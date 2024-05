« Si nous pouvons avoir un cancer du côlon, tout le monde peut le faire » : ces trois patients avaient 45 ans et étaient dans la « meilleure forme de leur vie » lorsqu’on leur a diagnostiqué une maladie « condamnée à mort »

Par Emily Joshu Health Reporter pour Dailymail.Com





Est-ce que VOUS ou un de vos proches avez reçu un diagnostic de cancer à un stade précoce ? Nous voulons connaître votre histoire. Contactez-nous à [email protected]







Trois survivants d’un cancer à apparition précoce implorent le public de ne pas « négliger les symptômes » du cancer du côlon – après avoir reçu un diagnostic de tumeurs en phase terminale dans la fleur de l’âge.

Becky Krichevsky, Bill Phillips et Helen Shipstad ont tous appris qu’ils avaient eu un cancer du côlon ou de l’estomac entre 2009 et 2023 – à une époque avant que les scientifiques ne se rendent compte que la maladie se propageait chez les groupes d’âge plus jeunes.

Maintenant qu’ils ont tous été déclarés indemnes de cancer, ils exhortent les gens à être extrêmement conscients des premiers signes, à ne pas accepter un refus et à savoir que le cancer du côlon à un stade avancé « n’est plus une condamnation à mort ».

Les taux de cancers gastro-intestinaux ont augmenté le plus fortement dans le groupe d’âge le plus jeune, suivi par la cohorte des 20-29 ans. Il y a également eu plus de cas de cancers gastro-intestinaux chez les personnes âgées, même si dans ce cas, il s’agit toujours d’un cancer à apparition précoce.

Le graphique ci-dessus montre les cas de cancer du côlon chez les moins de 50 ans par année. Il y a une baisse en 2020 car la pandémie de Covid a entraîné une diminution du nombre de personnes se présentant aux dépistages.

Lorsque Becky Krichevsky est allée chez son médecin en 2008, souffrant de graves douleurs à l’estomac, le médecin lui a dit de « prendre un Prozac et d’aller suivre une thérapie ».

Mme Krichevsky, 45 ans à l’époque, était au milieu d’une âpre bataille pour la garde de ses deux filles adolescentes. Cela a amené une assistante médicale à croire qu’elle était simplement déprimée, plutôt que d’accepter de faire des tests.

« J’étais soumis à un stress insurmontable », a déclaré à DailyMail.com l’homme aujourd’hui âgé de 60 ans, basé au Texas.

Dans les mois qui ont suivi, des amis ont déclaré qu’elle était pâle et qu’elle avait perdu beaucoup de poids. Alors qu’elle faisait des courses avec sa fille, elle a souffert d’une diarrhée « noire ».

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

Pourtant, les médecins l’ont calé sur le syndrome du colon irritable et ont refusé de lui prescrire une coloscopie, affirmant qu’elle était « trop jeune ».

Elle a persévéré, complétant même un triathlon et s’inscrivant à la course caritative de son entreprise en juin 2009. « J’étais dans la meilleure forme de ma vie », a-t-elle déclaré.

Mais lorsqu’elle a essayé de donner du sang après la course, le dépistage a révélé que son hémocrite, ou le pourcentage de globules rouges transportant l’oxygène dans son sang, était dangereusement bas.

Mme Krichevsky a appelé son père, un médecin à la retraite, qui a immédiatement paniqué. «Vous souffrez d’une hémorragie interne», dit-il.

Une coloscopie et une endoscopie ont finalement révélé un cancer du côlon de stade quatre qui s’était propagé aux ovaires, à la vésicule biliaire, au foie et à six ganglions lymphatiques, dont un traversant son cœur.

Les médecins lui ont donné 20 mois à vivre. « J’ai quarante-cinq ans, ils viennent de m’arracher les tripes, et maintenant on me dit que je suis en phase terminale », a déclaré Mme Krichevsky.

« Le choc était tout simplement incroyable. »

Becky Krichevsky avait 45 ans lorsqu’elle a ressenti d’atroces douleurs abdominales et une diarrhée noire. Les médecins ont d’abord considéré ses symptômes comme une dépression et lui ont dit de « prendre un Prozac ».

Mme Krichevsky, aujourd’hui âgée de 60 ans, a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade quatre et lui a donné 20 mois à vivre. Dix ans après avoir terminé son traitement, elle n’a toujours pas de cancer

Bill Phillips, quant à lui, a remarqué du sang sur son papier toilette en 2022, à un moment où les médecins ont commencé à tirer la sonnette d’alarme sur le fait que de plus en plus de jeunes Américains recevaient un diagnostic de cancer du côlon.

