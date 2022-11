“Si nous ne le gagnons pas, j’aimerais l’Argentine”, déclare l’entraîneur espagnol Luis Enrique

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a déclaré que si son équipe ne pouvait pas triompher à la Coupe du monde au Qatar, il aimerait voir Lionel Messi ou Luis Suarez couronnés respectivement avec l’Argentine et l’Uruguay.

Luis Enrique, qui a entraîné Messi et Suarez lors d’un passage réussi à Barcelone de 2014 à 2017, a déclaré que les attaquants méritaient de prendre leur retraite avec un titre mondial à leur actif.

“Si nous ne le gagnons pas, j’aimerais l’Argentine. Il serait très injuste pour un joueur de la stature de Messi de prendre sa retraite sans Coupe du monde. Aussi l’Uruguay pour Luis Suarez”, a déclaré Luis Enrique lors de ses débuts en streaming sur Twitch vendredi.

L’entraîneur de 52 ans fait également confiance à son équipe pour réussir son tournoi malgré la base de joueurs inexpérimentés de l’Espagne et a déclaré que son équipe, qui a été tirée au sort dans le groupe E avec l’Allemagne, le Costa Rica et le Japon, n’a peur de personne.

« Je ne m’inquiète pas pour la jeunesse. Le football a évolué, les jeunes joueurs ont beaucoup d’enthousiasme, les joueurs vétérans mènent le groupe et les jeunes joueurs se laissent mener”, a-t-il déclaré.

« Notre objectif est de terminer premier du groupe. Nous savons déjà qui nous affronterions en huitièmes de finale et nous affronterions quelqu’un du groupe du Brésil en demi-finale, mais qui a dit que nous avions peur ?”

“J’espère que ce sera l’Espagne qui sera la surprise, même si pour moi ce ne serait pas une surprise”, a ajouté Luis Enrique.

L’Espagne a donné le coup d’envoi de sa campagne de Coupe du monde mercredi contre le Costa Rica.

