Le sénateur républicain Bill Cassidy a déclaré dimanche que le Parti républicain devrait cesser d’idolâtrer Donald Trump et compter sur les coats de l’ancien président pour reconquérir la majorité au Congrès en 2022.

«Si nous idolâtrons une personne, nous perdrons», a déclaré le sénateur de la Louisiane à «State of the Union» de CNN. « Et c’est assez clair depuis les dernières élections. »

Cassidy, l’un des sept sénateurs républicains qui ont voté pour la condamnation pour destitution de Trump plus tôt ce mois-ci, a déclaré que le GOP gagnerait « en parlant de ces questions qui sont importantes pour le peuple américain » et « non en mettant une personne sur un piédestal et en faisant cela une personne notre point focal. ‘

«Si nous faisons cela, si nous parlons de ces problèmes, de ces familles, de ces personnes, nous gagnons. C’est là que nous devrions nous concentrer », a déclaré Cassidy dans son entretien du dimanche matin.

Cassidy a également prédit que Trump ne serait pas le candidat républicain à la présidentielle en 2024 – en invoquant principalement son âge.

«Il aura 78 ans, mais je ne pense pas qu’il sera notre candidat, pour les raisons que j’ai exposées. Au cours des quatre dernières années, nous avons perdu la Chambre, le Sénat et la présidence », a-t-il déclaré.

Trump prononcera le discours d’ouverture à la Conférence d’action politique conservatrice dimanche après-midi à Orlando, en Floride, alors qu’il prononcera son discours de retour politique où il ne manquera pas d’annoncer qu’il se présentera à nouveau à la présidence.

«Les campagnes politiques visent à gagner», a poursuivi Cassidy. «Notre programme n’avance que si nous gagnons. Nous avons besoin d’un candidat qui non seulement gagne lui-même ou elle-même, mais nous devons aussi avoir quelqu’un qui lève tous les bateaux. Et ce n’est clairement pas arrivé au cours des quatre dernières années.

Cassidy ne répondrait pas s’il estimait que Trump serait « apte » à siéger à nouveau en tant que président dans quatre ans, mais a répété: Le fait est que je ne pense pas qu’il sera notre candidat, pour les raisons que je viens de décrire. »

Plusieurs personnalités républicaines sont apparues à la Conférence d’action politique conservatrice cette semaine qui ont été annoncées, encouragées ou perçues comme des candidats potentiels pour 2024.

Ces prétendants potentiels incluent les sénateurs Ted Cruz du Texas, Josh Hawley du Missouri, Tom Cotton de l’Arkansas, Rick Scott de Floride, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo.

Beaucoup de ces personnes ont exprimé lors de remarques à CPAC qu’elles soutenaient Trump.

Cassidy a déclaré que l’objectif du GOP devrait être de faire appel à ceux qui ont voté pour Trump en 2016 et sont passés au vote pour le président Joe Biden en 2020 – sans se pencher sur le Trumpisme comme nouvel équivalent du conservatisme.

Alors que Trump se prépare à revenir sous les projecteurs politiques dans son discours à CPAC dimanche après-midi, Cassidy a rappelé à CNN que ce rassemblement ne représente pas l’ensemble du Parti républicain.

« CPAC n’est pas l’ensemble du Parti républicain », a-t-il déclaré.

« Si nous prévoyons de gagner en 2022 et 2024, nous devons écouter les électeurs, pas seulement ceux qui aiment vraiment le président Trump, mais aussi ceux qui en sont peut-être moins sûrs », a poursuivi le sénateur de la Louisiane. Si nous le faisons, si nous parlons aux électeurs qui sont moins sûrs de qui sont passés du président Trump au président Biden, nous gagnons. Sinon, nous perdons. C’est une réalité à laquelle nous devons faire face. »

«Si vous voulez gagner en 2022 et 2024, vous devez parler aux électeurs qui n’ont pas voté pour nous la dernière fois», a poursuivi Cassidy.

Trump aidera à clore dimanche la conférence conservatrice à Orlando, en Floride, avec un discours liminaire dans lequel il devrait manquer d’annoncer qu’il se présentera en 2024 tout en décrivant qu’il est le candidat républicain présumé pour 2024.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré dimanche à CBS Face the Nation que ce sont les électeurs qui décideront de l’avenir du parti – et elle pense qu’ils continueront à soutenir l’ancien président.

« C’est aux électeurs et les électeurs disent à une écrasante majorité qu’ils sont d’accord avec ce que le président Trump a fait au pouvoir », a déclaré McDaniel.