Cet homme de 45 ans, vétéran de la marine américaine travaillant au Pentagone, était sur le point de prendre sa retraite militaire. Il a déclaré à DailyMail.com qu’il était en pleine forme et qu’il n’avait aucun antécédent familial de problèmes gastro-intestinaux.

Malgré ces symptômes sinistres, il a fallu cinq mois à son hôpital militaire de Washington pour lui faire subir une coloscopie.

En mars 2023, le père de trois enfants s’est réveillé au cours de cette procédure, au moment même où les médecins de Walter Reed se concentraient sur une tumeur de six centimètres, environ la longueur d’un pouce, située juste entre son côlon et son rectum.

« J’ai entendu quelqu’un dire: » Nous devons faire venir le médecin ici « », a déclaré M. Phillips, aujourd’hui âgé de 46 ans, à DailyMail.com.

Environ deux semaines plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer du côlon de stade trois qui s’était propagé à ses ganglions lymphatiques.

« Cela ne m’a pas vraiment alarmé au début », a déclaré M. Phillips. «C’était comme une tonne de briques. Ce fut un gros choc. Le cancer n’est pas vraiment présent dans ma famille, ce n’est donc pas quelque chose que nous recherchions. C’était une énorme, énorme surprise.

« Je n’ai pas eu ces symptômes émergents ou quoi que ce soit qui ait vraiment provoqué beaucoup d’inquiétude. »

Les médecins ont estimé que sa tumeur aurait même pu doubler de taille au cours des cinq mois où il attendait une coloscopie. «Cela ressort», dit-il. « C’est un peu effrayant. »

Bill Phillips, un vétéran de la Marine basé au Pentagone, a remarqué du sang sur son papier toilette l’année dernière. Il lui a fallu cinq mois pour subir une coloscopie afin de confirmer un cancer du côlon de stade trois.

M. Phillips a subi une radiothérapie et une chimiothérapie et a reçu un sac d’iléostomie temporaire. Il n’a plus de cancer mais subit des examens réguliers

Helen Shipstad avait également 45 ans en février 2021 lorsqu’elle a commencé à ressentir une douleur « brûlante » autour de l’estomac et des brûlures d’estomac intenses.

Alors que les symptômes devenaient plus constants, Mme Shipstad, originaire d’Angleterre et vivant maintenant dans le sud de la Californie, a demandé l’aide d’un gastro-entérologue.

Le médecin l’a orientée vers une endoscopie, où une équipe a effectué une biopsie de son estomac. Un scanner a révélé plus tard que la passionnée de fitness avait un cancer de stade deux au bas de l’estomac.

«J’étais dans la meilleure forme de ma vie, je n’avais aucun antécédent de cancer de l’estomac, très peu d’antécédents de cancer dans ma famille.» Point final », a déclaré Mme Shipstad, aujourd’hui âgée de 48 ans, à DailyMail.com.

« Je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça puisse m’arriver. »

Leurs histoires surviennent alors que le cancer colorectal est en augmentation chez les jeunes Américains, les cas explosant même chez les enfants.

Plus tôt ce mois-ci, des chercheurs de l’Université du Missouri à Kansas City ont découvert que depuis 2000, les taux de cancer colorectal avaient augmenté de 500 pour cent chez les enfants âgés de 10 à 14 ans et de 333 pour cent chez les adolescents de 15 à 19 ans.

« Le cancer colorectal n’est plus considéré uniquement comme une maladie touchant la population âgée », a déclaré le chercheur principal, le Dr Islam Mohamed, médecin résident en médecine interne à l’Université du Missouri-Kansas City.

Helen Shipstad a reçu un diagnostic de cancer de l’estomac de stade deux en 2021, alors qu’elle était dans la « meilleure forme » de sa vie

Elle pense que cela a été causé par une infection antérieure à H pylori.

Les cancers du côlon et du rectum sont le troisième type le plus répandu aux États-Unis et la troisième cause de décès chez les hommes et les femmes.

L’American Cancer Society (ACS) estime qu’environ 153 000 cas de cancer colorectal ont été détectés en 2023, dont 19 500 chez les moins de 50 ans. Quelque 53 000 personnes devraient mourir de cette maladie cette année.

M. Phillips ne sait pas exactement ce qui a pu causer son cancer, bien qu’il ait recherché des possibilités. « C’est la partie que j’essaie encore de comprendre », a-t-il déclaré.

