui en profitera ?

Qui va le contrôler ? Pourquoi le tri n’est-il pas la priorité absolue du gouvernement ?

DEUXIÈMEMENT, nous devons réaliser que nous sommes particulièrement bien placés pour diriger cette technologie et agir en conséquence.

Pour commencer, notre laboratoire DeepMind est l’un des meilleurs hubs d’IA au monde.

Nous oublions trop souvent quelle île courageuse et inventive nous pouvons être.

Qui aurait pensé que nous pourrions jouer un tel rôle en rassemblant le monde pour défendre l’Ukraine ?

Trop souvent, un esprit d’acceptation du déclin est présent dans notre classe politique.

Le groupe de travail sur les vaccins a montré que si nos dirigeants ont les bons conseils et la bonne détermination, des choses incroyables se produisent.

Recommençons ici.

TROISIÈMEMENT, nous devons investir plus d’argent dans la création de formes sûres d’IA.

Le gouvernement a dépensé plus d’argent pour Covid en une journée que nous n’en avons dépensé pour l’IA au cours de la dernière décennie – une différence de 3 000 fois dans les niveaux d’investissement.

C’est la différence entre l’achat d’un journal et une croisière de luxe pour une famille.

C’est le défi déterminant de notre époque. Si nous réussissons, nous profiterons tous de l’extraordinaire avantage.

Si nous ne le faisons pas, nous ne vivrons peut-être pas pour raconter l’histoire.

Nous avons tous la chance de participer à peut-être la plus grande étape de l’histoire de l’humanité.

Faisons en sorte de bien faire les choses notre priorité absolue et menons le monde en créant cet avenir meilleur.