« Si nous gagnons 5-0 et qu’il ne marque pas, il entre et jette ses bottes »: Gareth Bale sur la mentalité de Cristiano Ronaldo

L’ancien ailier du Real Madrid Gareth Bale s’est ouvert sur le fait de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo au club espagnol. Bale a formé un formidable trio aux côtés de Ronaldo et Karim Benzema au Real Madrid, affectueusement connu sous le nom de BBC. Le trio a aidé les Los Blancos à remporter la Ligue des champions trois années de suite.

Ronaldo et Bale ont joué 157 matchs ensemble et ont marqué un total combiné de 41 buts pendant leur séjour au club.

L’ancien ailier gallois a révélé que Ronaldo avait l’habitude de se mettre en colère lorsqu’il ne marquait pas de but même si le Real Madrid gagnait ce match 5-0.

« En fait, il allait bien. Il a eu ses moments où, par exemple, si nous gagnons cinq zéro et qu’il n’a pas marqué, il entre et jette ses bottes comme s’il était en colère. C’est comme si votre équipe gagnait la Ryder Cup et que vous n’obteniez pas de point, vous êtes donc en colère. C’était un gars sympa, nous n’avions pas vraiment de problèmes et il a une bonne mentalité », a déclaré Bale à Sport Bible.

Les spéculations allaient bon train sur la rupture entre les deux stars pendant leur séjour au club. Cependant, Bale a tout nié et a déclaré qu’il aimait jouer avec Ronaldo et a blâmé les médias pour avoir créé des rumeurs sans fondement.

« Cristiano est un joueur incroyable, j’ai beaucoup aimé jouer avec lui. Évidemment, les médias essaient de mettre en avant ces problèmes qui n’ont jamais existé. On s’est très bien entendu. C’est un joueur incroyable et ce qu’il a fait pour le club avec le nombre de buts qu’il a marqués. Un joueur incroyable et il continue maintenant », a-t-il ajouté.

Ronaldo a passé neuf ans au Real Madrid et a marqué 450 buts en 438 matchs pendant cette période. Il joue actuellement à Al Nassr après les avoir rejoints la saison dernière lors du mercato d’hiver.

Alors que Gareth Bale a annoncé sa retraite du club et du football international plus tôt cette année, mettant fin à l’une des carrières les plus décorées de l’histoire du football britannique.

Bale, qui a fait un record de 111 apparitions pour le Pays de Galles, a conduit son pays du désert du football international à deux championnats d’Europe – atteignant les demi-finales de l’Euro 2016 – et une première Coupe du monde depuis 1958.