Cela comprenait la participation à une étude ADN chez Walter Reed pour voir si le temps passé à travailler sur ou à proximité d’avions avait pu augmenter son risque. Même si l’étude a révélé qu’il « n’avait aucun indicateur prédéterminé », il est toujours possible que son travail ait pu conduire à un cancer.

«En gros, je suis assis sur une nacelle sous les ailes qui émet un rayonnement électromagnétique», a-t-il déclaré.

UN Étude du Pentagone par exemple, l’année dernière a révélé que les aviateurs présentaient des taux plus élevés de certains cancers, tels que le mélanome, le cancer de la thyroïde et de la prostate, que les autres militaires. Cependant, le même rapport révèle des taux plus faibles de cancer du côlon dans ce groupe.

M. Phillips a également noté que même s’il avait une alimentation plutôt équilibrée et faisait régulièrement de l’exercice, il aurait pu être exposé à davantage d’aliments transformés et d’alcool au cours de ses déploiements.

Une étude menée par des chercheurs de la Cleveland Clinic, par exemple, suggère que la viande rouge et le sucre pourraient être liés à un risque plus élevé de cancer du côlon.

« Nous travaillons dur et jouons dur dans la Marine », a-t-il déclaré. « N’importe lequel de ces facteurs aurait pu contribuer à ce que j’avais. »

« Je m’attends pleinement à dépasser les cinq ans et à vivre une vie normale, juste avec une configuration de plomberie légèrement différente de celle avec laquelle je suis né à l’époque », a déclaré M. Phillips.

M. Phillips exhorte désormais les autres jeunes Américains à ne pas ignorer les symptômes et à se faire examiner immédiatement.

Pour Mme Shipstad, son diagnostic pourrait être lié à une infection dont elle a souffert il y a près de dix ans.

Neuf ans auparavant, on lui avait diagnostiqué Helibacter pylori (H pylori), une bactérie qui envahit l’estomac et l’intestin grêle.

Chez la plupart des patients, il ne provoque jamais de symptômes, bien qu’il puisse entraîner des douleurs à l’estomac, des nausées, des rots fréquents et des ballonnements.

« Le médecin que je suis allé voir, je me souviens qu’il a dit: « C’est bien que nous ayons cela parce que H pylori a été lié au cancer de l’estomac », a déclaré Mme Shipstad.

Selon le MD Anderson Cancer Center, H pylori est responsable de la plupart des cancers de l’estomac, et un patient sur trois sur 100 recevra un diagnostic de cancer de l’estomac.

Mme Shipstad a commencé six cycles de chimiothérapie avant de se faire retirer chirurgicalement la moitié de l’estomac.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

Même si elle semblait bien réagir au traitement, les examens effectués l’année suivante ont révélé des cellules cancéreuses dans la partie restante de son estomac. Les médecins ont ensuite pratiqué une gastrectomie, ou l’ablation de tout l’estomac.

Son cancer est désormais en rémission et elle exhorte les jeunes à faire attention à la maladie.

« Si cela peut m’arriver, cela peut arriver à n’importe qui », a-t-elle déclaré. « J’étais en bonne santé, je mangeais bien, j’étais en forme. »

«Plus tôt vous serez diagnostiqué, plus vous aurez de chances de vivre, car ces cancers peuvent être très sournois.» Le cancer est le pire des scénarios, mais vous pouvez le traiter si vous l’attrapez tôt.

« Si j’avais quitté l’endroit encore un an, je ne serais peut-être pas là. »

Pour M. Phillips, qui n’a plus de cancer après une radiothérapie, une chimiothérapie et une ablation des deux tiers de son rectum et de 19 ganglions lymphatiques, il souhaite que les hommes et le personnel militaire obtiennent immédiatement de l’aide pour tout symptôme plutôt que de se sentir gênés.

« Je m’attends pleinement à dépasser les cinq ans et à vivre une vie normale, juste avec une configuration de plomberie légèrement différente de celle avec laquelle je suis né à l’époque », a-t-il déclaré.

« Mais n’ignorez pas les symptômes », a-t-il déclaré. « Le plus important, c’est votre santé. Ne négligez pas les symptômes ou les obstacles au contrôle.

Et après 68 cycles de chimiothérapie et trois interventions chirurgicales, Mme Krichevsky est guérie du cancer, insistant sur le fait que les jeunes n’acceptent pas un non comme réponse.

« La quatrième étape n’est plus une condamnation à mort », a-t-elle déclaré. «Je ne suis pas censé être ici. J’étais censé mourir, mais je suis toujours là.